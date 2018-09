“Ceballos lo marcó tan bien que Modric tuvo que irse a otra parte”

“¡Luis Enrique! ¡Luis Enrique!”, cantaba la multitud arrastrada por el entusiasmo del festival goleador de España. La afición celebró casi todo en Elche. También al seleccionador, que salió del vestuario enrojecido por el sol y por la emoción. “He sentido vergüenza”, dijo, cuando le preguntaron cómo recibió la declaración de admiración del público. “Me he quedado sorprendido y lo agradezco muchísimo pero prefiero que animen a los jugadores que son los que hacen verdaderamente lo difícil. ¡Ahí está la dificultad!”.

Lo que hizo la selección en Wembley y en el Martínez Valero en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones tuvo un gran valor. Lo apreció el entrenador croata, Zlatko Dalic: “Esta España es más profunda y más vertical que la que jugó en el Mundial”.

La gente se preguntaba qué había pasado. Qué había cambiado en España desde la desastrosa eliminación de la Copa del Mundo en Moscú hasta el 6-0 al subcampeón en un intervalo de solo dos meses. El cambio más llamativo se produjo en la delantera y en el mediocampo. En lugar de un nueve fijo en el área que se pelease con los zagueros, Luis Enrique apostó por Iago Aspas, enganche del Celta, o Rodrigo, acostumbrado en el Valencia a jugar de extremo o de segunda punta. Fue un éxito y una revelación de los errores del pasado.

“Rodrigo es un delantero centro versátil”, dijo el seleccionador, “que se puede asociar porque tiene un juego entre líneas espectacular y puede jugar en la banda. Luego tiene llegada y desmarques buenísimos. Es un buen rematador. Se puede adaptar a un nueve. No es el típico nueve de referencia pero estoy encantado con él”.

Otro de los cambios sustanciales respecto al día de la eliminación en Moscú fue que Busquets no estuvo acompañado por Koke e Isco en la zona de volantes, sino por Dani Ceballos y Saúl Ñíguez. El enganche andaluz debutó con la selección absoluta en Elche y Luis Enrique se quedó asombrado de su capacidad para reaccionar al desafío. Eso que los futboleros describen —robando un término a los químicos— como reactividad. “A Dani Ceballos lo vi debutar con la Sub-21 e hizo lo mismo que el día que debutó con la absoluta”, dijo el técnico. “Eso está al alcance de muy pocos jugadores”.

“Si Ceballos acepta el reto de esta manera, en el futuro nos va a ayudar muchísimo”, señaló. “Es un jugador diferente. De los que ya no hay en el fútbol. No le superan los problemas, no le tiemblan las piernas, no pierde balones. Cuando adelantamos la presión rompe líneas, da el último pase, hace un derroche físico enorme. Marcó tan bien a Modric, que Modric se ha aburrido y se ha tenido que ir a otra parte del campo”.

"Jamás lo pudimos imaginar"

Luis Enrique se mostró verdaderamente emocionado. “Ha salido todo de manera maravillosa”, dijo. “A partir de sufrir algunas ocasiones de gol cuando empezamos, un poco dubitativos, ellos no las han aprovechado y el partido ha cambiado. Hemos estado brillantes en algunas fases con goles increíbles y generando mucho peligro”.

“No nos olvidemos que enfrentamos a la subcampeona del mundo", advirtió. "Croacia presiona bien y a pesar de que lo habíamos trabajado, cuesta. Es normal. El fútbol es un juego de erroes y nosotros hemos cometido algunos en los primeros diez minutos. Luego los jugadores han podido salir de la presión alta del rival, han encontrado los espacios, la profundidad con los laterales y el juego entre líneas. Asensio ha estado espectacular en la definición, Saúl ha sido impresionante, Ramos y Nacho han hecho cambios de orientación espectaculares, Busi y los interiores han hecho un partido espectacular, Carvajal ha sido un puñal por la banda, Gayá ha estado fenomenal, Isco ha podido marcar dos goles... ¿Quién me queda? Hemos anulado con la presión a Modric y Rakitic que son dos de los mejores centrocampistas del fútbol mundial...”.

“Lo que más me ha gustado de esta concentración es la actitud de los jugadores", dijo. "Han tenido voluntad de plasmar lo que hacíamos en los entrenamientos de manera clara. Hoy es un día espectacular. Jamás lo pudimos imaginar. Empezar así nos refuerza. Pero independientemente del resultado, ha merecido la pena por la actitud".