Valverde: “Veo centrado a Piqué”

La Copa Davis comenzó esta semana en Madrid. Es tenis y se disputa en la capital, una situación que no tendría por qué inquietar al entorno azulgrana. Sin embargo, el mentor y presidente de la empresa que la organiza la Davis es Gerard Piqué. El central del Barça estuvo presente lunes, martes y miércoles, mientras que el jueves y el viernes permaneció en Barcelona. “Si Gerard llega en condiciones o no al partido contra el Leganés lo veremos cuando salga la lista. He hablado con él de este tema. Le veo centrado”, aseguró Ernesto Valverde, antes del entrenamiento de este viernes por la tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El Barcelona viaja esta noche a Madrid para disputar el duelo de mañana ante el Leganés (13:00). “¿Piqué tiene permiso para ir esta noche a la Davis?”, le insistieron a Valverde. “Ya lo verás. Dejadle tranquilo, que mañana hay un partido muy importante”, resolvió el preparador azulgrana. Y prosiguió: “Es verdad que Gerard tiene cuestiones al margen del fútbol, pero curiosamente se habla de que los futbolistas no hacen cosas fuera del fútbol y después cuando las hacen... Si está centrado, jugará y si no, lo hará otro”.

Al entrenador también le preguntaron por Griezmann. “¿Por qué hay tantas preguntas que empiezan por te preocupa? Yo a Griezmann le veo bien. Sé que hay muchos ojos puestos en él sobre si hace un desmarque de más o menos. Nos aporta mucho, nos aporta mucho trabajo, da goles, limpia el juego porque le da continuidad. A veces no sé qué responder, está en el mejor momento que puede estar. Puede venir de un partido en que ha estado más o menos acertado y se le cuestiona más, pero esperamos que esté mejor”.

El Barcelona enfrenta al Leganés, el último en LaLiga, que estrenó entrenador, Javier Aguirre, la jornada pasada ante la Real. “No sé si puede cambiar con el cambio de entrenador. Tengo la referencia de los otros equipos donde ha entrenado Aguirre y supongo que se amoldará a lo que tiene. El otro día hizo algo parecido a lo que hizo Pellegrino y creo que será similar. Tiene un gran nivel de motivación. Intentará despertarlo impulsarlo”.

