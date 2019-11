Osasuna aguanta y sale vivo de Getafe

No son Getafe y Osasuna equipos preciosistas, pero sus partidos no suelen dejar indiferente a nadie. Tampoco si acaban cero a cero, como ayer en el Coliseum. La intensidad no se negocia si Bordalás y Arrasate están en los banquillos. Atacó más y mejor el cuadro local, sobre todo al principio y final del choque, pero siempre aguantaron en pie los rojillos.

Salió sin freno el Getafe, intentando avasallar a su rival en los primeros minutos. Pero si de algo sabe este Osasuna de Arrasate es de jugar con el acelerador pisado. Aun así a Estupiñán le costaba tapar su banda y a la flecha azul que la surcaba. Jason, muy incisivo, penetraba una y otra vez para centrar o comprobar los guantes de Rubén. Mala suerte la del meta rojillo, que se marchó lesionado a los 20 minutos.

GET 0 - 0 OSA Getafe David Soria, Djene, Cabrera, Nyom, Marc Cucurella, Nemanja Maksimovic, Kenedy (Portillo, min. 80), Mauro Arambarri, Jason (Mata, min. 73), Jorge Molina (Enric Gallego, min. 84) y Ángel. Osasuna Rubén (Herrera, min. 18), Pervis Estupiñán, Aridane, Roncaglia, David García, Nacho Vidal (Brandon, min. 57), Brasanac, Roberto Torres, Oier, Rubén García y Marc Cardona (Fran Mérida, min. 81). Árbitro César Soto Grado Nyom (min. 89), Jorge Molina (min. 80), Nacho Vidal (min. 48), Oier (min. 82), Rubén García (min. 74) y Brandon (min. 74). Nyom (min. 89), Jorge Molina (min. 80), Nacho Vidal (min. 48), Oier (min. 82), Rubén García (min. 74) y Brandon (min. 74). Estadio: Coliseum Alfonso Pérez

Las ráfagas atacantes del Getafe asustaban pero no dañaban a Osasuna. Un duro disparo de Jason encontró la rodilla de Aridane cuando se colaba en la portería. El equipo navarro vivía acorralado en su campo e intentaba encontrar salida con balones profundos. En uno de ellos, Cardona falló en el control cuando podía enfilar hacia Soria.

La actividad se fue diluyendo entre la presión que ejercían ambos conjuntos. No había respiro para el jugador que osaba pensar un poco con el balón, enseguida tenía uno o dos rivales encima. Osasuna intentó estirarse tras el descanso, pero apenas creaba peligro más allá de los balones parados. En una falta lateral, David García se impuso por arriba aunque el balón fue muy centrado, a las manos de Soria.

El Getafe llegó al último tramo decidido a buscar el partido con todo. Metió aún más ritmo a su ataque y más chicha arriba con Jaime Mata. La mejor ocasión llegó en el minuto 78, cuando Molina remató al larguero en boca de gol tras recoger un balón suelto producto de una fallida chilena de Kenedy. El fallo no desmoralizó al Getafe, que siguió con el asedio. Un chutazo de Arambarri se envenenó al rebotar en un defensa y exigió lo mejor de Herrera. El portero osasunista volvió a frustrar al uruguayo ya en el descuento, cuando respondió de maravilla a un gran disparo raso. Esa sí que fue la última. Salió vivo Osasuna del Coliseum.

