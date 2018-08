Las dudas de Richie Porte, jefe de un equipo en desbandada

El BMC desaparece y a su líder, Richie Porte, le da la víspera de la Vuelta un socorrido ataque de gastroenteritis que le impidió participar en la fiesta de presentación de equipos. Ambos episodios, la gastroenteritis de Porte y el fin del BMC, un equipo norteamericano cuya licencia para el WorldTour, y la ficha de muchos de sus corredores, ha comprado el CCC polaco, no están tan desconectados como podría parecer.

MÁS INFORMACIÓN Mikel Landa no correrá la Vuelta a España

Javier Guillén: “La Vuelta es innovadora, intensa, impredecible…”

Si Porte finalmente no hubiera participado en la Vuelta no habría sido la primera vez en la que un equipo castiga a uno de sus corredores por haber anunciado antes de tiempo que se va a otro el año siguiente. Algo así ha debido de ocurrir este año con Carlos Verona, el corredor del Escorial que parecía fijo en el equipo de la Vuelta del Mitchelton Scott y que finalmente no participa después de anunciarse su paso al Movistar en 2019.

El BMC, en desbandada, sin embargo, no ha actuado así. Una decena de sus corredores, al menos, correrá en 2019 en un equipo diferente del CCC, entre ellos tres de los ocho que corren la Vuelta. Si Porte irá al Trek, con el que será el líder en el Tour, su compatriota Rohan Dennis, el favorito para vestir hoy el maillot rojo de líder, y el belga Dylan Teuns, lo harán en el Bahréin de Vincenzo Nibali.

Sin poner en duda la lealtad de ninguno de los ciclistas, todas las sospechas están permitidas. ¿Contará Porte con la ayuda durante la Vuelta de los corredores de su futuro equipo, el Trek liderado por Bauke Mollema? ¿Y podrá Nibali disponer del apoyo de Teuns y Dennis, sus gregarios firmados para 2019?