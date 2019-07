Marc Gasol: “Sin Pau y Navarro, no hay otra que dar un paso adelante en el Mundial”

Marc Gasol no sale de una y ya está en otra. El flamante campeón de la NBA con Toronto Raptors asume la responsabilidad que implica el nuevo reto de la selección española en el Mundial de China que empezará el 31 de agosto. El pívot catalán, en su primera rueda de prensa en Barcelona tras haber logrado el anillo el pasado 13 de junio, subrayó que los componentes de la selección mantienen la ambición y, pese a las bajas, cuentan con jugadores capaces de liderar en un grupo en el que prevalece el sentido colectivo.

El Mundial es una cita especial, entre otras cosas, porque España la afronta, por primera vez en los últimos 20 años, sin ninguno de los jugadores que formaron la generación que ha liderado la consecución de los mayores logros de la historia del baloncesto español: tres medallas de oro en el Eurobasket, dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos y el título Mundial en 2006.

“Es la primera vez que no estarán esos jugadores. Los echaremos de menos, a mi hermano (Pau), a Juan Carlos (Navarro), a Felipe (Reyes), a José (Calderón), a todos. Han sido un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista”. Admitió: “Nadie puede hacer lo que hacían Pau o Juan Carlos. Son únicos”. Pero puntualizó: “Los demás somos diferentes y hacemos cosas diferentes. Llevamos años jugando juntos y mantenemos la misma ambición. Somos conscientes de que el podio es accesible y mantenemos la máxima ambición. No hay otra que dar un paso adelante, asumiendo la responsabilidad. Pero es un trabajo de equipo”.

El equipo español tampoco podrá contar ni con Serge Ibaka ni con Nikola Mirotic. Igualmente, Estados Unidos, el gran favorito, comparecerá con muchas bajas y ya es seguro que no contará con estrellas como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis o James Harden. “Aun así ellos cuenta con muchos jugadores que pueden suplir perfectamente a esos jugadores”, afirma Marc, “y Canadá también contará con un grandísimo equipo. Va a ser muy complicado y los cruces serán clave”.

Marc Gasol no se planteó en ningún momento renunciar al Mundial, a pesar de la extenuante temporada que ha completado con Memphis y, desde febrero, con Toronto. “No me lo planteé porque me lo paso muy bien jugando. Es el primer año sin los de la generación del 80, y eso me da más ganas. Tal vez podía haber dudado al acabar la temporada. Me dolía todo. Estaba muy cansado física y mentalmente. Me sorprendió lo difícil que es mental y físicamente. El cuerpo dijo que hasta aquí. Llegue en menos de reserva. Y en un mes no iba a poder hacer la preparación que deseaba. Pero es igual, la ilusión le ha podido a la cabeza”.

Marc no dudó a la hora de hacer valer la opción para continuar un año más en Toronto. De esta forma, el próximo verano quedará en situación de agente libre y podrá elegir su destino entre las ofertas que reciba. “Eso no quiere decir que no vaya a seguir en Toronto, pero en este momento de mi carrera considero importante la flexibilidad y la libertad para elegir”, indicó el jugador que lleva 11 años en la NBA y tiene 34 años. Kawhi Leonard, la estrella que lideró a los Raptors la pasada temporada ha fichado por los Clippers. Eso cambiará muchas cosas. “Ahora el equipo sin Kawhi es diferente. Durante muchos partidos en la Liga regular no estuvo. Posee capacidad de anotación y saca puntos de donde no hay. Sin él tal vez deberé recuperar un poco esa faceta más anotadora, abrir más espacios y ser más resolutivo”.

El fichaje de Nikola Mirotic por el Barcelona sorprendió a Marc, pero solo en un primer momento. “Podía tener un buen contrato en la NBA, pero ves que ha tenido tres equipos en los últimos meses, creo que ha tenido otro hijo y entiendes que busque encontrar la estabilidad. Y más si es en un club como el Barcelona, que tiene la ambición de volver donde todos queremos. Ha apostado fuerte por él y él ha apostado fuerte por el club, ha sido una apuesta valiente”.

El domingo la selección española Sub-20 consiguió la medalla de plata en el Europeo. Preguntado al respecto, Marc defendió: “Tenemos jugadores, talento físico, muchos puntos en las manos. Hay que hacerles jugar como sea. Hay que apostar por ellos. Lo bueno en la NBA es que unos juegan para ganar y otros apuestan por los jóvenes y luego cambian las tornas. Hay que ser valientes. La competitividad entre los equipos grandes no lo permite a veces, pero les animo a que apuesten por esos jóvenes”, completó el campeón de la NBA.

