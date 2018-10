Guedes apunta a Mourinho

El Valencia despierta de su letargo y comienza a recordar quién es. La victoria ante la Real Sociedad y el buen partido ante el Celta —pese al empate— mostraron síntomas evidentes de que el equipo, poco a poco y a fogonazos, está recuperando la memoria. El equipo de Marcelino ha llegado a Inglaterra para jugar ante el Manchester United (21.00, Movistar Liga de Campeones) mejorado respecto a un inicio renqueante. “No hemos alcanzado todavía nuestro máximo nivel por lesiones, por el Mundial y por la llegada tardía de jugadores importantes”, dijo Marcelino en la sala de prensa de Old Trafford.

El Valencia se juega en Old Trafford su futuro en la Liga de Campeones. Aparentemente con la Juve por encima del resto, el equipo español y el inglés batallarán por el segundo puesto con el permiso del Young Boys suizo, a priori el rival más débil, que ya cayó con el United en la primera jornada.

Entre los jugadores que amanecen en este Valencia está uno llamado a ser decisivo: Gonçalo Guedes. El portugués, lastrado por una pretemporada en precario con el PSG, donde no rascó bola, y por su participación en el Mundial, ha peleado contra el reloj para ponerse a la altura del grupo. Dosificado por Marcelino que lo quería a punto para el choque de Old Trafford, el sábado sólo disputó los últimos 30 minutos en Anoeta. Venía de jugar 76 ante el Celta el miércoles. Aquel día Guedes recordó al del año pasado. Por momentos fue de nuevo el futbolista que tumbaba rivales en su carrera como si fueran bolos. Mestalla volvió a ver jugar al depredador del espacio abierto. Le falta elegir mejor a la hora de tomar la última decisión y afinar la puntería en el cañón que tiene en su pie derecho. En Old Trafford apuntará directamente sobre Mourinho y su Manchester, titubeante y en plena crisis.

Marcelino no se fía

“Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival que, quizás, no esté en su mejor momento. Ganaremos si jugamos un gran partido. Si es el mejor o el peor momento para ganar aquí no se sabe. Es un club de los más importantes del mundo, tiene un entrenador de los más laureados del mundo y un equipo que está en la mejor competición de clubes del mundo; esperamos que rindan a su máximo nivel pero estamos aquí para impedirlo”, explicó Marcelino sobre el momento de dudas por el que atraviesa el United.

Mourinho: “No me siento en el alambre” El Manchester United suma tres duelos sin ganar —derrota ante el West Ham este finde y en la Copa de la Liga ante el Derby County; y un empate ante el Wolverhampton— y los rotativos ingleses se hacen eco de un posible interés del club por Zinedine Zidane. Enfrentado con la directiva porque no le dejaron hacer los fichajes que reclamó en verano (después de gastarse casi 500 millones en tres cursos) y a malas con la plantilla porque ha criticado públicamente a varios jugadores (Shaw, Pogba —le quitó el brazalete de capitán—, Martial...), parece que el tiempo del técnico José Mourinho se acaba en Old Trafford. “No me siento en el alambre”, replicó en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia. “Por supuesto que no queremos esta situación porque lo que siempre intentamos es ganar. Esto es una sorpresa para nosotros, pero intentaremos cambiar la situación y trabajamos duro para eso”, analizó el entrenador, que no podrá contar con los lesionados Ander Herrera, Rojo, Young y Lingard.

“Físicamente está en los tres equipos más fuertes del mundo, con jugadores de primerísimo nivel y un gran juego aéreo. Es un grandísimo equipo que está preparado para luchar por lo máximo en Premier y Champions. Le cuesta defender a nivel colectivo pero es muy poderoso en el duelo”, añadió el técnico asturiano.

Atento a la vuelta triunfal de Guedes está Peter Lim. El dueño del club de Mestalla estará en un palco privado para ver jugar a su gran apuesta. El propietario, que se tomó como una cuestión personal conseguir el traspaso definitivo del portugués, está prendado del talento del jugador desde que lo vio jugar por primera vez con los juveniles del Benfica por recomendación de Jorge Mendes. El fichaje de Guedes no hubiera sido posible sin la intervención directa del multimillonario asiático. Lim, habitualmente muy reservado, posó, en cambio, con toda naturalidad para los fotógrafos cuando llegó de París a finales de agosto con el regalo de Guedes para la afición del murciélago.

El jugador manifestó en el acto de su presentación respecto a la inversión de 40 millones que el Valencia había realizado en su fichaje que era “una motivación extra. Es una responsabilidad y sé que tengo que trabajar para justificar el precio”. Guedes añadió, bromeando lo que le había pedido Lim: “Me dijo desde el primer momento que me quería fichar pero que luego tenía que trabajar duro para ayudar al equipo y justificar el precio que habían pagado por mí”. El partido de hoy es el segundo que disputa el Valencia esta temporada con la presencia del propietario, que vio la derrota por 2-0 ante el Espanyol. Precisamente, tras ese chasco se cerró la operación Guedes en Córcega.