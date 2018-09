Levante y Valencia empatan en un derbi divertido y lleno de alternativas

El duelo de murciélagos de la capital del Turia acabó en tablas. En un partido de fútbol vertical, de correcalles, mucha ida y vuelta, pero evidentes desajustes defensivos, que escapó al control de sus entrenadores pero divirtió a los espectadores, Levante y Valencia empataron a dos goles. Sus deberes para el parón de Liga son los mismos: corregir su repliegue defensivo y recuperar consistencia. Marcelino, además, necesita soluciones en ataque posicional donde, a veces, su equipo se bloquea pese a sus numerosas opciones ofensivas. El Valencia se marcha al descanso liguero con dos puntos sobre nueve. El Levante, más tranquilo, suma cuatro en tres jornadas. Los granota resistieron el último cuarto de hora con un hombre menos tras la expulsión de Coke. Su lectura tras el derbi es más positiva. No hubo ningún problema reseñable debido al calor y la humedad, que se temía en la víspera.

Paco López y Marcelino lo advirtieron en la previa. “Somos dos equipos similares, rápidos y verticales en la transición”. Se les olvidó una cosa y es que todavía no están ajustados detrás. El partido respondió a ese discurso. Recuperación de balón y salida rápida, con ocasiones en ambas porterías y muchos rotos en defensa. El agujero estaba en la parcela central de las dos líneas defensivas. Paco López lo corrigió en el segundo acto con la entrada de Róber Pier, su mejor central, por Postigo. Marcelino, en cambio, no tocó nada. La ausencia de Kondogbia y la de Garay, los dos fuera por lesión, desguarneció el corredor de seguridad blanquinegro. Ahí hincó su colmillo el Levante. Diakhaby y Pizzini todavía no están engrasados y la pareja Wass-Parejo apenas aportó juego hasta la salida de Prcic. El capitán, más pendiente de defender, empezó a aparecer a partir del minuto 65. En este tramo inicial de campeonato, el Valencia ha perdido consistencia y se desordena con mucha facilidad.

En el Levante, Morales apareció muy pronto. En la pizarra, Paco López dispuso de una modificación táctica diferente a la habitual. Jugó arriba con Boateng y Roger y dejó a Morales y a Bardhi, con libertad, para cambiarse los carriles. El Comandante amenazó la espalda de Gayà y al joven central Diakhaby, sustituto de Garay y hecho un flan en la primera mitad. En un inicio muy movido, Morales recogió un balón en el centro, en campo propio, y empezó a correr. En su carrera le tiró un caño a Wass y burló a Parejo. Luego aceleró, llegó a la frontal encimado por Gabriel, soltó la pelota a la izquierda y Boateng golpeó a puerta, Neto despejó blando a la derecha donde Roger, solo, marcó. Estrada Fernández consultó el VAR por si Boateng estaba en fuera de juego pero validó el gol porque la posición era correcta.

Reaccionó el Valencia apenas tres minutos después. Un centro espléndido de Carlos Soler lo cabeceó sin oposición Cheryshev. En una primera mitad llena de alternativas, Gameiro le metió un buen balón a Rodrigo que cabeceó fuera delante de Oier. Luego, Gayà le hizo un caño a Coke y asistió a Cheryshev, que desde la línea de fondo echó la pelota atrás. Rodrigo, completamente solo, la envió por encima del larguero.

Morales, de nuevo, esta vez desde la izquierda para atacar a Pizzini, estrelló el balón en la cruceta en un tirazo de rosca. Superada la media hora de partido, Roger hizo el segundo gol granota. Bardhi lanzó un balón en diagonal a la espalda de los centrales blanquinegros, Gabriel y Pizzini se comieron el balón y el punta de Torrent marcó su segundo tanto en el derbi, tercero de la temporada. Amenazado por la llegada de Borja Mayoral, el Pistolero, mostró su mejor versión. La primera parte, muy divertida y con un fútbol vertical, acabó con un lanzamiento de falta de Bardhi que Neto desvió a su izquierda.

En el inicio del segundo acto, Boateng le sacó los colores al joven y tierno Diakhaby al que le robó un balón en línea de fondo, dentro del área, en una jugada que desbarató Neto. Al rato, empató el Valencia de penalti por mediación de Parejo en una discutida caída de Soler ante Toño.

Todo enloqueció hasta el final con numerosas llegadas en ambos equipos pero sin más goles. Gameiro remató dos veces al palo y Roger reventó un balón contra Gabriel Paulista delante de Neto. El Levante realizó otro ejercicio de resistencia jugando el final del partido con diez.