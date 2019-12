Una Vuelta por Europa y el norte de España

Será un holandés errante en plan colección de microrrelatos o de historias de Instagram con paisajes de quitar el hipo y emociones fáciles más que dramático, intenso, largo y wagneriano. De Utrecht a Madrid, del 14 de agosto canicular al 6 de septiembre. De Holanda a España con paradas por Francia (el Tourmalet) y Portugal (Oporto), donde muere el Duero y a donde se llega desde el Mos de Pereiro. Sin bajar del sur de Madrid. En etapas cortitas (154 kilómetros de media diaria) para no abusar, de menos de cuatro horas. Y mucha montaña para no aburrir. Un concentrado más de la marca Vuelta, un concepto que se depura año tras año, que desdeña lo aparentemente accesorio en busca de su esencia. Una decantación de, puede ser, puro aroma Vuelta, que se resumirá en la etapa 15ª, el domingo del Angliru, 109 kilómetros y antes Mozqueta y Cordal. Y, para desequilibrarlo todo, una contrarreloj de 33,5 kilómetros, llana en 32 y vertical en sus últimos 1.500 metros, el durísimo repecho del Mirador de Ézaro.

Recorrido en 2020 Inicio de etapa Final de etapa Contrarreloj Alta montaña HOLANDA Equipos 1ª Utrecht 2ª 3ª S-Hertogenbosch Breda Col du Tourmalet Alto de L'Angliru Vitoria Individual 13ª 15ª 4ª Ézaro Lugo 9ª 10ª 5ª 14ª 17ª 11ª 16ª 12ª 8ª Ourense 6ª 18ª La Laguna Negra 7ª Huesca Porto Ciudad Rodrigo Madrid 19ª 20ª 21ª Alto de La Covatilla Día Etapa Kilómetros V14 S15 D16 L17 M18 M19 J20 V21 S22 D23 L24 M25 1ª 2ª 3ª - 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª - 10ª 23,3 181,6 193,2 Descanso 169,5 151 163,8 190 185,5 135,6 Descanso 160,4 Agosto M26 J27 V28 S29 D30 L31 M1 M2 J3 V4 S5 D6 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª - 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 164,5 163,6 187,4 170,2 109,2 Descanso 33,5 205,8 178 177,7 175,8 125,4 Sept. Fuente: La Vuelta. EL PAÍS Recorrido en 2020 Inicio de etapa Final de etapa Contrarreloj Alta montaña HOLANDA Equipos 1ª Utrecht 2ª 3ª S-Hertogenbosch Breda Col du Tourmalet Alto de L'Angliru Vitoria Individual 13ª 15ª 4ª Ézaro Lugo 9ª 10ª 5ª 14ª 17ª 11ª 16ª 12ª 8ª Ourense 6ª 18ª La Laguna Negra 7ª Huesca Porto Ciudad Rodrigo Madrid 19ª 20ª 21ª Alto de La Covatilla Día Etapa Kilómetros V14 S15 D16 L17 M18 M19 J20 V21 S22 D23 L24 M25 1ª 2ª 3ª - 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª - 10ª 23,3 181,6 193,2 Descanso 169,5 151 163,8 190 185,5 135,6 Descanso 160,4 Agosto M26 J27 V28 S29 D30 L31 M1 M2 J3 V4 S5 D6 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª - 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 164,5 163,6 187,4 170,2 109,2 Descanso 33,5 205,8 178 177,7 175,8 125,4 Sept. Fuente: La Vuelta. EL PAÍS Recorrido en 2020 Día Etapa Kilómetros Día Etapa Kilómetros V14 S15 D16 L17 M18 M19 J20 V21 S22 D23 L24 M25 1ª 2ª 3ª - 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª - 10ª 23,3 181,6 193,2 Descanso 169,5 151 163,8 190 185,5 135,6 Descanso 160,4 M26 J27 V28 S29 D30 L31 M1 M2 J3 V4 S5 D6 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª - 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 164,5 163,6 187,4 170,2 109,2 Descanso 33,5 205,8 178 177,7 175,8 125,4 Agosto HOLANDA Equipos 1ª Utrecht 2ª Sept. 3ª S-Hertogenbosch Breda Inicio de etapa Final de etapa Contrarreloj Alta montaña Castro Urdiales La Pola Llaviana Villaviciosa Suances Arrate (Eibar) Individual Alto de L'Angliru 13ª Mirador de Ézaro (Dumbría) 15ª 4ª Irún Col du Tourmalet Lekunberri Lugo 14ª 10ª V. de Valdegovia 9ª Pamplona 16ª 17ª Vitoria 5ª Biescas Aguilar de Campoo Logroño Muros 12ª 11ª 8ª Lodosa Alto de La Farrapona (Lagos de Somiedo) Mos Sabiñánigo Ourense 6ª Huesca B.M. Cid Campeador (Castrillo del Val) 7ª Ejea de los Caballeros 18ª Garray (Numancia) La Laguna Negra (Vinuesa) PORTUGAL Alto de Moncalvillo Ciudad Rodrigo Viseu Porto (Matosinhos) Hipódromo de la Zarzuela Sequeros Madrid 19ª 20ª 21ª ESPAÑA Alto de La Covatilla Fuente: La Vuelta. EL PAÍS

Tal ejercicio de purificación, la necesidad de incluir siete finales en alto (un desfile de puertos, puertecillos y puertarracos que comienza ya en la etapa cuarta, recién aterrizados de Holanda en Irún, con la subida a Arrate) en una superficie limitada de la península Ibérica y un salto en los Pirineos, ha generado un mapa que más parece un laberinto de las páginas de pasatiempos: un enmadejamiento laberíntico de idas y venidas y una pregunta: ¿cuál es el único hilo que llevará hasta Madrid? Y, aunque todo parezca un bucle perpetuo, tan parecido a la vida que podría decirse que la vida, en realidad, imita a la Vuelta, y no al revés, sí que hay final.

Después de Arrate se suben en la primera semana San Miguel del Aralar, en la etapa navarra, la quinta; la becqueriana Laguna Negra en los picos de Urbión, Soria, donde nace el Duero, la sexta, y, para cerrar el ciclo, la novena; un día Tour desde la Biescas de Escartín hasta la cima del Tourmalet con pasos por el Portalet y el Aubisque. La segunda semana tocan Rioja (alto de Moncalvillo, la undécima) y Asturias, las dos más duras: la 14ª, sábado 29 de agosto, es la de La Farrapona (y antes de llegar a Somiedo, Collabona, Cobertoria y San Lorenzo), y el domingo 30, la del Angliru. La última semana será, curiosamente la más suave, un postre ligero tras el empacho, con el martes la contrarreloj de Ézaro y, el sábado, la última montaña, la de La Covatilla en Béjar llegando desde Las Batuecas.

La grande más corta e intensa de 2020 Giro 3.580 kilómetros (170,5 de media por etapa) 10 etapas de más de 200 kilómetros Cinco finales en alto Etapa reina: Stelvio. Cuatro puertos en 209 kilómetros 32 puertos de segunda, primera y especiales 59 kilómetros de contrarreloj individual

Tour

3.470 kilómetros (165 por etapa) Una etapa de más de 200 kilómetros Cuatro finales en alto Etapa reina: La Roche sur Foron. Cinco puertos en 158 kilómetros 29 puertos 36 kilómetros de contrarreloj individual

Vuelta 2020 3.245 kilómetros (154 por etapa) Una etapa de más de 200 kilómetros Siete finales en alto Etapa reina: Angliru. Tres puertos en 109 kilómetros 24 puertos 33 kilómetros de contrarreloj individual (más 23 por equipos)

Si complicado será no perderse en el laberinto, otros enigmas de la Vuelta son más difíciles de resolver aún, pero también encuentran solución. Por ejemplo, por la presentación, en un hotel de Madrid, erraba Roberto Heras, a quien la Vuelta ha devuelto el honor del récord en solitario de mayor número de victorias, cuatro (2000 y 2003 a 2005), rompiendo el empate a tres con Tony Rominger y Alberto Contador. El bejarano ganó en la carretera la Vuelta de 2005; la federación española le desposeyó de ella por un positivo por EPO, pero los tribunales, y hasta el Supremo que le confirmó una indemnización de 724.000 euros porque se había quedado sin trabajo tras el positivo, decidieron que no se había hecho bien el control y que no se le podía sancionar. La Vuelta, que había asignado la victoria al segundo, Denis Menchov, ha corregido el palmarés.

Otro enigma es de la participación, una cuestión que se complica en 2020 porque entre Tour y Vuelta están encajonados los Juegos Olímpicos de Tokio, objetivo de varias figuras, incluido el eterno Alejandro Valverde, que tendrá ya 40 años. Aunque se supone que el español que sube, Enric Mas, estará en Utrecht, ninguno de los cracks, ni siquiera el ganador del 19, Primoz Roglic, ha desvelado aún sus planes. Sí que le gustaría estar a Nairo, pero el colombiano, ganador en 2016, ha fichado por el Arkea, que no figura entre los 19 del WorldTour, los que tienen garantizada la participación, a los que se suma un 20º, el Total, ganador de la segunda división. La organización dispone de dos invitaciones, pero a ellas aspiran también tres equipos españoles (Caja Rural, Burgos y Fundación Euskadi) y uno belga, el Corendon, cuyo mayor activo es el corredor más espectacular del pelotón, Mathieu van der Poel, que es holandés. El nieto de Poulidor ha dicho que después de los Juegos, en los que competirá en mountain bike, le gustaría debutar en una grande en la Vuelta. Y en Utrecht matarían por ver a su holandés adorado con el maillot rojo de líder…

