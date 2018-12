“De cada equipo vienen unos 200 radicales”

Madrid se enfrenta a uno de los mayores retos de seguridad con motivo de la celebración de la final de la Copa Libertadores. El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes (Valencia, 1968), coordina todo el dispositivo tras una semana de vértigo plagada de reuniones.

Pregunta. ¿Cómo se fraguó la final en Madrid?

Respuesta. A nosotros nos llega por el Real Madrid, que nos cuenta que ha recibido una petición informal por parte de la Conmebol, de la Federación Española y de la FIFA para que sea el estadio Santiago Bernabéu la sede de la final. Ante esa información que nos llega el jueves, convoco una reunión esa misma tarde.

P. ¿Era algo informal o muy definido?

R. Me lo decían como algo ya muy definido. Cuando se celebra la reunión por la tarde, ya están los representantes del Real Madrid, de la FIFA y de la Conmebol, junto con la Policía Nacional para plantearlo en serio. Nosotros les comentamos cómo organizamos eso y el tiempo que necesitamos. Les planteo que lo vamos a estudiar, que tiene un gran interés y una dimensión muy positiva para la proyección de Madrid y España. Lo hablé con el ministro del Interior y con el presidente del Gobierno. Este dio la noticia en un tuit al aterrizar en Argentina.

P. ¿Se adelantó el presidente al anunciarlo?

R. No. Lo que hablamos los tres fue en muy pocas horas. Lo que dijo el presidente es que confiamos en nuestra Policía Nacional y lo podemos hacer. La policía también valoró que lo podía hacer, aunque eso obligaba a redoblar esfuerzos. Entonces el presidente lo comunicó y creo que fue una gran decisión.

P. ¿Nadie se puso en contra?

R. Las únicas prevenciones que se pusieron tienen que ver con que esto normalmente se hace con mucho más tiempo, con semanas e incluso meses. Es verdad que a favor tenemos que en Madrid y que singularmente en el estadio Santiago Bernabéu se han organizado acontecimientos de este tipo muy recientemente. Por esto teníamos a favor la experiencia y el trabajo de la policía en este tipo de eventos. Las preocupaciones tenían que ver con el desconocimiento de las aficiones, con el antecedente violento.

P. ¿No es demasiado riesgo que se hayan elegido ya los sitios para celebrar la victoria?

R. La alternativa de que no hubiera celebración es como poner puertas al campo. No tiene mucho sentido cuando se trata de aficiones que no viven en Madrid y que no se pueden ir a su casa después del partido. Esto forma parte de lo que es el fútbol. En algún punto se tiene que celebrar. Lo que hemos hecho con esa información es establecer el diseño para que se den las condiciones adecuadas.

P. ¿Cómo se han elegido?

R. Lo han decidido ellos. Son referentes de Madrid. Las aficiones han mirado también estar en lugares muy emblemáticos de la ciudad, como la Puerta del Sol en el caso de River y la plaza de Colón, donde iría Boca.

P. ¿Cómo va a afrontar el problema de los hinchas radicales?

R. La policía no va a consentir ninguna expresión de violencia. El caso de las deportaciones del jueves y el viernes son una muestra de que una persona que llega a Madrid puede ser deportada inmediatamente porque ha participado en graves delitos, entre ellos un homicidio. La información inicial es que de ambos equipos hay unos 200 radicales, por eso también el esfuerzo en la venta de entradas que se han puesto a disposición de los clubes. Han sido 5.000 para cada uno, pero no se van a vender todas ellas. Las últimas noticias es que entre ambos serán vendidas unas 5.500 y se asignarán personalmente.

P. ¿Y si llegan a Madrid?

R. La entrega de esas entradas se realizará en la fan zone de cada equipo con una pulsera para cada uno. Desde el procedimiento que hemos establecido se podrán detectar los casos de aficionados especialmente violentos. Algunos tienen la prohibición de entrar en los estadios, pero la policía valorará qué es lo mejor para cada caso.

P. ¿El resto de entradas?

R. Se han destinado 5.000 para el Boca y otras tantas para el River, en Argentina. Luego hay 40.000 para las aficiones que no están allí. Son personas que viven en España o en Europa, que ya se han vendido y en tiempo récord. El resto hasta 81.000 son las que va a vender el Real Madrid en taquilla o a sus socios.[POR HOY]

P. ¿Cómo llegarán las aficiones?

R. Vienen dos vuelos chárter, es decir unos 1.000. El resto en línea regular hasta 5.000. El dispositivo de seguridad atiende a tres momentos. El antes, en el que ya estamos desde hace días. El durante la celebración del partido, con tres anillos de seguridad. Y también el pospartido, esas horas hasta que puedan tomar el avión ya de vuelta. Nos hubiera gustado que los vuelos fueran inmediatamente después del partido pero saldrán en la mañana del lunes. Afortunadamente la noche de Madrid del domingo al lunes no es la más activa desde el punto de vista de las opciones. Eso sí, la voluntad es trasladar a las aficiones por separado a sus terminales para que puedan salir de España y vuelvan a sus casas. El tiempo es el que marcan los aviones. Uno sale a las doce de la mañana y el otro a las dos de la tarde. La Guardia Civil tendrá un dispositivo de 800 agentes en el aeropuerto para separar a ambas aficiones en la T1 y la T4.

P. ¿Se va a vender alcohol en las fan zones?

R. Sí, estas zonas están concebidas por la policía como lugares de entretenimiento. Lo va a asumir el Real Madrid. Va a haber música y animación. Si no ha cambiado el criterio, se venderá cerveza y vino, además de refrescos. La idea es que se diviertan y lo hagan allí. <NO1>Van a estar abiertas desde muy pronto. A partir de las siete estará abierta la de River y a las nueve, la de Boca. A partir de ahí, ya pueden recoger las entradas.

P. Al aficionado que fue detenido, ¿cómo se le arresta?

R. Fue detectado por la policía española como consecuencia de la información de la policía argentina nos remitió de sus antecedentes. En el momento que puso pie en España se le deportó.

P. Llama mucho la atención el alto número de vigilantes (1.700) que pone el Real Madrid.

R. Al final es el que el Real Madrid ha colaborado y trabaja muy bien en temas de seguridad y siempre pone seguridad privada en especial en los partidos de alto riesgo para apoyar a la Policía Nacional.

P. ¿Viene el presidente argentino Mauricio Macri?

R. Lo hemos preguntado en la reunión de coordinación y todavía no está confirmado. Lo que sí sabemos es que va el presidente Pedro Sánchez.