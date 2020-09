Comunicadores con mimbres de entrenador

¿Cómo hacerle entender a un aficionado, durante la retransmisión de un partido, que el jugador que más infracciones comete es un delantero? ¿Por qué el equipo más defensivo puede ser el que más lejos de su portería se pare? Si el fútbol es la dinámica de lo impensado, para encontrarle una explicación a lo inexplicable, los periodistas que retransmiten los partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank reciben antes de cada partido un informe de más de diez páginas hecho a medida con los aspectos del juego más destacados de los clubes y jugadores que se van a enfrentar. Se trata de datos complejos, similares a los que utilizan los entrenadores y analistas, que narradores, comentaristas y tertulianos han tenido que aprender a traducir para que el resto de los mortales que siguen los encuentros por televisión tengan una herramienta más para elevar los debates de café sobre la actualidad de sus equipos favoritos. Áxel Torres, analista y comentarista de Movistar+ desde hace tres temporadas, el hombre al que se le exige una respuesta para cualquier peculiaridad del juego, resume: “Tenemos que filtrar, digerir e introducir los datos en la retransmisión con su dosis justa y en el momento adecuado”.

Áxel Torres salió a cazar sus primeras historias con herramientas de otro siglo: cintas de VHS, donde veía partidos grabados, y blocs de notas y hojas de Excel que llenaba de anotaciones y rankings de goleadores. Un arsenal que le valió para convertirse en un gran experto sobre fútbol internacional, pero que llegado a un punto se le quedó corto. Enfrentado durante horas y horas a las preguntas de los oyentes de El Larguero en la Cadena SER, el analista y comentarista de ‘La Casa del Fútbol’ cuenta que necesitó de nuevos instrumentos para mantener su condición de oráculo balompédico. Fue en 2012 cuando su camino se cruzó con el de Mediacoach. “Nos presentaron el sistema y fui a comprobar los datos de mi equipo, el CE Sabadell. Los informes reflejaban que Toni Lao y Óscar Ramírez, dos jugadores de gran valor pero poco llamativos, tenían registros muy buenos. Ahí es cuando me dije que esto funciona”, recuerda.

De los banquillos, el método de análisis de datos y vídeo desarrollado por LaLiga ha saltado a la televisión. Al igual que Áxel Torres, que arrancó su trayectoria a base de ver partidos grabados en VHS y llenar blocs de notas y hojas de Excel de anotaciones y rankings de goleadores, cerca de 70 periodistas han recibido lecciones para leer la estadística avanzada con la que los cuerpos técnicos estudian a sus rivales en la élite y que también ve el telespectador en su pantalla durante los duelos de la competición.

“El objetivo es acercar nuestro trabajo al producto estrella de LaLiga, las retransmisiones televisivas, para ayudar a explicar mejor lo que pasa en los partidos”, afirma Ricardo Resta, director del Área Deportiva y Mediacoach de LaLiga, sobre la aplicación de un sistema que Áxel Torres, desde la cabina de retransmisión, ejemplifica en la figura de Jaime Mata, delantero del Getafe CF. “Teníamos el dato de que era el jugador que más infracciones cometía. ¿Pero por qué? Ocurre que el Getafe es el equipo que presiona con más gente y el equipo que más disputas del balón propone [el índice de ir a disputas es el más alto]. Si este es el sistema, Mata es el primer defensa, y casi siempre propone una disputa, por lo que es lógico que sea el que más faltas hace”, argumenta el analista, en referencia a la riqueza de los datos que tiene en su poder.

La pionera herramienta de big data ha transformado los procesos de trabajo en el fútbol –directores deportivos que fichan basándose en informes o preparadores físicos que regulan las cargas en función de los esfuerzos registrados– y, de forma colateral, la manera de contarlo. Lo confirma el mismo Áxel Torres, que en su experiencia televisiva y radiofónica ha visto cambiar la figura del analista. “El rol ha evolucionado. El número de pases por posesión, la eficacia para generar una ocasión, el tipo de presión; estos son conceptos que no aparecían antes y ahora son recurrentes. Un análisis de 2010, que antes parecía justificado, ahora parece desfasado”.

La opinión es compartida por el equipo de Mediacoach, que además de enorgullecerse por el impacto de su trabajo ha observado cambios significativos en sus compañeros de los medios. “Ahora reparan en detalles que antes no se fijaban y no comentan tanto sobre la base del feeling que les da el partido. Contrastan su impresión subjetiva con el dato”, opina Resta. “El dato da la capacidad de contextualizar y argumentar mejor y pone en valor equipos de autor como la SD Eibar o el Getafe CF. Ya no se juzga un equipo por su estilo, sino por la eficacia de su juego para lograr sus objetivos”, incide Fabio Nevado, uno de los tres técnicos analistas de MediaCoach que se encargan de preparar los informes prepartido que reciben tanto los profesionales de Movistar+ como todas las televisiones nacionales (entre los que se incluyen Gol y LaLiga TV) e internacionales con derechos de retransmisión.

Ante "la sombra de la duda" sobre la imparcialidad que persigue a cualquier persona que opine en los medios, el analista que complementa su labor periodística en As, Cadena SER, MarcadorInt y la revista Panenka explica que la gran ventaja es la de dar objetividad a sus argumentos. “Los datos son ciencia. Si te doy una clasificación de qué equipo presiona más arriba, te la vas a creer. Esto no es una opinión mía”, sostiene. Por contra, señala el abuso del dato como el principal riesgo. “No todo el mundo está en un staff técnico o es ojeador. Trabajamos para medios de masas y debemos traducir este lenguaje. Mi obsesión es que podamos asimilar el conocimiento y filtrarlo”.

De hecho, el periodista cree que para leer un encuentro no basta únicamente con diseccionar los aspectos tácticos y técnicos del juego. Más aún desde que vive las interioridades del club de sus amores, el CE Sabadell, donde se incorporó como miembro del consejo de administración en 2018 y con el que ha vivido este verano el ascenso a LaLiga SmartBank. “Yo no lo tenía tan claro, pero bajaba al vestuario y veía ese convencimiento... Aunque no los podemos medir, el deseo, la épica, la mística son cosas que no podemos menospreciar. El elemento emocional siempre va a estar presente”.

