Neymar se exhibe con tres goles

Las diferentes velocidades del fútbol europeo se expusieron en el Parque de los Príncipes parisino en un partido que solucionó el París Saint-Germain con una goleada ante el Estrella Roja (6-1), que desvaloriza el concepto actual de la Liga de Campeones, alerta sobre el camino que puede tomar un torneo cada vez más cerrado en torno a sus actores más acaudalados, y advierte sobre el papel reservado a los que no disponen de los recursos para hacerse valer en una competición que es más de ciencias que de letras, de matemáticas que de historia.

4-2-3-1 Thomas Tuchel 16 Areola 14 Bernat 2 Cambio 75' Sale Thilo Kehrer Thiago Silva 12 Meunier 3 Kimpembe 6 Verratti 7 1 goles 69' Gol Cambio 75' Sale Choupo-Moting Kylian Mbappe 25 Rabiot 10 3 goles 19' Gol 21' Gol 80' Gol Cambio 81' Sale Draxler Neymar 11 1 goles 40' Gol Di María 9 1 goles 36' Gol Cavani 82 Milan Borjan 30 Tarjeta amarilla 67' Tarjeta amarilla Stojkovic 90 Cambio 45' Sale Srdan Babic Vujadin Savic 23 Milan Rodic 5 Milos Degenek 3 Branko Jovicic 7 Krsticic 21 Cambio 45' Sale Milan Pavkov Simic 17 1 goles 73' Gol Marin 20 Causic 31 Cambio 72' Sale Ebecilio Ben Nabouhane 4-2-3-1 Vladan Milojevic

París Saint-Germain y Estrella Roja, el único campeón europeo de los dos, jamás se habían enfrentado en competición continental. Al equipo galo no le tocó cruzarse siquiera con un equipo serbio o yugoslavo, detalle que muestra que no estamos precisamente ante un clásico. Lo contemporáneo es el PSG y al fútbol parece que siempre le quedará París, una capital que anhela reinar. Y ahí no cabían las dudas para un equipo que llegaba tras caer en sus últimas cuatro citas continentales, ante Bayern, dos veces frente al Madrid y en la primera jornada de esta edición contra el Liverpool.

Le apretaba ese último tropiezo al PSG en un grupo que integra también al Nápoles y en el que tiene pinta de que penalizarán demasiado los tropiezos. Así que lo pagó el Estrella Roja, que empezó ordenadito y al descanso ya estaba sepultado con cuatro goles ante un rival que dio bola a todas sus estrellas, en el que Neymar se gustó y se fue con un triplete realizador. Jugó por dentro el brasileño en el 4-2-3-1 que dispuso Tuchel, que experimenta con disposiciones tácticas y con ese modelo integra a los conocidos como los “cuatro fantásticos” y, sobre todo, parece que los activa más y mejor.

Neymar comenzó en el piso, castigado por la zaga rival. La tercera falta la convirtió en gol, la última también. Lo hizo antes de retirarse al banquillo entre risueñas confidencias con su técnico. Tras el estreno goleador cayeron tres tantos más en apenas veinte minutos y fraguó la sensación de que aquello podía acabar en masacre a poco que el PSG acelerase las acciones en los últimos metros. Ni eso precisó. Le sobró espacio hasta poner el pie sobre la tabla con alguna conexión entre Mbappé y Neymar como la que valió el segundo gol con la firma del brasileño o el que anotó el joven francés. Cavani y Di María se sumaron al banquete realizador ante un rival que rebañó migajas con un gol de Marko Marin que celebró con el alborozo propio de los que se sienten muy modestos.