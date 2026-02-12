Atlético de Madrid - FC Barcelona: horario y dónde ver la semifinal de la Copa del Rey
Colchoneros y culés se enfrentan primero en el Metropolitano y luego en el Camp Nou por un hueco en la final de la Copa
El Atlético recibe al Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, misma semifinal que el año pasado, cuando el Barça se impuso 5-4 en el resultado global. Los de Flick sólo han pinchado (derrota ante la Real Sociedad) un partido de los últimos 18 que han disputado, y vienen lanzados, aunque tendrán que jugar sin el talismán Raphinha y Rashford, ambos lesionados. El Atlético por otro lado está cosechando resultados irregulares: ante en Betis en Copa ganaron 0-5 pero una semana después perdieron 0-1 en el Metropolitano ante el mismo rival.
Atlético - FC Barcelona (jueves, 21:00)
Horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey
Todos los partidos se podrán seguir en directo a través de La1 y Movistar Plus.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.