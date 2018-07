Yuri Berchiche se guía “por el corazón” para fichar por el Athletic

Yuri Berchiche ha tardado 13 años en dar la vuelta a Europa partiendo de Bilbao para llegar a Bilbao, con paradas en Tottenham (en el equipo de reservas), Cheltenham Town (cedido), Valladolid (B), Irún (Real Unión), San Sebastián (Real Sociedad), Eibar (cedido), San Sebastián (Real Sociedad), París (PSG) y... Bilbao (Athletic). El muchacho irascible y problemático que salió de Lezama rumbo a Inglaterra se ha convertido en un lateral magnífico, profundo y poderoso y en un profesional sin tacha que ha cubierto un buen año en el equipo francés, aunque el nuevo entrenador Thomas Tuchel haya accedido a prescindir de sus servicios.

El Athletic, desconocido en esta voracidad de contrataciones (cuatro novedades hasta el momento, más renovaciones múltiples y algunos ascensos del filial), miraba de reojo la situación de Yuri, consciente de que la banda izquierda es un misterio por la edad y las lesiones del cumplidor Balenziaga y el desconocimiento del rumano Ganea. Algo se convirtió en pista sobre las intenciones del Athletic. Tan interesado los últmos años en Mikel Merino, navarro del Newcastle – en las redes sociales se decía que cuanto menos jugaba con Rafa Benítez más subía su traspaso-, el Athletic dejaba via libre a la Real Sociedad para que pugnase con los urracas para llevarse al ex de Osasuna. El fichaje de Dani García, del Eibar, parece colmar la necesidad de ese perfil en el centro del campo. Así que convenía guardar el dinero para la operación Yuri, que se presumia cara y dificil por el prestigio del jugador y su club de procedencia.

20 millones, más variables que podrían sumar cuatro más, cerraron el trato con el club parisino necesitado también en cumplir con el fair playeconómico. Yuri se convierte así en el segundo fichaje más caro de la historia del Athletic, tras el de Iñígo Martínez en enero tras pagar la cláusula de 32 millones a la Real Socidad, en el enésimo conflicto entre ambos clubes. Se comentá en los entornos rojiblancos que Yuri tendrá una ficha anual en el Athletic superior a la del PSG. De lateral de Zarauz tambiè se recuerdan sus antiguas manifestaciones sobre su indisponibilidad a jugar en el Athletic. Hoy en la presentación en San Mamés, Yuri ha selalado que su fichaje por el club rojibanco “se lo pedía el corazón y yo siempre hago caso al corazón. No me guío por el pasado sino por el presente y el futuro y en Bilbao sé que vamos a disfrutar”, afrirmó. En Bilbao tiene viejos conocidos: Íñigo Martinez, de la Real, San José e Iturraspe, de su época juvenil en el Athletic, y Capa y Dani García de su temporada cedido en el Eibar.

La Real de pronto se ha encontrado con una defensa desmantelada. Se irritó con el Athletic por pagar la cláusula de Íñigo Martínez, ha negociado educadamente con el Real Madrid para el traspaso de Odriozola y ha perdido a Yuri a cambio de 13 millones de traspaso el curso pasado sin poder o querer optar ahora a recuperar al futbolista. El Athletic a cambio la ha reforzado con dos ex realistas y con la presencia de dos jugadores del Eibar (el lateral Capa y el medio centro Dani García) que siempre imprimen carácter en cualquier equipo en el que militen. Berizzo tiene ya 35 futbolistas en nómina de los que necesariamente tendrá que descartar a un buen puñado. “A él no le importa trabajar con plantillas amplias” aseguró el presidente Urrutia en la presentación de Yuri. “Luego ya tomará las decisiones”. Y quien sabe si la lista se ampliará: “Hasta el 31 de agosto se puede fichar y no seremos nosostros quienes cerrermos antes la fecha. Nuesta obligación es procurar lo mejor para el equipo”. El Athletic vive non stop.