La Real Sociedad resiste el acoso del Huesca

La Real Sociedad resistió para ganar. Después de dos acciones absurdas de Juanmi y Theo Hernández, que se autoexpulsaron cuando su equipo ya iba por delante en el marcador, Asier Garitano supo montar un muro en su área, y confiados en Rulli, que había mostrado previamente su nerviosismo en varias acciones, aguantaron los últimos diez minutos para llevarse el triunfo del Alcoraz, frente a un Huesca aturullado desde el magnífico gol de Mikel Merino, que colocó la pelota allá donde no podía llegar Werner.

Los aficionados al fútbol suelen conceder un lapso temporal, después de que comience un partido, a eso que en la jerga común se llaman los minutos de tanteo. Como si no se conocieran los equipos; como si los futbolistas no se fiaran de las labores de scouting de sus técnicos y tuvieran que comprobar sobre el terreno que lo que les han contado es verdad. Pero ese tanteo suele durar un ratito, a veces un rato más largo, y no 45 minutos que el Huesca y la Real se concedieron para estudiarse.

Sólo las faltas sacadas por Rubén Pardo sobre el área del Huesca, o los saques de esquina que creaban incertidumbre en las inmediaciones de Rulli, alteraban el paisaje en el Alcoraz. Los hombres que parecían más proclives a la batalla: Alex Gallar por los de casa y Theo Hernández, por los visitantes, se neutralizaban uno al otro, coincidiendo por la misma banda. La Real, con un medio campo en el que faltaban Zurutuza e Illarramendi, no conseguía coger las riendas. Tampoco el Huesca, menos preocupado en la elaboración.

Pero tras el descanso, con todas las medidas tomadas por unos y otros, acabó el tanteo. El partido se desequilibró. Leo Franco ordenó a sus hombres que dieran un paso hacia delante y trataran de aprovechar las dudas que Rulli seguía sembrando. Un despeje fallido del argentino pudo acabar mal para su equipo, que se salvó en un córner que Elustondo resolvió despejando desde la línea. El portero realista, eso sí, se redimió con un par de buenas acciones ­–disparos de Moi y Ferreiro–, previas al gol de la Real, que llegó tras la perseverancia de Juanmi en la disputa de un balón junto a la banda izquierda. La pelota le llegó a Theo, que le dio un gran pase a Merino, que el navarro aprovechó a la perfección.

4-2-3-1 Leo Franco 1 Axel Werner 24 Miramón 4 Semedo 14 Cambio 83' Sale Gurler Pulido 16 Cambio 78' Sale Chimy Tarjeta amarilla 42' Tarjeta amarilla Luisinho 11 Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Álex Gallar 8 Gonzalo Melero 23 Damián Musto 7 Tarjeta amarilla 90' Tarjeta amarilla Ferreiro 6 Cambio 67' Sale Samuele Longo Moi Gómez 9 Tarjeta amarilla 45' Tarjeta amarilla Cucho Hernández 1 Rulli 6 Héctor Moreno 15 Aritz Elustondo 19 Tarjeta roja 81' Tarjeta roja Theo Hernández 2 Zaldua 8 1 goles 63' Gol Merino 5 Igor Zubeldia 14 Cambio 73' Sale Zurutuza Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla Rubén Pardo 21 Cambio 84' Sale Raúl Navas Jon Bautista 7 Tarjeta roja 70' Tarjeta roja Juanmi 10 Cambio 90' Sale Kévin Rodrigues Oyarzabal 4-3-3 Asier Garitano

Los dos coautores de la jugada fueron, sin embargo, los protagonistas negativos de lo que restaba de partido. Juanmi no encajó demasiado bien la tarjeta amarilla que recibió en una falta que cometió en el medio campo. Braceó, protestó con vehemencia y algo le dijo al árbitro, que le sacó la segunda amarilla. Pese a el inconveniente, el Huesca no encontraba espacios, ni siquiera cuando Theo Hernández se quitó de encima a un contrario, mientras esperaban el saque de una falta, con una bofetada a Musto que Iglesias Villanueva interpretó como agresión.

La Real se puso entonces en modo resistencia numantina. Garitano montó dos líneas de cuatro contra las que se estrelló el Huesca, que dio un par de sustos a Rulli, a base de colgar balones sobre el área para intentar aprovechar la superioridad numérica. No lo consiguió, y sigue sin ganar y sin marcar en el Alcoraz. Debutar en Primera División no es un ejercicio sencillo y los azulgrana lo están comprobando.