“Has sido uno de los grandes talentos de nuestro fútbol”

Pasaban las 12.30 de la mañana cuando el Sevilla FC transmitía, a través de su cuenta de Twitter, la trágica noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes a los 35 años. "No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz", señalaba el equipo de una de las leyendas del club en su cuenta de Twitter. Desde ese momento, las muestras de consternación del mundo del deporte se han sucedido tras la pérdida del que era jugador del Extremadura.

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) June 1, 2019

"Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío, que pena más grande. DEP José Antonio Reyes. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio (en referencia a Puerta) y tú allá arriba", escribía el director deportivo del Sevilla, Monchi, minutos después de conocer la noticia. "No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido José... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes", indicó su excompañero en el Sevilla, Jesús Navas.

El técnico que le hizo debutar en Primera, Joaquín Caparrós, se unió a las muestras de dolor. "Destrozado y hundido. No me puedo creer que nos hayas dejado. Mi pésame a toda su familia y a todo el sevillismo. Tu recuerdo será eterno capitán", aseguró. También el capitán del Madrid, Sergio Ramos, que compartió vestuario con el utrerano en el Sevilla y en el Real Madrid, mostró su consternación. "Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano", escribió.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Cesc Fábregas, con el que Reyes compartió equipo en Londres, cuando ambos eran jugadores del Arsenal. "Mi primer amigo en el mundo del fútbol profesional. Siempre digo que has sido uno de los grandes talentos de nuestro fútbol y sé que no me equivoco. Hace dos días estaba hablando de ti en una entrevista, puede que fuera una señal, quién sabe, para acordarme de ti, mi gran amigo. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Descanse en Paz, José Antonio Reyes. Te quiero mucho".

Todos y cada uno de los clubes por los que ha pasado el utrerano también se sumaron a las muestras de apoyo a la familia, empezando por su actual club: "El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador José Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma", rezaba su mensaje en Twitter.

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 1, 2019

Por las redes sociales han hecho público su dolor todos sus exequipos. "Todo el Arsenal está devastado por la impactante noticia de que nuestro exjugador José Antonio Reyes ha muerto en un accidente de tráfico en España. Descansa en paz, José", señalaron los gunners, para los que jugó entre 2003 y 2006. "La familia benfiquista presenta sus sentidas condolencias por el fallecimiento de José Antonio Reyes", escribió el Benfica, en el que militó en la temporada 2008-09.

El Atlético de Madrid, en el que jugó en dos etapas (2007-08 y 2009-12), fue otro de los que expresó su tristeza. "La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz", indicaron los rojiblancos. "El Real Madrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes. El Real Madrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el Extremadura UD", señaló el Real Madrid, con el que marcó dos goles frente al RCD Mallorca que permitieron a los blancos conseguir su 30ª Liga.

También el Espanyol y el Córdoba expresaron su pesar. "Hoy es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al Sevilla FC", afirma. "El Córdoba Club de Fútbol lamenta comunicar el fallecimiento de José Antonio Reyes tras un accidente de tráfico. Eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz", trasladaron los cordobesistas.

Our club flag will remain at half-mast at Arsenal Training Centre.



In loving memory of Jose Antonio Reyes ❤️ pic.twitter.com/Gpm0Y4HT7B — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y — Jesús Navas (@JNavas) June 1, 2019

El @realmadrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el @EXT_UD.

Tweet (2/2) pic.twitter.com/9fBTlQTmcS — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 1, 2019

Hoy es día muy triste. Un abrazo muy fuerte a toda la familia de José Antonio Reyes. DEP amigo, compañero 💔 pic.twitter.com/b6JoHxPBaB — Júlio Baptista (@J_Baptista81) June 1, 2019

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.