Zidane: “Es lo que hay. Cuando miras al banquillo...”

Tardó poco en empezar a llover sobre el césped del Santiago Bernabéu, y las primeras gotas, frías, que se deslizaban desde la moqueta grisácea que cubría el cielo de Madrid, caían sobre el cuerpo de Zinedine Zidane sin que parecieran calar en él. Aguantó un rato el técnico francés sin cubrirse, hasta que se puso un chubasquero corporativo negro que combinaba a la perfección con su traje. En ese tiempo el Levante meneaba la pelota por delante de los jugadores del Madrid con la misma cadencia que las gotas que adornaban la escena. Fueron quince minutos de calma en medio de la tormenta, porque ningún jugador granota, ni su técnico, pensó en que tras ese tiempo de relajación se produciría una descarga de buen juego y goles por parte del Madrid. Fueron tres en 45 minutos, quizás el mejor acto blanco de la temporada por elaboración y gusto.

“La primera parte hemos jugado fenomenal”, analizó Zidane. “Hemos tenido buen juego, goles, entrega... Al final lo que tenemos que pensar es en jugar así los 90 minutos”. Porque en más de hora y media es posible jugar más de un partido.

Recuperado el aliento y a pesar del descuelgue de su propuesta, el Levante se mantuvo firme a su estilo. Apretó de nuevo y logró un gol que tuvo efecto de sopapo. “La segunda parte tuvimos ocasiones para hacer el cuarto o más, pero aunque no quiero buscar excusas puede ser que físicamente...”, y ahí detuvo el tren de su respuesta Zidane. “Si hubiéramos seguido con la misma línea de la primera mitad era un partido, con todos los respetos, para ganar cinco o seis a cero. La primera parte hemos jugado muy bien, igual la mejor que hemos jugado este año. Ellos han cambiado el sistema y han tenido cuatro o cinco llegadas arriba y eso nos ha complicado un poco”, completó el discurso Courtois, salvador con una parada ante Vezo en el último minuto del partido.

Los dos goles del Levante llegaron en los dos únicos remates a portería que realizaron durante el partido, previos al cabezazo de Vezo. “Tenía la sensación de que sí podía llegar el empate. Veía a los jugadores seguros de sí mismos, y eso es lo que le hace a un entrenador ser optimista”, valoró su técnico, Paco López.

El primer tanto granota lo convirtió Mayoral, cedido por el Madrid, y liberado de la famosa cláusula del miedo que el club blanco no aplica este año sobre sus futbolistas. “El Real Madrid es mi vida. He estado aquí once temporadas. No había forma de celebrar ese gol”, explicó el delantero. Su disparo, raso y pegado al palo, inauguró la reacción del Levante, que se vio reforzada en el momento en el que el banquillo del Madrid revolvió el once inicial. La salida de Casemiro fue justificada por Zidane a partir del cansancio del brasileño, mientras que la de Ramos dejó en el aire una molestia algo más preocupante: “tenía problemas en el sóleo”, dijo el francés.

Con la de Valverde ya son diez los jugadores tocados esta temporada en el Madrid, de ahí que el técnico haya desarrollado un miedo justificado en la pérdida de efectivos. “No quiero que se me lesione nadie más, por eso no he sacado a Hazard antes. Solo lleva cuatro entrenamientos con nosotros”, indicó.

Su equipo terminó el partido con Lucas, James y Kroos en el centro del campo. “Es lo que hay. Cuando miras al banquillo... No había más posibilidades para mí de hacer otra cosa”, lamentó. Antes del comienzo del partido, seis de los siete suplentes eran fichajes realizados por el club esta temporada: Areola, Mendy, Jovic, Rodrygo, Militao y Hazard, solo Nacho pertenecía a la plantilla de la temporada pasada. “Tengo que cabrearme un poco con Hazard porque dos veces intentó un tacón y perdimos la pelota. Igual pensaba que tenía al defensa en su espalda”, le abroncó, con una sonrisa eso sí, Courtois. “Vinicius también ha jugado un gran partido a ver si para el también llega el gol”, añadió el portero. El brasileño, titular en el costado izquierdo, aunque llegó a intercambiarse de banda con Hazard en distintos momentos, vio como el VAR le anulaba un gol por fuera de juego. “Tiene 18 años, poco a poco”, le acunó Zizou.

Ni siquiera el mejor acto de la temporada permitió al Madrid convertir una lluviosa mañana de fútbol en un episodio agradable. No se le da bien madrugar a los blancos, aunque por fin logran llevarse la victoria en este horario. En los anteriores cinco encuentros que disputó en su estadio entre las 12 y las 13 horas logró un empate (ante el Levante), y acumuló cuatro derrotas (Barcelona, Levante, Girona y Betis).

