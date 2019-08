Carolina Marín no acudirá al Mundial de bádminton

Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona mundial y en cuatro ocasiones de Europa, y su equipo han informado este domingo de que han decidido no acudir al Mundial de bádminton de 2019, que se jugará en Basilea (Suiza) a partir del 19 de agosto. "Aún no se han dado las circunstancias para que pueda competir al nivel que se requiere, tanto físico como competitivo". La onubense no podrá defender así el título mundial que conquistó el año pasado en Nankín (China).



"Tras dos semanas entrenándose en el CAR de Sierra Nevada, la jugadora y su equipo han tomado la decisión de no participar en el torneo al no darse las condiciones necesarias", informa el gabinete de prensa de la onubense, que en enero pasado se lesionó gravemente la rodilla derecha. "A pesar de que las sensaciones durante el proceso están siendo óptimas, aún no se han dado las circunstancias para que pueda competir al nivel que se requiere, tanto físico como competitivo", agrega. El mismo comunicado informa de que, "aunque no existe una certeza total al respecto, se estima que los plazos de recuperación estén cumplidos para septiembre y pueda reaparecer en el Vietnam Open".

El pasado 18 de julio Marín ya anunció que no sabía si iba a participar en el Mundial y enfatizó que su objetivo, tras la lesión de la cual todavía se está recuperando, es ganar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Carolina Marín se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha mientras disputaba la final del Masters de Indonesia el 26 de enero y desde entonces ha estado apartada de la competición.



Marín se proclamó campeona olímpica en Río de Janeiro 2016. Es, además, tres veces campeona mundial (2014, 2015 y 2018) y en cuatro ocasiones de Europa (2014, 2016, 2017 y 2018). Asimismo ha logrado dos títulos de Super Series Premier: el All England y el Abierto de Malasia, en 2015.

