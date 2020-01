El Badalona da la sorpresa y deja fuera al Getafe

El Badalona consiguió la proeza de la jornada. Dejó en la cuneta al Getafe europeo (2-0). Un gol de Chema Moreno en el minuto 85 desató la euforia en las gradas del Estadi Municipal. Abría el marcador frente a un Primera que jugaba con un hombre menos desde el minuto 30, después de la expulsión de Timor, que vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto de Bordalás en inferioridad. En el último minuto del partido, una falta al borde del área ejecutada por Hugo Esteban aseguró el pase del conjunto de Segunda B a la siguiente ronda. Ya hay dos equipos de Primera División eliminados: el Alavés y el Getafe.

Los demás equipos de la máxima categoría cumplieron el trámite. Resulta complicado razonar cuando se tiene el corazón dividido. Posiblemente, los 4.500 aficionados que abarrotaron el campo de las Llanas saldrían a las calles a celebrar un título del Athletic. La mayoría, sin embargo, soñaba anoche con una victoria del Sestao, un Tercera con pedigrí, que no se produjo (0-4). Gaizka Garitano, que de pequeño veía a su padre, Ondarru, trotar con la camiseta verdinegra, no estaba por la labor. Estructuró una alineación lo más titular posible, con la defensa habitual, un medio campo apañado y el puñal de Williams en punta. Para los 2 minutos ya había podido marcar, pero el guardameta Barandiarán sacó el remate de Villalibre, que no falló en el 26 para rematar de volea el centro de Yuri, tras un rápido saque de falta. Con el marcador en contra se desinfló el Sestao River, y diez minutos más tarde, un gran envío de Iñigo Martínez lo ganó Yuri por velocidad para marcar el segundo. El tercero, en el minuto 69, volvió a ser obra de Villalibre, que pide paso. Yuri completó las dobles parejas con el cuarto.

A un paseo corto desde las Llanas, en La Florida de Portugalete, el Betis tuvo que trabajar para deshacerse del equipo de la Margen Izquierda de la Ría. Fue un trabajo serio, sin concesiones, que planteó Rubi con un equipo con el que mostraba su respeto por el rival, aunque el 0-3 final refleja la diferencia entre ambos equipos, que consiguieron llenar las gradas. Alex Moreno abrió el marcador en la primera parte con un remate que se coló por la escuadra. El Portu, que había tratado de equilibrar el partido al final del primer parcial, recibió un mazazo en el comienzo de la segunda, en un córner que remató Loren Morón. Cuando el partido declinaba, Joaquín, que llevaba pocos minutos en el campo, aprovechó una buena jugada de Aleñá para cruzar la pelota y batir al portero portugalujo.

El Vasco Aguirre optó por alinear a los menos habituales en la Nueva Condomina frente al Murcia y aún así goleó con claridad (0-4), aunque tuvo que esperar a mediados de la segunda parte para coger distancia. Guido abrió el marcador en el minuto 36; después fue Braithwaite en el 62 y el 69, y Guido repitió poco después. Aunque la Liga les preocupa más, los pepineros estarán en el sorteo del martes.

Por la mañana, Osasuna sufrió bastante para ganar en Haro (1-2). El estadio municipal de El Mazo, de hierba artificial, fue una trampa para los futbolistas de Jagoba Arrasate durante muchos minutos. Cuando el equipo riojano se adelantó en el marcador en el minuto 72, con un gol de Mikel Bueno, empezó a correr un sudor frío por las espaldas de los mil seguidores osasunistas que habían hecho el cómodo viaje hasta la localidad jarrera. De repente se les apagó la luz en la primera ciudad española que inauguró la iluminación artificial en sus calles. Pero era mediodía y lucía el sol. El susto duró cuatro minutos, hasta que Nacho Vidal agarró un disparo desde fuera del área tras un despeje de puños del portero. Con toda su artillería en el campo, Osasuna resolvió gracias al imprescindible Chimy Ávila, que cazó un contragolpe para clasificar a su equipo.

A la misma hora del mediodía, el Mallorca sufrió en el estadio de la Ruta de la Plata de Zamora (0-1), con el terreno de juego semicongelado en las zonas de sombra. Un solitario gol de Fedal, tras un error del guardameta zamorano, sirvió para completar el trámite mallorquín, que no se encontró cómodo en ningún momento. Pudo ampliar su ventaja, pero el Zamora contó también con opciones para igualar un partido muy trabado.

