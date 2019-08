GP de la República Checa 2019: horarios y dónde ver la carrera de MotoGP

El Gran Premio de la República Checa de MotoGP se celebra este fin de semana, los días 2, 3 y 4 de agosto. El circuito de Brno será el escenario principal de la décima parada de la temporada, la primera tras el parón vacacional. Los pilotos de todas las categorías volverán a enfrentarse por el primer puesto. Por delante, un trazado de 5.403 metros con 14 curvas y 22 vueltas.

El piloto español de Moto GP Marc Márquez, líder absoluto de la clasificación con 185 puntos, 58 más que el segundo en la tabla, Andrea Dovizioso, aseguró que no le gusta escuchar que ya tiene el Mundial en el bolsillo porque todavía pueden cambiar las cosas en la segunda mitad de la temporada: "el comentario de esto está hecho lo he escuchado muchas veces este verano, y es el que más odio. Y lo odio porque llevamos nueve carreras, quedan diez. Puede pasar de todo, no estamos ni en el ecuador del campeonato",

El siete veces campeón del mundo también habló de su hermano, el líder del Mundial de Moto 2, Àlex Márquez, y de una posible celebración conjunta a final de temporada: "no pienso en esa posibilidad. Porque se tiene ir carrera a carrera". Y acerca de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, que se encuentra lesionado, el vigente campeón del mundo solo tuvo buenas palabras y le deseó una mejoría tanto física como de rendimiento cuando vuelva a la moto, algo que ocurrirá dentro de tres carreras, en Inglaterra.

Por el momento, el futuro próximo del motociclismo se decidirá el domingo 4 de agosto a partir de las 14:00h. en una carrera que podrá seguirse en directo en la web de EL PAÍS y también en la plataforma de pago DAZN.

Horarios del Gran Premio de la República Checa Viernes 2 de agosto Libres 1 MotoGP: 09.55

Libres 2 MotoGP: 14.10 Sábado 3 de agosto Libres 3 MotoGP: 09.55

Libres 4 MotoGP: 13.30 Domingo 4 de agosto Carrera MotoGP: 14.00

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.