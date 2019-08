Borja Iglesias, a la altura de Denilson

Morenatti/Diario AS

El Betis ha cerrado el fichaje de Borja Iglesias, delantero del Espanyol, que llega al conjunto andaluz hasta 2014. después de que este abone 28 millones de euros, la cifra que marca la cláusula de rescisión del atacante. No obstante, la operación no contempla el pago inmediato de esta cláusula. El Betis hará un primer pago íntegro de 20 millones de euros y los ocho restantes se abonarán el próximo año. Se trata de un paso más en la carrera de un futbolista por el que el Espanyol pagó la cifra récord de 10 millones el pasado curso al Celta. Borja había jugado cedido por el club gallego en el Zaragoza, donde dio muestras de su capacidad goleadora (25 tantos con el club maño en una temporada en Segunda División). Borja se convierte en el quinto fichaje verdiblanco después de los de Fekir, Dani Romero, Pedraza y Juanmi.

El buen rendimiento del gallego no hizo sino acrecentarse en el pasado curso en el Espanyol. Borja anotó 23 tantos en todas las competiciones jugadas por el club catalán, que se ha mostrado reacio a su venta al Betis a lo largo de todo este verano. Fue en el pasado mes de junio cuando el conjunto andaluz se empezó a interesar por el atacante. El motivo no fue otro que la petición expresa del nuevo entrenador bético, Rubi, que insistió en su llegada. Rubi lo había dirigido en el Espanyol y no ha parado de indicar a los dirigentes del Betis la necesidad de su fichaje. Al mismo tiempo, el entrenador verdiblanco ha insistido en el carácter y la profesionalidad de un futbolista que a sus 26 años da un paso importante en su carrera. Borja ha jugado este mismo curso tres partidos con el Espanyol de la fase de clasificación de la Liga Europa y se ha mantenido al margen de las duras conversaciones que durante todo este tiempo han mantenido el Espanyol y el Betis. El conjunto catalán ya traspasó a Mario Hermoso al Atlético por 25 millones y ha pagado ocho por Calero al Valladolid y 10,5 por el argentino Vargas, que anotó un golazo en el pasado duelo europeo ante el Lucerna. Ahora tendrá que buscar un sustituto para ocupar el hueco de su jugador más determinante. Los nombres de Zaza y Ángel yan han saltado como futuribles en la planificación próxima del conjunto catalán.

“Es el fichaje más esperado por este consejo, el entrenador y los béticos. Necesitábamos la garantía de tener a un delantero como Borja”, ha afirmado José Miguel López Catalán, consejero delegado del Betis y artífice de las negociaciones con el Espanyol para la llegada de Borja. La intención de Rubi y su cuerpo técnico es la de que Borja juegue el próximo domingo en el estreno liguero en el Benito Villamarín ante el Valladolid. "Ha sido un proceso largo y he tenido que esperar bastante. Dicen que las cosas buenas se hacen esperar. Pondré todo de mi parte para devolver esta confianza", ha admitido el propio Borja a los medios oficiales del Betis.

