So sabe cómo ganar a Firouzja

El inmenso talento de Alireza Firouzja no compensa de momento su falta de experiencia, y hoy tampoco sus lagunas en la técnica de finales de partida. El iraní fue dominado con claridad (0,5-2,5) por el estadounidense Wesley So en la 1ª manga de cuartos de final del torneo rápido por internet bautizado con el nombre del campeón del mundo (Magnus Carlsen Invitacional), quien parece haber superado su crisis. Los duelos Giri-Vachier Lagrave y Nakamura-Niepómniachi llegan empatados (2-2) a la 2ª manga, el miércoles, en Chess24.

So tenía un guión, y lo ha aplicado a la perfección en los dos primeros asaltos: conseguir posiciones sólidas y esperar a que la fogosidad, a veces excesiva, de Firouzja, de 17 años, produzca algún error. Y si eso no ocurre, llevar la partida a un final técnico sin damas. El iraní, residente en Francia, estuvo un poco peor con negras en la partida inicial, pero llegó a un final de torres con muchas probabilidades de tablas. Sin embargo, falló cuando había que ser preciso en una posición muy técnica, y perdió.

El ansia habitual de Firouzja por arriesgar, complicar y ganar era aún mayor de lo habitual en el 2º asalto, con blancas. Eso es, en principio, una gran virtud, pero debe tener ciertos límites, y si la posición no aconseja tirar la casa por la ventana ante un rival muy fuerte, hay que aceptar el empate y esperar a los dos asaltos restantes para intentarlo otra vez. Sabedor de que el control de las emociones es una de sus ventajas sobre Firouzja, So llevó la lucha a una posición donde repitió jugadas; lo sensato para el joven persa era aceptar el empate, pero no lo hizo, y perdió enseguida. Es verdad que logró un peón de ventaja después en la 3ª partida, pero insuficiente para ganar.

Carlsen jugó a un nivel altísimo los dos primeros asaltos, y especialmente el segundo, hasta el punto de que un aficionado necesitará reproducir las jugadas lentamente para comprender por qué Aronián encajó su segunda derrota. El noruego empató con blancas la siguiente partida sin despeinarse, pero luego, entrevistado en Chess24, recordó que las segundas mangas se le han dado mal en torneos anteriores, por lo que este miércoles puede ser el día para confirmar que el campeón ha salido definitivamente de su bache de varios meses.

El neerlandés Anish Giri mostró una virtud importante: la resiliencia. Perdió la 1ª partida tras salir de la apertura con gran ventaja, pero fue capaz de ganar la 2ª, reaccionando con gran serenidad al doble sacrificio de peón de Vachier-Lagrave. La 3ª fue tablas sin mucha historia, al igual que la 4ª, en una posición aún llena de vida.

Mucho más interesante fue el duelo entre el estadounidense Hikaru Nakamura y el ruso Ian Niepómniachi. Novedad del americano en la apertura del primer asalto y error inmediato del eslavo, perdido poco después. Pero Niepómniachi replicó con una importante nueva idea contra la superanalizada Defensa Berlinesa, que le dio una victoria fulgurante. Las otras dos partidas fueron empates muy luchados. Diez victorias y seis empates son un balance magnífico de una jornada con muy algo nivel de combatividad.

Cuartos de final (1ª manga): Carlsen 2,5 – Aronián 0,5; So 2,5 – Firouzja 0,5; Giri 2 – Vachier Lagrave 2; Nakamura 2 – Niepómniachi 2.

Portal oficial: https://championschesstour.com/

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.