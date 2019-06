Marcos Llorente: “Vengo a un proyecto ambicioso y en el que confían en mí”

Marcos Llorente ha sido presentado esta mañana en el Wanda Metropolitano como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El centrocampista madrileño, de 24 años, ha estado acompañado por algunos de sus familiares más cercanos en un acto programado para las 11.30 de la mañana, y que apenas ha durado algo más de 15 minutos. "Lo primero de todo quiero dar las gracias al club en general por confiar en mí, y dejarme ser participe de este proyecto. Tengo muchas ganas de que esto empiece", ha asegurado en su primera intervención. A preguntas de los medios de comunicación, el exjugador del Real Madrid, ha comentado todos los aspectos que le han influido a la hora de tomar la decisión de vestir la camiseta rojiblanca.

"El míster [Simeone] habló conmigo, y me transmitió su confianza. Mi padre [Paco Llorente, exjugador del Atlético en la década de los ochenta] es un hombre de pocas palabras, pero todo lo que dice tiene toda la razón. Es un gran apoyo para mí y lo que me dijo me lo quedo para mí", indicó en referencia a quiénes habían sido los pilares en la toma de su decisión. "Tenía claro una cosa, quería venir a un proyecto ambicioso y lo más importante que confiaran en mi, aquí en el Atlético tengo las dos cosas. Simeone es un grandísimo entrenador, con un carácter unico y una capacidad enorme de transmitir su futbol a sus jugadores, y estoy encantado de ponerme a sus ordenes y aprender. Tanto él, como el proyecto es algo que me atraía mucho y en cuanto saltó el interés del club por mí no dudé en venir", amplió.

Respecto a su pasado madridista, Llorente no se mostró preocupado: "Lo llevó con naturalidad, es algo poco común que ha pasado, pero era lo mejor para mí. Vengo con todo mi trabajo y compromiso para ayudar al equipo en lo que necesite". Y en referencia a las aspiraciones de su nuevo equipo, aunque contenido se mostró también ambicioso."Aspiramos a competir y pelear por todos los títulos, tenemos capacidad y calidad para conseguirlo. Vengo aquí a ayudar al equipo, con mi familia creemos que era lo mejor par a mí tanto por el juego como el club que es", señaló.

"A sus 24 años es un jugador con una magnifica trayectoria profesional. Debutó a los 21 años en Primera en el Alavés convirtiéndose en una figura clave. Ese curso se convirtió en el jugador que más balones recuperó y en un fijo de la selección sub-21. Es madrileño de nacimiento, pertenece a una estirpe de futbolistas. Todos le han guiado por la senda del esfuerzo y el sacrificio. Son muchas sus virtudes, es un mediocentro de contención y capacidad para jugar de zaguero, destacando su anticipación e intuición. Es un extraordinario fichaje de presente con un futuro prometedor. Llegas a un club en el que la exigencia es máxima. Sabemos de tu compromiso. Afrontamos una temporada con cambios en la plantilla y es un reto tan grande como ilusionante. Sabes que la afición estará entregada contigo", comentó, por su parte, Enrique Cerezo, presidente del Atlético.

Tras la conclusión del acto, Llorente, por el que el Atlético ha desembolsado 40 millones de euros, y que le ha realizado un contrato de cinco años, posó junto a Cerezo y su nueva camiseta. El madrileño lucirá el dorsal 14.

