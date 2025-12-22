El negocio y la representación del fútbol femenino dan un salto histórico con la compra de la catalana Unik por la americana Wasserman

La multinacional estadounidense adquiere, en la mayor operación realizada ahora en el fútbol femenino, la agencia liderada por Carlota Planas, con futbolistas como Caldentey, Pina y Cata Coll. “Es la demostración de que hay negocio, interés y mercado”, explica a EL PAÍS

El fútbol femenino ha vivido una transformación tan acelerada como profunda: de la precariedad estructural a llenar estadios, batir récords y avanzar hacia la profesionalización de ligas, clubes y, también, de las agencias de representación. En España, con una generación dorada de futbolistas, una selección campeona del mundo y doble campeona de la Nations League, un FC Barcelona dominante en Europa y las últimas cinco Balones de Oro, el foco internacional era inevitable. En ese contexto se inscribe la operación que marca un antes y un después en el negocio y representación del fútbol femenino europeo. Wasserman, multinacional estadounidense y segunda agencia deportiva más valiosa del mundo en 2025 según Forbes, ha adquirido Unik Sports Management, la agencia fundada y dirigida hace cinco años por Carlota Planas, la primera mujer en presidir una agencia de representación de jugadoras.

De izquierda a derecha, Cata Coll, Claudia Pina, Carlota Planas y Mariona Caldentey, en la gala del Balón de Oro.

La compra —de cifra millonaria y la mayor realizada hasta la fecha en el fútbol femenino—, integra a Planas como vicepresidenta global de fútbol femenino, e impulsará la imagen de Mariona Caldentey, Claudia Pina o Cata Coll, algunas de las representadas por la agente catalana. Además, confirma una idea que Planas defiende desde sus inicios: invertir en el fútbol femenino ya no es una acción por valores sociales, sino también un negocio y una decisión empresarial. “Es la demostración de que hay negocio, interés, que hay mercado y que va hacia allí. Que ese nicho que parecía tan nicho ya no lo es”, explica Planas a EL PAÍS. No es tan solo una percepción. “No solo lo estamos viendo en las agencias, sino también en Adidas y Nike, que ha hecho un cambio de estrategia brutal hacia el deporte femenino, sobre todo el fútbol”, añade.

Wasserman comparte ese diagnóstico desde hace tiempo. Fundada en Estados Unidos, la compañía opera en múltiples ámbitos del deporte, entretenimiento y espectáculos. También fue primordial en el impulso del fútbol femenino en su país, donde es el deporte más popular entre las mujeres y la selección nacional fue la primera gran potencia mundial. La multinacional, que representa a ahora exfutbolistas míticas como Mia Hamm o Alex Morgan, generó que las jugadoras encontraran en el marketing una vía de ingresos cuando aún no existían salarios profesionales. En julio de 2019 lanzó The Collective, una división creada para promover la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en el deporte y la cultura. En colaboración con Deloitte, la firma constató que los patrocinios en el deporte profesional femenino crecieron un 22% en 2024 y que más del 80% de las marcas han aumentado su inversión en los últimos cinco años. En paralelo, Wasserman ha reforzado su presencia en el fútbol europeo con la adquisición de agencias como Volante, en el Reino Unido, con jugadoras como Alessia Russo, o SportPlus.

Mariona Caldentey, del Arsenal, el pasado 13 de diciembre. Alex Burstow (Arsenal FC via Getty Images)

El siguiente paso era lanzarse a por el talento español. La multinacional llevaba tiempo siguiendo el trabajo de Planas, y buscaba una figura capaz de liderar su expansión fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa, donde el nivel competitivo es alto y el crecimiento, evidente. El primer encuentro se produjo en la final de la Champions femenina en 2024, en Bilbao. Wasserman ya contaba con oficinas en Madrid y Valencia, con estructuras para el masculino, pero necesitaba el talento del fútbol femenino. Ahí encajaba Unik, una agencia con futbolistas de primer nivel como Caldentey —Balón de Plata y mejor jugadora de la liga inglesa la temporada pasada—, Pina —renovada hasta 2029 con el Barcelona, donde es una delantera clave de futuro— y Cata Coll, una de las mejores porteras del mundo, titular en el Barça y selección. Para ellas, el salto es estructural: de un equipo de cinco personas a una red de más de 500 profesionales. Eso sí, subraya Planas, no perderá la personalización de sus futbolistas, sino que será un impulso para elevar su imagen sin perder su relato propio.

Ese cambio se percibe con especial claridad en el ámbito del marketing. Hace no tantos años, las colaboraciones de marcas con futbolistas femeninas partían de un discurso casi asistencialista, más simbólico que estratégico. “No tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Los importes se han multiplicado por diez”, explica Planas. Algunas jugadoras, reconoce, ya superan en ingresos comerciales a futbolistas internacionales de sus primeros años como agente. “Hemos pasado de no conseguir unas botas en superar al masculino en algunas cosas”, recuerda. Pero advierte: no hay que compararlo con el masculino ni emular los mismos recorridos, sino estudiar e investigar uno propio. “Son caminos distintos, y no hay que mirarnos en ellos. Lo que hemos peleado es que se les den las oportunidades que se merecen y, a partir de ahí, ver hasta dónde llegar”.

La profesionalización ha sido clave. Antes, el rendimiento comercial no era real porque tampoco lo eran las condiciones deportivas. “Faltaban medios, estructura, promoción y no se les daba la visibilidad”, explica Planas. Hoy, el escenario es más optimista, aunque aún falte camino por recorrer. Y el movimiento de Wasserman forma parte de una tendencia más amplia. Agencias históricamente centradas en el fútbol masculino han entrado de lleno en el femenino, mientras otras siguen creciendo. Gestifute, liderada por Jorge Mendes, se asoció con WOM de Cristian Martín, que representa a Aitana Bonmatí; You First, con Alexia Putellas en su cantera, adquirió Be Player. “Antes lo excepcional era que una agencia tuviera una o dos jugadoras. Ahora, lo raro es encontrar una que no haya entrado en el mercado femenino”, señala Planas.

La compra de Unik no es solo una operación empresarial. Es la confirmación de una idea defendida cuando pocos escuchaban: el fútbol femenino también genera negocio y también puede ocupar un lugar central en la industria del deporte.