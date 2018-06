El Real Madrid ficha a Andriy Lunin, portero ucraniano de 19 años

A la espera de grandes fichajes, importantes renovaciones o complejas salidas, el Real Madrid sigue adelante con su plan de incorporar a jóvenes jugadores con un futuro prometedor a precios. Después de Rodrygo, el prometedor delantero del Santos por el que pagó unos 45 millones de euros, el club blanco ha anunciado la contratación de Andriy Lunin, portero ucraniano de 19 años procedente del FC Zorya Luhansk y por el que ha desembolsado una cantidad cercana a los 8,5 millones. El guardameta, de 1,91 metros, firma por seis años.

"El Real Madrid C. F. y el FC Zorya Luhansk han acordado el traspaso del jugador Andriy Lunin, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas", comunicó el club en su página web. Lunin, que viene de disputar 36 con su club, seis de ellos de Europa League, en los que encajó 54 goles, ya ha disputado dos partidos con la selección absoluta de Ucrania. Aunque todavía no ha debutado oficialmente, el portero se estrenó el 23 de marzo en el amistoso ante Arabia Saudí (1-1) y repitió el pasado 3 de junio en la goleada ante Albania (1-4). "Destaca por su envergadura", le elogia el Madrid: "El campeón de Europa incorpora a un portero joven pero experimentado", amplían. Pese al anuncio, todavía no está decidido el rol que se le otorgará. Lunin realizará la pretemporada a las órdenes de Lopetegui y después el plan que se contempla actualmente es buscarle una cesión para que continúe fogueándose.

Lunin se une a una larga lista de jóvenes talentos incorporados por el club en la que destacan los brasileños Vinicius Jr., que también realizará la pretemporada, y el mencionado Rodrygo, pero en la que también figuran los cariocas Augusto Galván o Rodrigo Rodrigues, el noruego Martin Odegaard, el uruguayo Fede Valverde, el paraguayo Sergio Díaz o jugadores que ya forman parte del primer equipo, como Marco Asensio o Jesús Vallejo.

La contratación del guardameta es una operación paralela a la planificación que están realizando los dirigentes blancos de cara a la plantilla de la próxima temporada. Después de desestimar el fichaje de Kepa el pasado mes de enero, el Madrid podría reforzar un puesto donde de momento continúan Keylor Navas, Kiko Casilla y Luca Zidane.