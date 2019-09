Partidos Internacionales. El parón de selecciones nos ha dejado datos y encuentros interesantes, como el Alemania-Holanda (2-4), en el que los de Ronald Koeman vuelven a crear expectativas con una nueva generación de futbolistas que ilusiona y recupera el fútbol total. Por su parte, Inglaterra (5-3 a Kosovo) se mostró imparable en las bandas, especialmente con Sterling y Sancho y se volcó con su fútbol ofensivo y de transiciones. España sigue su reconstrucción de la mano de Robert Moreno. El técnico tiene la difícil misión de que España recupere el liderazgo perdido a nivel internacional. Al otro lado del charco, el amistoso entre México y Argentina (0-4) dirige las miradas hacia el banquillo, donde el Tata Martino queda tocado y Scaloni reforzado. El dato interesante es el póquer de goles de CR7 (5-1 a Lituania) que lo sitúa como segundo máximo goleador histórico de selecciones.

¡Vuelve la Champions! La próxima semana se inicia la fase de grupos de la Champions masculina pero este mismo miércoles comenzó la femenina con el Lyon y Wolfsburgo dejando claro desde el primer partido que siguen siendo favoritas en esta competición. Un 0-9 y 0-10 respectivamente así lo indican. El Barça, finalista la pasada campaña, tiene ya pie y medio en la siguiente fase después de vencer por 0-2 a la Juventus. Esta temporada la Champions será más competida y el cartel de favoritos se repartirá entre más clubes; eso hará la competición todavía más interesante pero será más adelante, porque ahora en las primeras eliminatorias, es donde se notarán más las diferencias y algunos resultados pueden ser realmente abultados.

Rafa Nadal. La final del US Open nos regaló 4h y 50 minutos de puro espectáculo deportivo para los espectadores, y una montaña rusa de emociones y sensaciones para los dos protagonistas. Nadal y Medvedev dieron una lección de fortaleza mental, sufrieron y persistieron en busca de la victoria final. Hubo momentos donde se veía claramente a Rafa ganador, otros en los que el ruso parecía dominador del encuentro; un tira y afloja cognitivo (con decisiones tácticas y técnicas), físico (con molestias y cansancio) y mental (gestionando todas las emociones, la tensión y las distracciones durante tantas horas). En un deporte colectivo como el fútbol quizás los espectadores no lo perciban tanto, quizás no lo vivan tan intensamente como en esta final, pero todos los procesos ocurren igualmente en cada partido, tanto a nivel individual como colectivo. Estoy muy convencida de que la preparación y la confianza en el trabajo hecho es lo que más empuja para persistir y conseguir el objetivo, sea en 90 minutos o en casi 5h de partido.

Baloncesto y Blanca Fernández Ochoa. En los últimos días España ha estado en las noticias de todo el mundo gracias a tres referentes deportivos, Rafael Nadal, la selección española de baloncesto y la triste pérdida de Blanca Fernández Ochoa. Para el primero ya no tenemos calificativos, es el mejor deportista español de la historia. Los segundos siguen siendo, año tras año, ejemplo de todo lo que engloba el deporte: entrega individual, compromiso grupal, valentía, unión, talento... y el legado histórico de los que estuvieron antes, competitividad y confianza. La tercera no solo puso a España en el mapa en esos Juegos Olímpicos de invierno del 92, sino que se convirtió en la primera española en ganar una medalla olímpica y al mismo tiempo inició y mostró el camino del éxito a todas las deportistas que han venido y que vendrán después. Tu memoria y tus éxitos, Blanca, estarán siempre presentes.

