Granero, de Europa a Segunda B

La temporada pasada, el Espanyol de Rubi hizo la mejor campaña de la última década en el club blanquiazul. El equipo del actual técnico del Betis consiguió una plaza para la Europa League, una gesta que no se veía en Cornellà desde los tiempos de Montjuïc, cuando Ernesto Valverde mandaba en el Espanyol. Es difícil entender el éxito de Rubi sin Esteban Granero. El técnico catalán se entregó al centro del campo formado por Darder, Marc Roca y El Pirata. Granero jugó 28 partidos y marcó tres goles. “Aporté mi granito de arena para que el club volviera a Europa. Cumplí con mi objetivo”, aseguró Granero. Medio curso después, el exjugador del Real Madrid perdió peso en el grupo de Abelardo, un equipo más amigo de la lucha que del balón, atemorizado con el fantasma del descenso. Granero, a sus 32 años, decidió dejar Barcelona. Hasta aquí nada raro. Lo extraño es que El Pirata se marcha al Marbella, de Segunda B.

“Nunca fui sospechoso de abrazar a ciegas los convencionalismos”, explicó Granero en su despedida del Espanyol. El jugador formado en La Fábrica había llegado a Cornellà en 2017, era la segunda temporada del empresario Chen Yansheng como presidente del Espanyol. Entonces ya no había dinero para derrochar y Granero llegó libre de la Real Sociedad en la búsqueda de reflotar a un Espanyol que no terminaba de despegar con Quique Sánchez Flores. Seis meses antes de que expire su vínculo, Granero dice adiós para unirse al Marbella. “El Espanyol está estructurando la plantilla, está haciendo un esfuerzo importante en una dirección que considero adecuada. El equipo de mañana es más fuerte que el equipo de ayer, y eso incluye que estoy fuera”, dijo Granero. Tenía ofertas, aseguran desde su entorno, para irse a otros equipos de Primera y a conjuntos competitivos de Europa. Las rechazó.

“Mis padres me enseñaron a cuestionar la norma y a guiarme por mis principios. Este paso para mí está lleno de significado y de sentido, desde el punto de vista profesional y emocional”, contó Granero. La decisión de sumarse al Marbella no se entendería sin la empresa Best of you. Liderada por Óscar Ribot, que fue responsable del área de comunicación del Real Madrid, y en la que trabaja su hermano Pedro como CEO en China, Best of You gestiona el Marbella. En noviembre de 2019, el empresario chino Zhao Zhen, adquirió el club andaluz y le entregó la llave de la entidad a la empresa de Ribot y Granero. El club es el líder del grupo 4 de la Segunda B y su idea es escalar hasta Primera. “Al Marbella me lleva la ilusión, la emoción y la lealtad. Y eso, dentro de mí, está muy claro”, subrayó Granero.

Granero tenía uno de los salarios más elevados del Espanyol. “Está claro que no tendrá el mismo contrato”, dicen desde el entorno del exfutbolista del Madrid, Real Sociedad, Getafe y Queens Park Rangers. La motivación, para este futbolista amante de la literatura y del ajedrez, pasa por otro lado. “En el club hay un proyecto muy interesante. Hace un año al campo solamente iban 400 aficionados, ahora hay una media de 1.500 y ante el Valladolid por la Copa tenemos el récord de asistencia: 3.800”, aseguran desde Best of you. Alejandro Faurlín, que jugó en el Queens Park Rangers, el Getafe y el Mallorca, entre otros, también se sumó al club andaluz como también Juanmi Callejón, hermano del futbolista del Nápoles, y Fernando Román, exjugador del Córdoba.

“Después de todo lo vivido en el Espanyol no puede ser este un día feliz. Estoy satisfecho. Si tengo que priorizar un sentimiento, ese es de orgullo”, concluyó Granero, que salta de Primera a Segunda B para liderar el proyecto de su hermano en el Marbella.

