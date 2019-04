Apelación mantiene la sanción de ocho partidos a Diego Costa

El Comité de Apelación ha desestimado este viernes el recurso presentado por el Atlético de Madrid con el que el club rojiblanco ha intentado reducir los ocho partidos de sanción impuestos por el Comité de Competición al delantero hispano-brasileño tras ser expulsado durante el transcurso del encuentro que enfrentó al Barcelona y al Atlético la pasada jornada (cuatro por los insultos a Gil Manzano y otros cuatro por agarrar al colegiado del brazo).

Una sanción que el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, considera “exagerada”. El técnico argentino ha defendido a Costa en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo: “Los que son nuestros hay que cuidarlos y ahora en este momento más que nunca con Costa. Además, se reafirmó en su intención de seguir contando con él la temporada que viene. “Esperemos que haga una buena pretemporada y que pueda responder como nos acostumbra”, concluyó.

El Comité de Apelación explica en un comunicado que el Atlético basa su recurso "en haberse omitido un trámite que se considera esencial, como es habérsele dado traslado del escrito de ratificación del árbitro, solicitada por el Comité de Competición". Y explica por qué da validez al veredicto de Competición: "A juicio de este Comité de Apelación no puede apreciarse un error material manifiesto de la decisión arbitral. Tras realizar el examen de la prueba videográfica, este Comité de Apelación comparte la valoración realizada por el Comité de Competición en su resolución de 11 de abril de 2019. Así, respecto de las manifestaciones verbales sancionadas, las imágenes no aportan indicio alguno de su inexistencia o de que su contenido difiera del reflejado en el acta arbitral".

También se refiere el comunicado a la segunda parte de la sanción. "Por lo que se refiere a la sanción por agarrar al árbitro en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente, las imágenes no son incompatibles con la redacción de los hechos contenidas en el acta arbitral, como resulta de su visionado, en el que se aprecia cómo el jugador sancionado agarra del brazo al árbitro, sin que sea palmario que no lo hiciera con el ánimo de impedir que mostrara las amonestaciones a sus compañeros", finaliza la nota de Apelación.

De esta forma, Diego Costa se perderá lo que resta de temporada e incluso podría haber disputado su último partido como Atlético dadas las dudas instaladas en el club sobre su continuidad. Eso sí, al club rojiblanco aún le queda una opción más, ya que podría recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días.

