España multiplica su eficacia

El juego de España es como el embalse cuando se rompe el dique. Se desató un aluvión y bajo el agua quedaron sumergidas la cuarta y la segunda selección del Mundial. Primero Inglaterra en Wembley (1-2) y después Croacia en Elche (6-0). ¿Por qué la selección que quedó eliminada ante Rusia (70º del ránking FIFA, por entonces), dos meses después parece el mejor equipo del mundo? La prensa reunida en el Martínez Valero insistió durante toda la jornada del lunes al martes sobre el mismo punto en sus cuestiones a los protagonistas: “¿Acaso ahora jugáis un fútbol más directo?” Luis Enrique, Asensio, Ceballos, Rodrigo y Busquets respondieron igual. Que no. Que quieren la pelota, como siempre.

Zlatko Dalic, el seleccionador croata, declaró que él no ve que España haya perdido ni el gusto por el balón ni por elaborar las jugadas. “Sigue teniendo la posesión que tenía”, dijo, “pero ahora juega con más profundidad porque ocupaba mejor los espacios y eso hace que sea más vertical”.

El tiquitaca no ha muerto, dice Dalic. Es solo que durante el Mundial la selección que abanderó el juego de toque jugó mal. Como ahora juega bien, llega al disparo con más posibilidades de acierto. Contra Croacia el equipo remató 12 veces en el área y cuatro desde fuera. Un promedio inferior a los remates que hizo en el Mundial, cuando disparó más desde fuera del área (ocho veces contra Rusia), pero con menos puntería.

El segundo gol de Asensio (3-0) reveló la naturaleza del cambio. Cuando el extremo recibió la pelota y arrancó hacia el área, Rodrigo, que oficiaba de delantero centro, no fue hacia él ofreciéndose y cuerpeando a los centrales para recibir de espaldas, sino que se alejó desmarcándose al segundo palo. El movimiento obligó a la defensa croata a moverse hacia atrás despejando el ángulo de tiro de Asensio. “Seguimos queriendo el balón”, advirtió el madridista. “Pero ahora tenemos más recursos atacantes”.

La clave la proporcionó Luis Enrique cumpliendo con una máxima del juego elaborado. El nuevo seleccionador entiende que la verticalidad no la dan las llegadas al área, ni los choques, ni los pelotazos, ni siquiera los disparos, sino la combinación de pases y desmarques de ruptura generados en cadena a partir del delantero centro. Es ahí donde muere o triunfa el 4-3-3 que España y el Barça llevaron a su máxima expresión. Exactamente donde apunta la medida más trascendente de Luis Enrique, que alineó a Rodrigo Moreno, hábil para desmarcarse en espacios reducidos, durante 180 minutos contra Inglaterra y Croacia, mientras que Morata, el único punta de referencia de la plantilla, no jugó un solo minuto.

“Rodrigo es un delantero versátil”, dijo Luis Enrique, “que se puede asociar porque tiene un juego entre líneas espectacular, puede jugar en la banda, tiene llegada y desmarques buenísimos. No es el típico nueve de referencia, pero estoy encantado”. Rodrigo demostró su capacidad asociativa con 18 pases buenos y cuatro malos ante Croacia. Las cifras le distancian de Costa, autor de nueve pases buenos y seis malos ante Rusia.

Restándose importancia, Luis Enrique desveló el secreto con toda la claridad que le permiten los deberes protocolarios de su cargo: “Aquí los que hacen lo verdaderamente difícil son los jugadores”. Entre la eliminación en Moscú el 1 de julio y la goleada a Croacia el 11 de septiembre lo que ha obrado la verdadera transformación ha sido la elección y colocación de los futbolistas. La delantera en Moscú fue Silva, Costa y Asensio; y el centro del campo Koke, Busquets e Isco. La delantera en Elche fue Asensio, Rodrigo e Isco; y el medio campo Saúl, Busi y Ceballos. Para cerrar el círculo, el lateral derecho ante Croacia no fue un central reconvertido como Nacho, carrilero en Moscú, sino Carvajal, uno de los mejores laterales para el fútbol de posesión.

Los pases

Ceballos, que debutó con la selección absoluta, se convirtió en Elche en la gran revelación. “Busquets me preguntó si estaba nervioso y le dije que estaba deseando jugar a su lado porque es un gran jugador. Me he sentido muy cómodo. Creo que hemos renovado la alegría perdida”, dijo.

Las estadísticas indican que la España de Luis Enrique no viene a reemplazar el juego de toque por la aceleración. El día del 6-1 contra Argentina en el Calderón, Iniesta dirigió una sinfonía con 23 pases en 56 minutos. Frente a Croacia, Ceballos dio 86 pases buenos, más de uno por minuto. España completó 832 pases: nueve entregas por minuto. Exactamente el mismo promedio que registró cuando cayó eliminada ante Rusia, uno de los rivales técnicamente más pobres de Europa.

En ninguno de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial la selección dio más pases que contra Croacia. Contra Portugal, que le cedió el campo y el balón, España dio 759 pases en la máxima expresión del equipo que preparó Lopetegui. Frente a Irán, la selección que más tiempo transcurrió metida en su área, España sumó 776 pases. La España de Luis Enrique no es más profunda y goleadora porque elabore menos. Es más profunda porque elabora más y mejor.