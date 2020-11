Carlsen propone cambiar el ajedrez clásico

El ajedrez de toda la vida no tiene futuro en la élite porque cada vez habrá más empates, debido a la influencia del entrenamiento con computadoras muy potentes. Así piensa el noruego Magnus Carlsen, de 29 años, partidario de promover la modalidad 960 (la posición de las piezas se sortea inmediatamente antes de cada partida, lo que inutiliza los miles de libros escritos sobre la teoría de aperturas) y potenciar el nuevo circuito de torneos rápidos por internet, que ha empezado hoy (Chess24.com).

“Si no se cambia algo fundamental, el ajedrez clásico no va a cambiar. Sé que es un poco triste, pero me temo que es dificilísimo encontrar otra solución para evitar que los mejores hagan muchas tablas”, explica el multicampeón del mundo en una larga entrevista con Jonathan Tisdall para la revista Norsk Sjakkblad, de la Federación Noruega de Ajedrez.

Aunque Carlsen no se muestra en contra de probar también la idea de eliminar el enroque, propuesta por el excampeón del mundo Vladímir Krámnik, su apuesta es por el ajedrez 960: “Creo que sería muy interesante [organizar torneos de esa modalidad] porque es muy apropiada para las partidas lentas. Necesitamos mucho tiempo para jugar bien las aperturas. Basta mirar los torneos rápidos que se han jugado hasta ahora en esa modalidad para darse cuenta de ello”.

Al mismo tiempo, el escandinavo está convencido de que las partidas rápidas (entre 20 y 25 minutos para cada jugador) por internet son muy atractivas para difundir el ajedrez: “Dado que no es realista esperar que las partidas lentas tengan éxito en internet, creo que el formato rápido es excelente, porque conserva el sabor de la alta calidad y no dura mucho. Se pueden ver más partidas en cada jornada y por tanto se aumenta la emoción”.

ampliar foto Fabiano Caruana y Magnus Carlsen el pasado enero, durante el Festival Tata en Wijk aan Zee (Países Bajos) Alina L'Ami/Tata Chess Festival

Pero mientras esos cambios se van produciendo o no tanto, el hecho cierto es que Carlsen tiene que defender su título de ajedrez clásico a finales de 2021 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), durante la Expo Universal. ¿A quién prefiere como rival? “De los tres primeros clasificados en el Torneo de Candidatos cuando se suspendió [el 28 de marzo en Yekaterimburgo, por la pandemia, tras la mitad de las rondas] el mejor con diferencia es [el estadounidense] Fabiano Caruana. Pero [el francés] Maxime Vachier-Lagrave y [el ruso] Ian Niepómniachi tienen más puntos de momento. Así que prefiero no pensar en ello por ahora”. La Federación Internacional (FIDE) planea reanudar el Candidatos en la segunda quincena de abril.

En otro momento de la entrevista, Carlsen admite implícitamente la positiva influencia que tuvo en su juego la irrupción del programa AlphaZero con un estilo revolucionario, a finales de 2017. Tras las doce tablas con Caruana, a quien derrotó en el desempate, en el Mundial de Londres un año después, el campeón se sintió libre para emular las ideas del mejor ajedrecista inhumano: “Creo honradamente que el ajedrez que jugué en la primera mitad de 2019 es el mejor que he jugado nunca. Después ya no lo hice tan bien; digamos que, en el mejor de los casos, fui mediocre en el resto de ese año y en lo que va de 2020”.

El noruego también habla de su nuevo rol como principal accionista del grupo de empresas Play Magnus, cuya compañía más conocida es Chess24: “Intentamos difundir el ajedrez, impulsando varias empresas. Mi posición en el grupo es la de inversor y promotor. Obviamente, no me ocupo del día a día porque mi principal función es jugar bien, porque si empiezo a jugar mal mi valor para la empresa bajará mucho”.

