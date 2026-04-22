Barcelona - Celta en directo | Joan García evita el primero del Celta

Los azulgranas buscan volver a ponerse a nueve puntos de ventaja del Real Madrid ante un Celta que quiere la quinta plaza

El FC Barcelona busca ante el Celta seguir con su buena racha en el Camp Nou (ha ganado todos los partidos desde que regresó a dicho estadio el 22 de noviembre) y recuperar los nueve puntos de ventaja que tenía respecto al Madrid antes de la victoria blanca ante el Alavés este martes. Por ahora no va detrás en el marcador gracias a un paradón de Joan García en la primera jugada de peligro del Celta. Por otro lado, el equipo gallego buscará dar la campanada para seguir en la lucha por la quinta plaza, que puede dar acceso a Champions.