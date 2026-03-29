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Gran Premio de Japón en directo, la carrera de Fórmula 1 en vivo
Ferrari quiere romper el dominio de los Mercedes con McLaren en plena recuperación
La carrera del Gran Premio de Japón se está disputando este domingo. Los Mercedes siguen con su dominio aplastante con Ferrari intentando romper su hegemonía de las dos primeras fechas del campeonato. En el pasado GP, en China, Antonelli consiguió imponerse por delante de Russell con los de Maranello justo detrás, pero con mucha diferencia en cuanto a distancia. Para este Gran Premio, McLaren quiere reponerse de su desastre en las dos primeras carreras. Especialmente en China, donde ninguno de sus dos pilotos llegaron a rodar el domingo. Fernando Alonso sigue con muchos problemas y está descartado para puntuar un fin de semana más. En cambio, Carlos Sainz buscará unos nuevos puntos tras los dos cosechados en China.
Russell se queja de su mala suerte. Antonelli lidera por delante de Piastri y del británico.
¡No! ¡El piloto británico está dolorido! ¡Se tira al suelo y no parece poder andar!
Bearman perdió el control del monoplaza y se fue contra las protecciones. Está bien.
¡LOS QUE NO PARARON SE LES APARECIÓ LA VIRGEN! ¡Entran todos los que no pararon!
¡SAFETY CAR! ¡SAFETY CAR!
¡BEARMAN PARADO EN LA ENTRADA DE LA 13!
¡ENTRA RUSSELL! ¡Lo hce para protegerse tanto de su compañero como de los perseguidores! Saldrá por delante de Verstappen.
Lewis Hamilton ha entrado en boxes
Oliver Bearman ha tenido un accidente y abandona la carrera
Vuelta rápida de Lando Norris con un tiempo de 1:33,771
Antonelli se aproxima a Russell. Con mejor ritmo el italiano.
Bandera amarilla + Coche de Seguridad
Bandera amarilla
Lando Norris ha entrado en boxes
Russell y Antonelli siguen sin parar y tratarán de seguir para ver el ritmo de los demás. Tanto Leclerc como Norris hacen su mejor vuelta personal.
¡ENTRA PIASTRI! ¡Los Mercedes lideran y tienen que apretar!
¡LLAMAN A LECLERC! ¡Lo hacen para protegerse de Norris! ¡El Ferrari sale por delante!
Lando Norris ha entrado en boxes
¡NORRIS A BOXES!
¡ANTONELLI PASÓ A LECLERC, PERO EL FERRARI LE VUELVE A PASAR!
Charles Leclerc adelanta a Kimi Antonelli y alcanza el 3º puesto
Kimi Antonelli adelanta a Charles Leclerc y alcanza el 3º puesto
Nico Hulkenberg adelanta sin ningún tipo de oposición a Carlos Sainz
Hay diferentes peleas sobre el trazado, aunque los monoplazas empiezan a separarse por diferentes ritmos.
Nico Hulkenberg adelanta a Carlos Sainz y alcanza el 16º puesto
Lance Stroll adelanta a Fernando Alonso y alcanza el 20º puesto
Piastri se mantiene líder y Russell no termina de alcanzarle para volver a intentar el adelantamiento.
Antonelli se pega a Leclerc mientras Norris cae y Hamilton se acerca al McLaren.
¡ANTONELLI PASA A NORRIS! ¡Aprovechó que Leclerc se marchó ligeramente para meterse en el medio!
Kimi Antonelli adelanta a Lando Norris y alcanza el 4º puesto
La carrera está siendo muy emocionante
Leclerc se defiende con todo sin tener el modo adelantamiento. Quizá Norris tampoco aprieta porque le sirve para evitar que Antonelli pase.
¡GRAN PELEA ENTRE PIASTRI Y RUSSELL! ¡El británico le pasó, pero el australiano le devolvió el adelantamiento!
Antonelli sigue tratando de adelantar a Norris, pero la cercanía de Leclerc por delante se lo impide.
Se empieza a ver la diferenciación de grupos. McLaren, Mercedes y Ferrari se pegan en las seis primeras, con Gasly haciendo de intermediario con otro grupo que lidera Verstappen. Los Cadillac, atrás con mucha diferencia.
Gabriel Bortoleto adelanta a Oliver Bearman y alcanza el 14º puesto
Nico Hulkenberg adelanta a Alexander Albon y alcanza el 17º puesto
George Russell entra en la zona de overtake sobre Oscar Piastri. Antonelli no puede pasar a Norris.
Esteban Ocon adelanta a Arvid Lindblad y alcanza el 9º puesto
Piastri se mantiene líder, pero Russell se acerca al australiano. Leclerc, en tercera posición rezando para que Antonelli llegue lo más tarde posible y tener opciones de acabar en el podio.
Max Verstappen adelanta a Arvid Lindblad y alcanza el 8º puesto
Antonelli se pega a Norris, que se defiende con todo para evitar el adelantamiento.
¡Russell, segundo! Enfila el camino hacia Oscar Piastri.
Vuelta rápida de George Russell con un tiempo de 1:34,469
Russell sigue avanzando y entra en posiciones de podio tras adelantar a Norris. Ahora le persigue Antonelli al de McLaren.
George Russell adelanta a Charles Leclerc y alcanza el 2º puesto
Oliver Bearman adelanta a Gabriel Bortoleto y alcanza el 14º puesto
Sainz reporta problemas en su sistema overtake.
Esteban Ocon adelanta a Isack Hadjar y alcanza el 10º puesto
George Russell adelanta a Lando Norris y alcanza el 3º puesto
¡Hadjar parece tener algún problema! Le pasan varios pilotos sin dificultad.
Nico Hulkenberg adelanta a Sergio Pérez y alcanza el 18º puesto
Franco Colapinto adelanta a Gabriel Bortoleto y alcanza el 13º puesto
Vuelta rápida de Kimi Antonelli con un tiempo de 1:34,475
Max Verstappen adelanta a Isack Hadjar y alcanza el 9º puesto
Arvid Lindblad adelanta a Isack Hadjar y alcanza el 8º puesto
Oliver Bearman adelanta a Carlos Sainz y alcanza el 15º puesto
Piastri domina la carrera y trata de sacar ventaja para intentar alejarse. Russell y Antonelli consiguen pasar a Hamilton para meter presión a Norris.
Kimi Antonelli adelanta a Lewis Hamilton y alcanza el 5º puesto
¡QUÉ MALA SALIDA DE LOS DOS MERCEDES! ¡CAEN POSICIONES! ¡Les toca remar para progresar!
Salida fulgurante de Lando Norris
Salida fulgurante de Charles Leclerc
Salida fulgurante de Oscar Piastri
Mala salida de George Russell ha perdido muchos puestos
Oscar Piastri adelanta a Kimi Antonelli, George Russell y encabeza la carrera
Mala salida de Kimi Antonelli ha perdido muchos puestos
¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA EN SUZUKA!
La carrera ha comenzado
Los pilotos ya están en sus puestos
Ha comenzado la vuelta de reconocimiento
¡Comienza la vuelta de formación! ¡Todo el mundo ha ido con el neumático medio salvo Valtteri Bottas, que lo hace con duros! Carrera a una parada y con una previsión de poca degradación.
¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Les esperamos con una prueba espectacular en Japón! ¡No se lo quiran perder!
Fernando Alonso (Aston Martin) sufrió en el pasado Gran Premio de China su abandono número 84 en la Fórmula 1. Se encuentra a uno más de superar a Eddie Chever y Derek Warwick como el 11º piloto en solitario con más abandonos en la historia de la competición.
El británico tiene la oportunidad de enlazar dos grandes premios en el podio por primera vez desde una racha de tres entre Gran Bretaña y Bélgica en 2024.
Lewis Hamilton logró, en el Gran Premio de China, su primer podio con Ferrari. Además, el británico rompió una racha de 27 grandes premios consecutivos sin subir al cajón, la peor en su carrera en la Fórmula 1.
McLaren ha conseguido sumar solo 18 puntos tras los dos primeros grandes premios del año, cuando sumó 78 en las dos primeras pruebas de 2025. Ese diferencial negativo de 60 puntos es la mayor diferencia de los nueve equipos que han disputado estas dos temporadas (Red Bull en 2ª posición, con -24).
Oscar Piastri (McLaren) no ha podido disputar ninguna de las dos primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1 tras no fallar en ninguna de las 70 anteriores. Se ha quedado fuera por avería, accidente o descalificación en cuatro de las últimas 10 carreras, una más que en sus primeras 62 en la competición.
Lando Norris (McLaren) ha disputado seis grandes premios en Japón, todos ellos sin lograr ni victoria, ni pole position ni vuelta rápida. Solo en Baréin (7) ha disputado más sin lograr ninguna de ellas, y solo ha sido líder de carrera durante una vuelta en Suzuka (en 2023).
Mercedes ha conseguido 62 dobletes en la Fórmula 1. La última vez que la escudería alemana comenzó una temporada de la competición con tres dobletes fue en 2019 (en las cinco primeras). Han conseguido tres en Japón: 2014, 2015 y 2018.
Además, ganó en China. De repetir triunfo en Japón, se convertirá en el segundo piloto italiano que consigue dos victorias consecutivas en la Fórmula 1 tras Alberto Ascari (2 seguidas en 1951 y 9 seguidas entre 1952 y 1953).
Kimi Antonelli partirá desde la pole position. Tras hacer historia en China como el poleman más joven de la historia, se ha convertido en el primer italiano que logra dos poles consecutivas desde Ricardo Patrese en 1991.
Hoy hay altas probabilidades de que haya un safety car durante la carrera. Veremos cuál es el devenir de la sesión.
El ganador en Suzuka ha comenzado la carrera en la primera línea en 30 de las 35 que se han disputado correspondientes al Gran Premio de Japón (19 desde la pole y 11 desde la segunda posición), con un 85.7% del total (2 desde la 6ª, 1 desde la 3ª, 1 desde la 5ª y 1 desde la 17ª).
Siete de los últimos ocho ganadores del Gran Premio de Japón partieron desde la pole position (Valtteri Bottas, 3º en 2019, es la excepción en esta racha), tantos como en los 14 grandes premios anteriores (cuatro desde la 2ª posición, uno desde la 4ª, uno desde la 5ª y una desde la 17ª).
El inicio de la carrera se ha retrasado 10 minutos debido a reparaciones de las barreras de seguridad de la curva 12 tras un accidente de otra categoría de motor que corrió antes.
Ningún piloto ha conseguido más victorias, poles position y podios en la historia del Gran Premio de Japón que Michael Schumacher (6, 8 y 9 respectivamente). Lewis Hamilton es el único piloto de la parrilla que podría igualar al Káiser en triunfos (5 actualmente) y en podios (8 actualmente).
Japón es el Gran Premio de Asia con más carreras en la historia de la Fórmula 1 (39 carreras): 35 en Suzuka y cuatro en Fuji. Va a haber 40 grandes premios en Japón, número al que solo han llegado otros 12 en la competición.
Se abre el Pit Lane
¡Buenos días a todos, y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡DÍA DE CARRERA! ¡Suzuka, preparado para vivir la gran fiesta del automovilismo!
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