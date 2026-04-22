Barcelona - Celta en directo | Joan García evita el primero del Celta
Los azulgranas buscan volver a ponerse a nueve puntos de ventaja del Real Madrid ante un Celta que quiere la quinta plaza
El FC Barcelona busca ante el Celta seguir con su buena racha en el Camp Nou (ha ganado todos los partidos desde que regresó a dicho estadio el 22 de noviembre) y recuperar los nueve puntos de ventaja que tenía respecto al Madrid antes de la victoria blanca ante el Alavés este martes. Por ahora no va detrás en el marcador gracias a un paradón de Joan García en la primera jugada de peligro del Celta. Por otro lado, el equipo gallego buscará dar la campanada para seguir en la lucha por la quinta plaza, que puede dar acceso a Champions.
Se ha llevado un duro golpe Ferran después de una entrada fuerte de Yoel Lago. El central del Celta fue por atrás con mucha dureza para evitar una intervención del delantero, que no pudo continuar la jugada.
¡Se le marchó la pelota alta a Jutglá! La tuvo muy clara el equipo de Claudio Giráldez. Está comenzando a combinar el combinado celeste, y tras un pase filtrado de Hugo Álvarez el delantero tuvo un mano a mano que no precisó.
Doble saque de esquina por parte del Barcelona que no generó ningún peligro sobre la portería del Celta. El segundo de ellos, de hecho, acabó con un centro bloqueado por Radu por alto.
No es nada sencillo para el Celta el poder avanzar con la pelota. El equipo de Hansi Flick muerde en campo rival, y los gallegos tienen que buscar pases en largo o arriesgar con las combinaciones en corto.
El Barcelona seh a hecho con la pelota y la está moviendo de un lado a otro en la búsqueda de abrir espacios y poder encontrar la portería de Radu. El Celta se está viendo obligado a defender.
El Barcelona se coloca con todos sus jugadores, a excepción de Joan García, en campo rival cuando tiene la posesión. Y lo hace intentando reducir los metros de juego del Celta, que no tiene sencillo ganar espacio.
¡Se la jugó Radu! Salió con confianza el portero rumano ante una pelota al espacio que iba buscando Ferran, y el delantero fue al suelo pero el portero visitante llegó a tocar la pelota sin cometer penalti.
El partido ha arrancado eléctrico y lleno de ritmo. Saltó Javi Rodríguez para presionar a Cancelo en campo rival, muy lejos de su portería, pero el central de los gallegos cometió falta sobre el portugués.
¡Pero esto qué es! La ha tenido también el Celta en una réplica al instante de haber sufrido el primer susto. Fue Durán el que se encargó de disparar a la portería local, y Joan García realizó una gran parada.
¡Casi se adelanta el Barcelona! Error de Marcos Alonso tras el saque de centro, y Lamine Yamal finalizó una jugada con toda la intención de marcar el primer gol del partido. La mandó fuera el extremo.
¡Rueda la pelota en el Camp Nou!
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego! Todo preparado para que Barcelona y Celta disputen estos tres puntos. Los locales, en busca de encauzar el título liguero. Los visitantes, tratando de acercarse a una quinta plaza que podría dar la clasificación a la próxima Champions League.
El FC Barcelona ha ganado sus últimos cuatro partidos como local ante el Celta de Vigo en LaLiga, no logra más victorias seguidas en casa ante el conjunto gallego en la competición desde diciembre de 1993 (5V).
El FC Barcelona no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos ante el Celta de Vigo en LaLiga (4V 1E), su mejor racha invicto ante el conjunto gallego en la competición desde marzo de 2014 (8P 7V 1E).
El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, no ha ganado ninguno de sus tres duelos ante el FC Barcelona en LaLiga (1E 2D), solo frente al Atlético de Madrid (4P 2E 2D) y Espanyol (4P 1E 3D) ha dirigido más encuentros sin victorias en la competición ante un mismo rival.
El árbitro principal del partido será José Luis Munuera, acompañado de los asistentes Antonio Ramón Martínez y Adrián Díaz. El cuarto colegiado será José David Martínez y desde el VAR ayudará Carlos Del Cerro.
Tres cambios por parte de Claudio Giráldez con respecto al último partido de su equipo en Europa League. Entran como titulares Carreira, Durán y Hugo Álvarez. Salen Mingueza, Vecino y Borja Iglesias.
El Celta sale con el siguiente equipo: Radu – Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso – Rueda, Fer López, Moriba, Carreira – Durán, Jutglá, Hugo Álvarez
Un solo cambio por parte de Hansi Flick con respecto al último partido de su equipo en Champions. Entra como titular Cubarsí y sale del once Fermín.
El Barcelona sale con el siguiente equipo: Joan García – Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Pedri, Eric García – Lamine Yamal, Olmo, Gavi – Ferran
¡Ya hay alineaciones confirmadas!
Como visitante, eso sí, el conjunto gallego no ha tenido malos resultados del todo. A pesar de perder en Europa League su último enfrentamiento fuera, el combinado celeste consiguió acumular una racha de ocho partidos consecutivos sin perder previamente (4V 4E). Algo que da esperanza para abordar este enfrentamiento.
Los de Claudio Giráldez por su parte llegan sumidos en una mala racha de resultados en el momento más importante de la temporada. El Celta cayó en su último partido en Europa, pero también lo hizo en la anterior jornada de LaLiga ante el Real Oviedo jugando como local (0-3). Resultados que pueden definir su objetivo.
Como local los resultados para el conjunto blaugrana han sido casi impecables entre todas las competiciones. Sólo una derrota en los 19 enfrentamientos que han vivido jugando en casa, una gran racha de resultados en la que no ha habido empates. Hace mucho tiempo que fue el último, en las semifinales de Champions del curso pasado ante el Inter (3-3).
Llegará el equipo de Hansi Flick a este partido, aún así, con la victoria que consiguió en el Metropolitano ante los rojiblancos (1-2). Un resultado que no le sirvió para seguir vivo en Europa. También, en su última jornada liguera, venció en el derbi catalán al Espanyol en casa (4-1).
Esta jornada llegará también después de que tanto catalanes como gallegos hayan tenido un chasco europeo. El Barcelona cayó en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, mientras que el Celta no pudo superar en su eliminatoria de la misma fase al Friburgo en la UEFA Europa League.
En lo que supone el título liguero, el Barcelona podría llegar a jugarse el cerrar el título en el Clásico frente al Real Madrid. Un partido que se disputará el 10 de mayo en el mismo escenario que el partido de hoy. El Camp Nou puede ver a su equipo ganar LaLiga ante su máximo rival histórico.
Para el Celta la pelea está en alcanzar el quinto puesto dentro de la clasificación. Con 44 puntos sumados, el equipo dirigido por Claudio Giráldez está a 5 del Betis, club que define la opción de ir a la próxima UEFA Champions League. Los verdiblancos ganaron en esta jornada al Girona (2-3), por lo que lo máximo que podrá hacer el conjunto celeste es reducir la diferencia a +2.
Sigue el Barcelona teniendo exigencia, hasta cierto punto, de cara a cerrar el campeonato liguero. El conjunto blaugrana aventaja al Real Madrid en 6 puntos, aunque de obtener una victoria en el día de hoy podría volver a poner una diferencia de +9. El conjunto blanco, en esta jornada intersemanal, venció al Alavés en casa (2-1).
El encuentro que protagonizarán en el Camp Nou es también uno de esos que genera expectativas. Por lo propositivos que intentan ser ambos equipos, y porque en el terreno de juego se juntarán dos clubes que apuestan por la manera de forma clara. Hoy habrá mucho futbolista joven buscando los 3 puntos.
¡Saludos a todos y todas! Cierra la jornada número 33 en LaLiga el día de hoy con un gran enfrentamiento dentro del fútbol español. Barcelona y Celta de Vigo se ven la caras en un intento por cerrar la liga por parte de los primeros, y la lucha europea en la que se encuentran metidos los segundos.