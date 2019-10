Mbappé es un torbellino: sale del banquillo y marca un ‘hat trick’

Durante un tramo de la noche la Liga de Campeones amenazó con vuelco. Al filo de la media hora de sus partidos perdían Bayern, Manchester City y Juventus, los dos últimos además como locales, todos contra meritorios a los que no se aguarda en los octavos de final. Fue un espejismo. No resulta sencillo darle la vuelta a la nomenclatura de la esfera futbolística continental. Al final de la jornada todos los grandes cantaron victoria, PSG, Bayern y City mandan en sus grupos con pleno de triunfos, también Juventus y Tottenham se posicionan para entrar en los octavos de final en una noche de estrellas. Mbappé y Sterling gritaron un triplete mientras Lewandowski, Kane, Son y Dybala anotaron dos goles.

Resultados y clasificaciones Grupo A: Brujas-PSG (0-5); Galatasaray-Real Madrid (0-1) 1. PSG, 9 puntos; 2. Real Madrid, 4 puntos; 3. Brujas, 2 puntos; 4. Galatasaray, 1 punto Grupo B: Olympiacos-Bayern (2-3); Tottenham-Estrella Roja (5-0) 1. Bayern, 9 puntos; 2. Tottenham, 4 puntos; 3. Estrella Roja, 3 puntos; 4. Olympiacos, 1 punto Grupo C: Manchester City-Atalanta (5-1); Shakthar-Dinamo Zagreb (2-2) 1. Manchester City, 9 puntos; 2. Shakthar, 4 puntos; 3. Dinamo Zagreb, 4 puntos; 4. Atalanta, 0 puntos Grupo D: Juventus-Lokomotiv (2-1); At. Madrid-Bayer Leverkusen (1-0) 1. At. Madrid, 7 puntos; 2. Juventus, 7 puntos; 3. Lokomotiv, 3 puntos; 4. Bayer Leverkusen, 0 puntos

A sus 20 años, Mbappé sigue abriéndose paso y pulverizando marcas. Pese a partir desde el banquillo en Brujas, el francés fue capaz de firmar un hat-trick y regalar una asistencia a su compañero Icardi en el banquete parisino (0-5). Lo hizo en los 31 minutos que participó, precisando de solo 22 para sus tres dianas. De esta forma, el icono actual del fútbol galo suma 66 goles y 35 asistencias en 95 partidos oficiales con el PSG. Su triplete de este martes le convirtió en el jugador más joven en alcanzar 15 goles en la Champions (son ya 17), superando en precocidad a Leo Messi, que lo hizo con 21 años.

Mientras tanto, en su futurista feudo restañó sus heridas el Tottenham, dolorido después de tres partidos sin vencer en los que encajó once goles. Al Estrella Roja lo zarandeó de principio a fin (5-0). Y uno a uno fueron remontando los grandes. La Juventus, por ejemplo, sudó la victoria ante el Lokomotiv; 21 disparos necesitó el campeón italiano para marcarle al cuadro ruso, que se había adelantado en su primera incursión ofensiva. Abierto el cerrojo a trece minutos del final, excitada y con sangre en el ojo, la Juve liquidó a los rusos (2-1) con un Dybala estelar

El City llegó al pleno (5-1) en los tres partidos que ha disputado en su grupo tras un ejercicio de demolición para desmontar al Atalanta, con Fernandinho y Rodrigo de nuevo cerrando las posiciones defensivas del equipo hasta que al filo del descanso el internacional español sufrió una lesión muscular y Guardiola exploró la nómina de centrales que guardaba en el banquillo. Saltó al campo Stones, se quedó sentado Otamendi. Para entonces ya había remontado el City un gol propiciado por un penalti cometido por Fernandinho. Agüero había dejado pasar sus dos primeras opciones, pero no desaprovechó las dos siguientes, la última de ellas también desde los once metros. Luego llegó la exhibición de Sterling, que anotó un triplete en once minutos. Shakhtar y Dinamo Zagreb se disputan la segunda plaza del grupo. En terreno ucraniano igualaron (2-2) en vibrante partido en el que descolló el español Dani Olmo, también goleador.

El Bayern también le dio la vuelta (2-3) a una derrota en casa de Olympiacos, que se descuelga con un punto, lejos del tope de nueve que alcanza el equipo bávaro, en el que todos los alardes los firma Robert Lewandowski. El delantero polaco lleva 18 goles en 13 partidos entre las competiciones locales y la continental. El 3 de agosto se quedó sin marcar en el estreno de la temporada, la Supercopa germana. Desde entonces vio puerta en todos los partidos que jugó. En Atenas lo hizo con el olfato que se le supone. Primero embocó un rechace del meta luso José Sá tras intento de Müller. La pelota le cayó al polaco en los pies. A estas alturas no parece que sea casualidad o fortuna, el tipo tiene olfato para situarse en el área. El segundo tanto, tras el descanso, lo anotó tras ejercer de funambulista en la línea del fuera de juego. Tolisso y el exdeportivista Guilherme rubricaron el marcador.

