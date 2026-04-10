Alcaraz - Bublik en directo | El murciano despacha a Búblik por la vía rápida (6-3 6-0) y ya está en las semis de Montecarlo
El español, que busca revalidar el título para retener el número 1 del ranking ATP, se medirá en semifinales a Vacherot o De Minaur
Carlos Alcaraz se atornilla a la tierra batida de Mónaco, ya en los cuartos de final tras apear con apuros al argentino Etcheverry en tres sets. Se medía a Aleksandr Búblik, jugador kazajo más especializado en hierba y pista dura, y se ha demostrado: el murciano ha sido un huracán, ganando el partido por la vía rápida 6-3 6-0, y se enfrentará en las semifinales al ganador del duelo entre Vacherot y De Minaur.
Carlos se mete así en su segunda semifinal de un Masters 1000 este año, tras Indian Wells, donde espera rival (el ganador del Vacherot-De Miñaur).
La segunda manga, de 6-0, es fiel reflejo del partido, con un Alcaraz dominante y un Bublik errático, que por momentos complicó con un potente derecha.
Las cuatro bolas de break desperdiciadas por Carlos en el tercer juego del primer set evitaron que pudiéramos ver un encuentro aún más corto del que tuvimos. Ese pequeño bache en el inicio, tras un break inicial, permitió a Bublik meterse en el partido durante un tramo. Sin embargo, en el cómputo general, el dominio de la pista de Alcaraz ha sido total.
¡Carlos Alcaraz derrota en una hora y dos minutos a Alexander Bublik para meterse en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo! El murciano se ha impuesto con claridad sobre el kazajo, con un contundente 6-3 6-0.
¡¡¡VICTORIA PARA CARLOS ALCARAZ!!!
La dejada de Alexander Bublik se estrella en la red
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Alexander Bublik
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
¡5-0 para Carlos, que mantiene su servicio! El español está a un solo juego de la semifinal.
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Alexander Bublik
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
El revés de Alexander Bublik se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Bublik se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
¡¡Segundo break de Carlos en el segundo set!! Los errores de Bublik le están dejando en bandeja el partido a Alcaraz. 4-0 manda el murciano.
Alexander Bublik no consigue superar la red con su volea
El remate de Alexander Bublik se va fuera
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Ahora sí, Carlos consigue lo que no pudo en el primer set, ponerse 3-0 arriba. El español está muy sólido en esta segunda manga.
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Bublik se va fuera
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
¡¡Break para Carlos!! El murciano consigue su cuarto break del partido. Manda 2-0 en este segundo set.
Alexander Bublik falla su segundo servicio, doble falta
El revés de Alexander Bublik se va fuera
La dejada de Alexander Bublik se estrella en la red
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Alcaraz comienza con buen pie este segundo set.
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Alexander Bublik no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El globo de Alexander Bublik se va fuera
Gran volea desde media pista de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El revés de Alexander Bublik se va fuera
Impresionante passing shot de Alexander Bublik desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Alexander Bublik
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
Alexander Bublik estrella su golpe de revés en la red
¡Carlos Alcaraz gana el primer set tras 36 minutos de juego! El murciano tuvo sus altibajos, pero acabó imponiéndose con claridad en la primera manga con tres breaks, a pesar del gran nivel mostrado por Bublik.
¡¡¡SET PARA ALCARAZ!!!
El globo defensivo de Alexander Bublik se va fuera
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
Gran volea desde media pista de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Alexander Bublik y gana el punto
Confirma el break Alcaraz. Se pone a uno del primer set el murciano.
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Bublik se va fuera
Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Bublik se va fuera
Gran resto de derecha de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
¡¡Break para Carlos!! Ahora sí consigue aprovechar las bolas de break el español, que se pone nuevamente en ventaja en el set.
Alexander Bublik estrella su golpe de revés en la red
Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Alexander Bublik se apunta el tanto
El revés de Alexander Bublik se va fuera
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
Impresionante passing shot de Alexander Bublik desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
Alcaraz busca reconectarse con su juego. 3-3.
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
La contradejada de Alexander Bublik se estrella en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Alexander Bublik
¡Juego en blanco de Bublik para confirmar el break y ponerse 3-2 arriba! Hemos pasado del casi 0-3 a favor de Alcaraz al 3-2 en favor del kazajo.
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Segundo servicio liftado de Alexander Bublik, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Segundo servicio liftado de Alexander Bublik, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡Y ahora break de Bublik!! Carlos dejó escapar antes cuatro bolas de break y ahora cede el servicio. 2-2.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Bublik se va fuera
Remate desde el centro de la pista de Alexander Bublik que no da opciones a Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
¡Bublik salva cuatro bolas de break para llevarse su primer juego del partido! Ha tenido cuatro oportunidades Carlos de volver a quebrar y ponerse 3-0 arriba.
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Segundo servicio liftado de Alexander Bublik, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Segundo servicio liftado de Alexander Bublik, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
La dejada de Alexander Bublik se estrella en la red
Buen derechazo desde la red de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz
Alexander Bublik estrella su golpe de revés en la red
Ace de Alexander Bublik con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
Impresionante passing shot de Alexander Bublik desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
Revés desde el centro de la pista de Alexander Bublik que supera a Carlos Alcaraz
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Alexander Bublik, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Alexander Bublik se va fuera
Confirma Carlos el break. 2-0 para el murciano.
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Bublik y consigue el punto
Alexander Bublik estrella su golpe de revés en la red
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Bublik se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡Break para Carlos!! ¡Vaya manera de comenzar el partido!
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
Alexander Bublik estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Alexander Bublik se va fuera
¡Ya están los jugadores sobre la pista!
Este será el primer enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik.
Alcaraz aún no ha conquistado su primer Masters 1000 del año, tras quedarse en semifinales en Indian Wells y en la tercera ronda en Miami. Veamos si en Montecarlo cae el primero del año para el español.
Alexander Bublik, por su parte, busca la que sería su segunda semifinal en un Masters 1000, tras la de París 2025. El kazajo ya tiene un título este año, el del ATP 250 de Hong Kong, ante Lorenzo Musetti.
Tras la victoria de Jannik Sinner sobre Félix Auger-Aliassime, es el turno ahora de Carlos en la Rainier III. El español busca repetir título en Montecarlo, pero para ello debe primero meterse en las semifinales.
¡Buenas tardes y bienvenidos al encuentro entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik, por los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo!
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