Solari: “El equipo sacó carácter”

Se superaban por segundos los dos minutos de tiempo añadido en El Alcoraz cuando el tiempo se detuvo en el área del Madrid. Acorralado y contra las cuerdas, solo respiró el equipo de Santiago Solari cuando el último remate de Rivera lo repelió bajo palos la cabeza de Carvajal. La ocasión del volante fue la última de un asedio del que el Real escapó sin saber cómo. Al margen del Camp Nou, nunca esta temporada se le vio tan contra las cuerdas como ante el colista. En ninguna de las otras seis derrotas cosechadas desde agosto sufrió tanto un Madrid que salió de Huesca con los tres puntos de puro milagro.

Solari, ante la escasez de argumentos futbolísticos para justificar el triunfo de sus chicos, apuntó al carácter y escudó la versión del equipo en las condiciones climatológicas. "Son partidos que se dan así y superarlos es una prueba de carácter. El equipo ha tenido mucho carácter, han dejado todo, con intensidad. Destaco el carácter, porque estos partidos hay que saber sufrirlos y ganarlos. No se sabe donde va a caer el balón y estamos menos adaptados a este tipo de juego, pero ya tendremos tiempo de volver a jugar como lo hicimos contra el Valencia", defendió el entrenador, y amplió. "Ha sido partido muy ventoso y trabajado y no bonito de ver. Es difícil jugar cuando hay un ambiente tan a favor del local y tanto viento y tan trabado... Es ahí donde se ve el carácter y el equipo lo sacó".

El fuerte viento que corrió en Huesca despistó a todos menos a Courtois, que llegó a tiempo para estirar el brazo cuando el aire cambió la dirección de una falta hacia su portería. Fue el primer partido liguero a domicilio en toda la temporada que completa sin recibir ningún gol. "Han hecho varios disparos envenenados en los que he tenido que rectificar", dijo el belga, que reconoció la pobre segunda mitad del equipo. "Tuvimos el viento en contra y eso influyó mucho, era muy difícil hacer jugadas, no hicimos casi nada. Necesitamos mejorar, pero en estos campos hay que ganar aun sufriendo, no es fácil y estamos contentos con la victoria". "La segunda parte no ha sido buena y hay que mejorar. Aunque lo mejor del equipo es la manera de sufrir, de estar juntos y de haber obtenido el triunfo", se sumó Odriozola.

Que el Madrid no sufriera otro pinchazo en LaLiga fue también cosa de Gareth Bale. El galés rompió una sequía de 802 minutos y 40 en el campeonato ligero con un preciso disparo de primeras. Su gol, nada más comenzar el duelo, fue el primero de los escasos cinco remates que firmó el equipo blanco en Huesca, su peor dato desde febrero de 2015. "Marcamos cuando había que marcar. Bale ha hecho un gran gol. Que marque me pone contento y nos ha dado los tres puntos. No ha sido un partido para enmarcar pero estos partidos hay que ganarlos también si quieres ganar la Liga", defendió Solari de un Madrid, que, al contrario que Eibar o Vitoria, salió de Huesca con el todo botín. Eso sí, sin saber muy cómo lo logró.