La Segunda no tiene anticuerpos contra el ‘virus FIFA’

Este fin de semana el Barça no compitió sin Messi y el Madrid tampoco se privó de Ramos porque el calendario de LaLiga se interrumpió coincidiendo con los nueve días que la FIFA reserva a las selecciones internacionales. Pero la Unión Deportiva Las Palmas perdió a Rafa Mir para enfrentarse al Granada, del mismo modo que el Cádiz se quedó sin su delantero revelación, Manu Vallejo, para recibir al Córdoba. Ambos convocados por España sub-21, forman parte del contingente de 22 futbolistas internacionales que militan en Segunda y que han sido obligados a acudir con sus equipos nacionales sin que los 14 clubes que les pagan el salario puedan dejar de competir. La Liga 123 no se detiene. La rueda de la FIFA tampoco.

El conflicto crece. Nadie lo expresó con más vehemencia que el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, que además de perder a Vallejo perdió al venezolano Darwin Machís, extremo velocísimo que hizo estragos en Argentina durante el amistoso del Wanda. “Es de risa que paren la Primera para que los internacionales jueguen con sus selecciones mientras en Segunda te quedas sin jugadores”, lamentó Cervera. “Me han dejado sin dos de mis mejores jugadores. Y si tuviera cinco se llevan a los cinco. Es un atraco. ¡Y ya veréis si jugamos el playoff!”.

Como tantos otros internacionales, Machín y Vallejo van camino de perderse todo el mes de junio de competición en Segunda, si sus seleccionadores los convocan para la Copa América y la Eurocopa Sub-21 respectivamente. El seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, afirma que no le ha quedado más remedio que convocar a cinco internacionales de Segunda esta semana: Pau Torres (Málaga), Manu Vallejo (Cádiz), Rafa Mir (Las Palmas), Dani Martín (Sporting), y Jorge Sáez (Tenerife). Asegura que necesita que participen en los amistosos contra Austria y Rumania porque son los únicos encuentros previos a la Eurocopa y no dispone de más partidos para practicar los conceptos que quiere inculcar al equipo. “En junio esto puede agravarse”, advierte Luis de la Fuente, “porque la Eurocopa coincide con el playoff de ascenso a Primera”.

La Copa América se organiza en Brasil del 14 de junio al 7 de julio, mientras que la Eurocopa sub-21 se celebra en Italia del 16 y al 30 de junio. Es casi seguro que la lista de España contenga nombres de chicos que deberán perderse al menos la última jornada regular de la Liga 123, el domingo 2 de junio.

Las tres plazas del ascenso —la Champions de los modestos— todavía están al alcance de más de diez equipos. Las dos primeras por vía directa, y la restante a través del playoff que jugarán del 3º al 6º clasificado. Si entre los equipos que disputen esa fase se producen bajas impuestas por las selecciones, la competición podría quedar desvirtuada por condiciones desiguales.

Rafa Mir, delantero habitual de La Rojita, tiene todos los números para ir a la Euro y dejar a la Unión Deportiva en plena refriega de junio. “La ausencia de Rafa, al que ya hemos perdido cinco partidos, es importante”, dice el director deportivo de la UD, Toni Otero. “Ahora tenemos a Sergio Araujo lesionado nos quedamos sin los dos delanteros titulares”.

Tebas contra el miércoles

Otero propone una solución que ya se plantean varios clubes. “Debemos reunirnos en la Liga”, dice. “La Segunda podría jugar perfectamente tres miércoles entre semana al año, cuando no haya Copa. Si se hace en Primera, ¿por qué no en Segunda? Esto no es la Primera, donde hay mogollón de fechas cogidas por la UEFA. En Segunda hay muchas semanas desocupadas a partir de enero, cuando se eliminan todos los equipos de la Copa. No veo por qué no podemos hacer como en la Segunda inglesa, que organiza jornadas entre semana”.

La afluencia de jugadores de selección en la Segunda indica buena salud financiera. Los ingresos totales de los clubes han pasado de 130 millones de euros en 2012 a 300 en 2017. Javier Tebas, presidente de la LaLiga, es al mismo tiempo responsable de la prosperidad económica y de la rigidez del calendario. Fuentes próximas a Tebas desestiman la propuesta informal de los clubes pidiendo jugar los miércoles para liberarse en semanas de selección. Explican que el valor de los derechos de retransmisión televisiva de los partidos jugados en días laborables caerían tanto como la afluencia a los estadios.

Pau Torres se concentra previo paso por Los Pajaritos El punto uno del Anexo del Reglamento de la FIFA determina que “los clubes se obligan a liberar a sus jugadores en favor de los equipos representativos de cada país” para disputar torneos o en los llamados “periodos internacionales” reservados a las selecciones, esto es, “del lunes por la mañana al martes por la noche de la siguiente semana”. El “lunes por la mañana” legal despojó al Málaga del derecho a disponer de su central Pau Torres para disputar la 30ª fecha de la Liga 123 contra el Numancia en el estadio de Los Pajaritos, en Soria, hace una semana. Torres, único jugador de campo de Segunda que había disputado todos los partidos, acabó viajando a Soria previa gracia federativa. Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21 que le llamó para disputar dos amistosos, le permitió incorporarse a la concentración de Marbella el martes. Torres viajó por tren y autobús de Málaga a Soria el domingo, jugó el partido el lunes a dos grados bajo cero, y regresó a Marbella esa noche vía Madrid. Total, 10 horas de viaje.

