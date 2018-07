Antonio Martín, nuevo presidente de la ACB

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha elegido este lunes a Antonio Martín como nuevo presidente de la Liga para completar la reestructuración de su organigrama que se inició el 26 de marzo con el nombramiento de José Miguel Calleja como director general. En la sala de asambleas Eduardo Portela de Barcelona, Martín, de 52 años, recibió por fin el respaldo por unanimidad de los clubes después de que en mayo resultara fallido el proceso para relevar a Francisco Roca. Entonces, el exseleccionador Javier Imbroda y el exjugador Miguel Juane, no obtuvieron la mayoría exigida para acceder al cargo y el expresidente del Estudiantes, Juan Francisco García, fue detenido por la Guardia Civil dentro de una investigación contra el exministro Eduardo Zaplana. Ahora, el exinternacional asume un sillón que estaba vacante desde que Roca oficializara su salida el 22 de noviembre del año pasado.

"Es una competición a la que he visto nacer y crecer durante mi carrera deportiva y profesional y de la que siempre me he sentido parte”, dijo Martín tras la votación. "Agradezco a los clubes la confianza depositada en mí para el cargo y me pondré a trabajar de inmediato en impulsar el desarrollo de la ACB y de la Liga Endesa durante los próximos años”, apuntó. Antonio Martín se convierte en el séptimo Presidente de la ACB en sus 36 años de historia, y en el primer exjugador profesional es ostentar el cargo.

El exjugador de Real Madrid y Estudiantes entre 1982 y 1995 y director deportivo del conjunto blanco entre 2005 y 2009, llega para acabar con la inestabilidad de la Asociación en el último lustro. Después de 21 años de mandato de Eduardo Portela (1990-2011), la presidencia perpetua de la ACB se volvió movediza. En septiembre de 2013 la Asociación de Clubes aprobó en una tensa e histórica Asamblea las destituciones de Albert Agustí, el entonces director general de la organización, y de Alberto García Chapuli, director de arbitraje; también desposeyó de todas sus funciones a Portela, presidente de honor vitalicio. Tras semejante terremoto, el sillón de primer ejecutivo estuvo vacante durante ocho meses hasta que, con la mediación del exsecretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, llegó al cargo Francisco Roca. Agustí apenas duró dos años en el puesto; Roca, poco más de tres. Hoy, tras otros 10 meses de vacío de poder, se completa la reconstrucción de un proyecto que este curso ha cumplido 35 temporadas.

Martín jugó 14 temporadas en la élite del baloncesto nacional y fue 62 veces internacional con España. Tras su debut con el Estudiantes en la Liga Nacional 1982-83, fichó por el Real Madrid, club en el que desarrolló el resto de su carrera hasta su retirada en 1995, con la única excepción de la temporada 1986-87 en la Universidad de Pepperdine en Estados Unidos. En sus 13 temporadas en el Real Madrid, Martín ganó cinco ligas, cuatro Copas del Rey, una Supercopa, una Euroliga, dos Recopas y una Copa Korac. Con la Selección Española se colgó el bronce en el Eurobasket de Roma 1991, siendo además integrante del quinteto ideal. Tras su retirada ha continuado muy vinculado al baloncesto: entre 2005 y 2009 fue director de la sección de baloncesto del Real Madrid. También asesoró en 2010 a la ACB en la firma del primer contrato televisivo de gestión global de los derechos internacionales de la competición.

La Asamblea de la ACB aprobó también la admisión como socios de CB Breogán y Bàsquet Manresa, así como la modificación de normas, reglamento y estatutos de la competición y las fechas y jornadas del calendario de la temporada 2018-2019.