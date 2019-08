El goleador vasco de Palestina

El goleador de la selección de Palestina es un vizcaíno. El combinado del estado de Oriente Próximo juega la West Asian Cup, un torneo entre nueve equipos de la zona geográfica, y que se celebra en Irak. Se enfrentaban a Yemen, y un gol de Yaser Hamed, actualmente jugador del Portugalete, equipo de la Tercera División española, le dio la victoria, la segunda que consigue la modesta selección desde 2012. Hamed, defensa del equipo vizcaíno, es hijo de un palestino nacido en la franja de Gaza, y una burgalesa de Miranda de Ebro. Nació en el hospital de Cruces, en Barakaldo, y se ha criado en Leioa (Bizkaia).

Hace un mes, el jugador de 21 años recibió la llamada del seleccionador palestino, Noureddine Ould, que le endulzó un poco después del trago amargo que pasó con su equipo, campeón del grupo IV de Tercera División, y que cayó en la promoción de ascenso a Segunda B, en su campo de La Florida frente al Prat, en el partido decisivo. “Estoy muy ilusionado. La primera vez que me llamó el seleccionador me sorprendió tanto su llamada que creía que era una broma. Cuando me pidió los datos ya vi que era verdad. Aunque todavía tengo en la cabeza lo que nos pasó en La Florida. Los días después del partido apenas pude dormir. La familia portugaluja estaba jodida. Teníamos encarrilada la eliminatoria en la primera parte, pero…”.

Yaser Hamed comenzó a jugar al fútbol en el Lagun Artea, pasó después al Athletic. Permaneció cinco temporadas en Lezama, luego aterrizó en el Arenas y el Barakaldo; más tarde el Leioa, el equipo de su pueblo, en Segunda B, y finalmente, el Portu, con la ambición del ascenso que no se consiguió.

Su padre llegó hace tres décadas a Madrid. También le atraía el fútbol, y consiguió hacer una prueba con el Rayo Vallecano, pero en su casa le dijeron que debía estudiar. Se matriculó en la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en Leioa. Allí conoció a su mujer. Los dos son médicos ahora, tienen cinco hijos y todos juegan al fútbol. Yaser es el más destacado. Cuando le dijeron que debía incorporarse a la selección de Palestina, no se lo pensó, pero tenía sus miedos. Iba solo, a la aventura. “No conozco a nadie allí, pero soy maduro y sabré arreglármelas”, decía en una entrevista previa a la concentración.

En el primer partido frente a Yemen jugó como titular, era su debut internacional, y en el minuto 26, un centro desde la banda derecha lo cabeceó hacia el área pequeña el número 15, Baghdadi, y el vasco Hamed, con el 20 a la espalda, también de cabeza, batió al portero yemení para dar la victoria a su equipo. Además, fue declarado mejor jugador del partido. “Ahora mismo estoy en una nube. Cuando acabó el partido no me lo podía ni creer. Me parecía increíble debutar con la selección nacional, y luego marcar un gol. Estoy muy contento”, confesaba en Radio Marca tras el encuentro. “Llevábamos dos semanas entrenándonos en Ramala, con dos sesiones diarias, la primera a las seis de la mañana. Me costó adaptarme, porque hablo poco árabe. Entre eso y el inglés consigo comunicarme. La gente aquí es muy maja”.

A Yaser Hamed le toca ahora enfrentarse a Irak, la selección anfitriona, y espera volver a ser titular en la defensa palestina. Después, otra vez el Portugalete, y el ascenso a Segunda División B en el horizonte.

