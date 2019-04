El Valencia encuentra comprador para Mestalla

El Valencia ya tiene comprador para las parcelas que dejará la demolición del viejo Mestalla, el estadio en pie más antiguo de Primera. La venta de las parcelas es el paso previo para la construcción del nuevo recinto, que dormita desde hace 10 años en la avenida de Las Cortes Valencianas a la espera de que el club encuentre financiación para acabarlo.

En el mes de mayo, el director general del club Mateu Alemany comunicó que la consultora Deloitte iba a ser la encargada del traslado del Valencia al nuevo campo en la campaña 2021-22, así como de la venta del estadio actual. El ejecutivo mallorquín indicó que el acuerdo se centraría en la financiación global de la operación, la venta de la parcela del actual estadio, la supervisión del proceso de finalización del nuevo y del plan de negocio y venta del terciario del nuevo campo. Deloitte se encargaría de diseñar el plan de negocio integral, con la venta de activos y la estructuración de la financiación actual y futura para completar el proceso.

Desde entonces, la consultora se ha encargado de buscar y de tamizar a los mejores compradores de acuerdo con los precios que se manejan en el mercado inmobiliario actual. En ese proceso de selección ha sido escogida la empresa ADU Mediterráneo SL, gestora de cooperativas adscrita a Concovi (Confederación de Cooperativas de Viviendas de España), al que pertenece FECOVI (Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunitat Valenciana), a la que está afiliada la cooperativa en cuestión.

Mateu Alemany confirmó en rueda de prensa la información que horas antes adelantaba el diario digital valenciano Valencia Plaza: “Hablar de venta en materia inmobiliaria siempre exige ser preciso. Se produce cuando hay una escritura pública y eso está lejos todavía. Estamos a punto de firmar un acuerdo inicial y lo haremos mañana con ADU Mediterráneo. Hemos aceptado su oferta vinculante y ADU tiene una situación de exclusiva; el Valencia no podrá traspasar los terrenos”.

Las obras del nuevo estadio se iniciaron en agosto de 2007 y permanecen paralizadas desde febrero de 2009, aunque desde entonces se han registrado varios intentos fallidos de reanudación. La venta de las parcelas desbloquea definitivamente la construcción del Nou Mestalla. Alemany no quiso confirmar la cifra que obtendrá el club por la venta del actual estadio aunque admitió que superaría los cien millones de euros. “Estamos sujetos a un contrato de confidencialidad pero la cifra mágica no la podemos dar. Sí le confirmo que estaría por encima del valor neto contable, que es el valor que figura en los libros sobre el valor de la parcela de Mestalla que está alrededor de 113 millones”.

La cifra estaría “próxima a poder financiar íntegramente las obras del nuevo estadio y es bastante superior a los cien millones de euros. Bankia conoce la operación. Es un acuerdo importante. Hay datos de Deloitte que nos indican que va a ser un gran éxito”.

Según los plazos previstos en la Actuación Territorial Estratégica (ATE), el nuevo estadio debe estar acabado en mayo de 2021, y el viejo Mestalla demolido en 2023. Alemany admitió, no obstante, que el Valencia no podrá llegar a tiempo y que necesitará un tiempo extra. “La ATE vence en 2021 y es obvio que tiene que haber una prórroga, entre otras cosas porque no tenemos la licencia del ayuntamiento, pese a que hace meses que la pedimos. Entendemos que el Ayuntamiento nos concederá una prórroga y no esperamos que haya ningún impedimento porque el consistorio está muy interesado en que esta operación salga bien porque es buena para la ciudad”, indicó.

La previsión es que el estadio “esté listo para la temporada 2022-23. En una situación normal con buena voluntad entre las partes podríamos dejar Mestalla entonces y trasladarnos al nuevo. El coste es difícil de estimar. Los arquitectos del estadio ya están trabajando en el proceso de ejecución para llegar a tiempo. Nuestra idea es que la cifra que recibiremos de la cooperativa estaría próxima a financiar la construcción del nuevo estadio”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.