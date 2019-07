Maghsoodloo y el nuevo alcalde se citan para 2020

El ajedrez ha echado raíces tan sólidas en León que ningún partido político ni patrocinador privado duda sobre mantener el apoyo al torneo Magistral que ha dado fama a la ciudad en todo el mundo. En su primer acto público, el nuevo alcalde, José Antonio Díez (PSOE), dio por segura la edición 33 al clausurar la 32, cuyo vencedor, el iraní Parham Maghsoodloo, de 18 años, anunció que volverá en 2020 “con mucho gusto”.

Durante su estancia en León, Maghsoodloo no ha sido muy explícito sobre hasta qué punto el embargo de EEUU contra Irán afecta al desarrollo del ajedrez en un país cuyos cuatro mejores jugadores tienen menos de 25 años (Firouzja nació en 2003; Maghsoodloo, en 2000; Tabatabaei, en 2001; e Idani, en 2005). Pero ha dado algunas pistas: “Obviamente, no podemos jugar en EEUU ni invitar a jugadores estadounidenses. Pero la fuerza de nuestros mejores jugadores es ya suficiente para que muchos extranjeros quieran competir con nosotros en Irán; de modo que no descarto que la Federación Iraní organice pronto grandes torneos”.

Maghsoodloo, que este domingo se impuso claramente (3-1) en la final a una leyenda viva, el ucranio Vasili Ivanchuk, de 50 años, regresa a su país impresionado por la belleza del Auditorio de León: “No creo que haya muchos escenarios tan elegantes como este en los torneos de élite. Me ha recordado a las fotos que he visto del legendario duelo Fischer-Spassky, en Reikiavik, 1972”. Pero todo indica que no ha entendido la relación lógica entre su vestimenta y esa elegancia del entorno, porque la segunda camiseta del Barça ha sido su atuendo en todas las partidas, y también durante la ceremonia de clausura.

En su elaborado discurso, el nuevo alcalde citó a Borges: “El ajedrez es uno de los medios que tenemos para salvar la cultura, como el latín, el estudio de las humanidades, la lectura de los clásicos, las leyes de la versificación o la ética”. Y, por si hubiera alguna duda, habló sobre la trigésimo tercera edición como un hecho consumado.

