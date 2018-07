Tiger Woods pide cita con la historia

Go Tiger! El ¡Vamos Tiger! es seguramente el grito más escuchado en la historia del golf. A cada golpe que da en cada campo le sigue esa exclamación de dos palabras. Una especie de saludo universal que profieren tanto niños como adultos. El hombre lleva toda su carrera haciendo un ejercicio profundo de concentración. Como si en su mente solo existiera él, la bola, el palo y el hoyo. Así se comportó durante los años en que amasó un tesoro de 14 grandes como el gran tirano del golf. Fue antes de caer en los infiernos, de su pesadilla de lesiones, escándalos personales, dependencia de los fármacos contra el dolor y visitas a la comisaría. Esa ha sido su vida en los últimos tiempos. El agujero del que ahora, con 42 años, quiere salir no solo para volver a ser feliz, sino para volver a ganar —quizás para él las dos cosas están irremediablemente relacionadas—. En esa reconversión, algo ha cambiado en Tiger. No parece tan robótico. Saluda, sonríe en público. Este sábado, durante la tercera jornada del Open Británico, en Carnoustie, hasta chocó las manos de unos niños durante el pasillo que conduce del hoyo cuatro al cinco. Puede parecer un gesto normal. No si eres Tiger Woods.

Los niños se quedaron alucinados. Habían tocado las manos de un mito. Las manos que acababan de firmar su primer birdie de la jornada. El primero de seis, rebajados con un bogey, que estamparon ese -5 en la tarjeta de Tiger para situarse entre los mejores y opositar este domingo a la Jarra de Plata. Para Tiger, no solo es su mejor vuelta en un grande desde la segunda ronda del Masters de 2011, cuando logró un -6. Es, sobre todo, la posibilidad de luchar por volver a ganar un grande 10 años después de su última conquista, el US Open de 2008, de retomar su racha de 14 majors en busca de los 18 de Jack Nicklaus. Es una cita con la historia.

Es Tiger contra Jordan, también. Spieth encabeza la tabla con -9, cuatro de ventaja sobre Woods, empatado con Schauffele y Kisner. Spieth no hace concesiones. Con 24 años, suma tres grandes y es el campeón vigente del Open. Tiene un juego de fábula y una mente de acero. Creció viendo a Tiger, como tantos otros, pero no tendrá piedad.

El Tigre bordó el juego en Carnoustie. Utilizó seis veces el driver, más que en las rondas anteriores, y apenas cargó con un par de fallos: un putt errado en el 16 y un mal golpe de salida en el 18. El resto fue pura magia, recuerdos de aquel Tiger esplendoroso. Woods no pasó casi apuros y se concedió muchas opciones de birdie. Sólido desde el tee (80% de calles) y firme en el juego corto. Desde el birdie del cuatro cogió velocidad. Otro en el 6 le situaba con -2 y le devolvía esa sensación perdida de pelear con la élite. Tuvo más opciones de recortar en el 7 y el 8, y el bombazo llegó en el 9 con un putt larguísimo, marca de la casa, uno de esos que solía escribir como nadie. Fue el broche a unos nueve primeros hoyos fantásticos que enlazó con dos birdies más en el 10 y en el 11. El Tigre estaba lanzado y cuando hizo bingo en el 14 se colocó colíder del Open, aunque él no lo supiera.

El putt fallado en el 16 le bajó del tren de cabeza. Y a punto estuvo de descabalgarse más en el 18 con un golpe que salvó por muy poco la ría. La fortuna le guiñó un ojo. El resto, una obra de arte para llegar a green, salvar el par y acabar con -5 y con todas las opciones sobre la mesa, aunque no haya ganado un grande partiendo de tan lejos (29º) tras el corte.

El reto de Tiger es himalayesco. Y el tiempo juega en su contra. En la historia, solo ocho golfistas han conquistado un grande con 42 velas. Conforme pasan los meses se reducen drásticamente los supervivientes en la cima: seis vencedores en un major con 43 años, tres con 44, dos con 45, dos con 46 (entre ellos Nicklaus en el Masters de 1986); y uno con 48, Julius Boros en el PGA de 1968. Tiger ya tenía 14 grandes con 32 años, cuando lo que solo parecía una cuenta atrás para cazar a Nicklaus se detuvo de golpe y entró en una espiral de autodestrucción. Ahora ve la luz. Pero al calendario de su carrera cada vez le quedan menos hojas. “Creo que volverá a ganar un grande”, dijo Nicklaus, otro depredador capaz de enlazar su 18ª y última corona seis años después de la anterior. Tiger lleva 10 años de sequía.

Clasificación: 1. J. Spieth (EEUU), X. Schauffele (EEUU) y K. Kisner (EEUU), 204 golpes, -9. 4. K. Chappell (EEUU), -7. 5. F. Molinari (Ita), -6. 6. T. Woods (EEUU), W. Simpson (EEUU), A. Noren (Sue), M. Kuchar (EEUU), R. McIlroy (Irl.N.), T. Fleetwood (Ing), Z. Johnson (EEUU), -5. 13. J. Rose (Ing), A. Cook (EEUU), A. Scott (Aus), C. Hoffman (EEUU), Z. Lombard (Sud), T, Finau (EEUU), E. Van Rooyen (Sud), -4. 78. R. Cabrera Bello, +7.

