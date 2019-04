La Juventus no remata su octavo ‘scudetto’ seguido

Con un equipo plagado de suplentes y la mente puesta en el partido de vuelta de los cuartos de Champions ante el Ajax el próximo martes, la Juventus perdió este sábado ante el modesto SPAL (2-1), y aplazó la conquista del que será su octavo scudetto consecutivo. Sus 20 puntos de colchón ante el Nápoles (84 a 64), le daban pie a que de haber logrado un empate en el estadio Paolo Mazza, al que acudieron 16.000 espectadores, la consecución del título habría sido una realidad a falta de siete jornadas para el final del campeonato italiano. El equipo turinés cuenta a su favor con la victoria en los dos enfrentamientos directos ante los napolitanos, y aun podría proclamarse campeón de liga si el Nápoles no consigue la victoria esta tarde en su enfrentamiento a domicilio con el Chievo Verona, colista de la Serie A (18.00, Vamos), y que solo ha sumado once puntos en 31 encuentros.

‘Hat-trick’ de Moura con el Tottenham El centrocampista Lucas Moura, que participó en la victoria del Tottenham ante el Manchester City el pasado martes, se convirtió en el protagonista de la goleada que le endosó ayer su equipo al Huddersfield (4-1). El brasileño anotó un hat-trickdespués de que Wanyama abriese el marcador para certificar una victoria cómoda para el equipo que dirige Mauricio Pochettino. “Es un día especial para mí. Es mi primer triplete en Europa por lo que estoy muy feliz”, señaló el jugador. “Mi trabajo es ayudar al equipo, marcar algunos goles, y creo que lo hice bien. Todo el equipo hizo una gran actuación”, añadió el jugador. Moura sustituyó al lesionado Harry Kane en el encuentro de ida de octavos ante el City y apunta al once para el encuentro del miércoles después de confirmarse la baja del ariete.

“Queríamos cerrarlo hoy”, aseguró tras el partido Massimiliano Allegri, que decidió dar descanso a Cristiano Ronaldo, aunque no al argentino Dybala. “Habría sido fácil poner al once habitual sobre el campo y conseguir el scudetto, pero es más importante centrarnos en la Champions”, amplió, consciente de que el empate obtenido en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam no es una renta demasiado amplia (1-1).

El lugar del portugués en ataque lo ocupó el joven Moise Kean, la promesa del fútbol italiano de 19 años, que volvió a marcar, y suma ya siete tantos en los once partidos que ha disputado esta temporada, seis de ellos en la Serie A, cuatro en las últimas cuatro jornadas. “Kean se sentía algo cansado y por eso decidí retirarlo”, analizó el técnico italiano, que lo sustituyó a falta de 20 minutos para el final del partido. “Cuando empieza a hacer movimientos en los que no ataca la portería es que ha llegado el momento de cambiarlo”, abundó Allegri, quien, por otra parte, deslizó que el delantero de origen marfileño podría ocupar un puesto en el once ante el Ajax: “Tiene características diferentes de las de Mandzukic, pero obviamente estando en este estado de forma será algo que tendré que evaluar”.

Retirada de Barzagli

Al margen de la derrota, que no condiciona la consecución de un título que ningún equipo ha conseguido arrebatar a la Vecchia Signora desde 2011, la noticia del partido fue el anuncio de la retirada de Barzagli, uno de sus jugadores más representativos en los últimos años. “He pensado mucho en el futuro y ha llegado el momento de hacerlo. Me retiro a final de temporada”, aseguró el central, de 37 años, y que cumplirá 38 el próximo mes de mayo, en rueda de prensa. Barzagli ha estado presente en los siete scudetti logrados por su equipo, y suma además cuatro copas y cuatro supercopas de Italia.

Muy cara le salió su victoria al Ajax ante el Excelsior (6-2), ya que Frenkie De Jong tuvo que ser sustituido por problemas físicos antes de que se cumpliera la primera media hora del encuentro. El centrocampista holandés, fichado por el Barcelona, abandonó el estadio agarrándose la pierna derecha en la zona posterior del muslo, por lo que a falta de que se le realicen las correspondientes pruebas médicas su presencia en el Juventus Stadium está ahora mismo en el aire. La pugna que mantienen Ajax y PSV Eindhoven por el liderato de la Eridivie impidió a Erik ten Hag realizar rotaciones y reservar a futbolistas para el encuentro ante la Juventus. Su equipo es primero con 74 puntos, tres por delante de su máximo rival, que cuenta con un partido menos.

