Atlético de Madrid - FC Barcelona: horario y dónde ver la semifinal de la Copa del Rey

El delantero Lamine Yamal protesta una acción durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Mallorca.

Colchoneros y culés se enfrentan primero en el Metropolitano y luego en el Camp Nou por un hueco en la final de la Copa

El Atlético recibe al Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, misma semifinal que el año pasado, cuando el Barça se impuso 5-4 en el resultado global. Los de Flick sólo han pinchado (derrota ante la Real Sociedad) un partido de los últimos 18 que han disputado, y vienen lanzados, aunque tendrán que jugar sin el talismán Raphinha y Rashford, ambos lesionados. El Atlético por otro lado está cosechando resultados irregulares: ante en Betis en Copa ganaron 0-5 pero una semana después perdieron 0-1 en el Metropolitano ante el mismo rival.

Atlético - FC Barcelona (jueves, 21:00)

Horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey

Todos los partidos se podrán seguir en directo a través de La1 y Movistar Plus.