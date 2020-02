Zidane: “Tuvimos errores defensivos”

La última vez que la Real Sociedad superó al Madrid en una eliminatoria de Copa del Rey fue en 1988, hace 32 años. De todos los jugadores que lo lograron de nuevo este jueves, solo Monreal (33) había nacido en aquel momento. Entonces se enfrentaron en semifinales, y la Real también le marcó cuatro goles en el Bernabéu, que sumados al que ya había logrado en el encuentro de ida clasificaron al equipo para una final que acabaría perdiendo ante el Barcelona. “Dije que veníamos a ganar ante un gran equipo y estoy muy orgulloso de mi equipo", reconoció Imanol Alguacil, que como futbolista de la Real también conoció en 1994 lo que es ganar en el estadio blanco (0-2). “Siendo de la Real, de Orio, de casa, ganar con jugadores jóvenes, dando espectáculo… Estoy súper orgulloso aunque todavía queda y hay que seguir”, resolvió el técnico de la Real.

Nunca antes en los 193 partidos que ha dirigido ya Zinedine Zidane al Real Madrid su equipo había encajado cuatro goles. Esta temporada el récord lo tenía el PSG (0-3 en París), y ningún equipo había logrado llevarse los tres puntos del Bernabéu. “Hasta este partido lo hicimos fenomenal, pero hoy no”, reconoció el técnico del Madrid. “Hemos cometido errores defensivos”, indicó Zidane, que vio cortada su triunfal racha de 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota. “Duele, hay que decir la verdad. A nadie le gusta perder”, continuó el francés, que una vez más volvió a dar la vuelta al equipo fiel a su filosofía de rotar para mantener enchufado al grupo. La entrada de Militão, Nacho, Marcelo, Brahim y James, sin embargo, no cuajó. “Cuando pongo un equipo es porque creo que lo puede hacer bien, y es fácil opinar después. No creo que nos equivocásemos en el equipo, hay un rival que también juega, y lo hicieron muy bien. Cometimos errores que no suele hacer el equipo, pero no tienen nada que ver con la alineación, ni con los jugadores que salieron. Cuando se pierde estamos todos juntos en el mismo barco”, aseveró el francés.

Uno de esos jugadores del Madrid que se han visto relegados al papel de secundarios fue Marcelo. El lateral brasileño, que marcó su primer gol de la temporada (con lo que la cifra de goleadores blancos este curso asciende a 19), fue uno de los que más sufrió ante los delanteros de la Real. “Lo hemos intentado y hemos reaccionado tarde, pero teníamos que reaccionar así”, analizó. “La primera parte fue difícil y en la segunda lo hemos dado todo. Es una pena”, añadió. Marcelo completó el partido, no como James, sustituido al descanso tras realizar una primera parte en la que remató hasta en tres ocasiones, pero que no dejó poso en el juego del equipo. El colombiano se quedó en la caseta en el descanso, y abandonó el estadio aquejado de un golpe en una cadera, según apuntaron desde el club.

La baja de Casemiro, que realizó el último entrenamiento con el grupo pero que finalmente no fue incluido en la convocatoria aquejado de una gripe, no fue puesta como excusa por Zidane, a pesar de que su agujero en el campo fue tremendamente aprovechado por los jugadores de la Real. “Tenemos un partido el domingo [en Pamplona contra Osasuna] y nos vamos a concentrar en eso. Hay que recuperarse porque el esfuerzo ha sido grande, pero ya está, pasó”, remachó ZZ. “Todos los partidos son diferentes y nunca queremos encajar goles, pero eso es difícil y hoy hemos recibido cuatro en casa”, abundó Marcelo. “Tenemos una plantilla amplia y con jugadores top. Tenemos que ganar siempre y cuando no ganamos es complicado”, se sinceró el brasileño. “Duele perder el primer partido en casa”, se sumó Vinicius. “Creo que vuelvo a tener el mismo nivel de la temporada pasada”, sostuvo el atacante, que se llevó los mayores aplausos del público.

