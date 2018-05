La última lección del Pisha Jiménez: ganar un grande (sénior) a los 54 años

Miguel Ángel Jiménez sigue disfrutando del golf a los 54 años como si fuera un niño. Las mismas ganas de siempre, el mismo placer por jugar, la misma motivación por prepararse y por echarle horas a la que ha sido la pasión de su vida. El Pisha sigue dando lecciones, ahora en el circuito sénior estadounidense, en el que este domingo ganó el primer grande de su carrera (y el primero de un jugador español en estos torneos de veteranos) al imponerse en el Regions Tradition. “Le he pegado de escándalo. Es mi primer grande y lo voy a celebrar por todo lo alto”, afirmó el malagueño después de vencer con 19 golpes bajo par (rondas de 64, 69, 66 y 70), por delante de nueve golfistas estadounidenses y del alemán Bernhard Langer, el gran dominador del Champions Tour.

“Desde que llegué al Champions estoy jugando muy bien, he conseguido cinco victorias pero he tenido muchas oportunidades de ganar. Además, tengo la suerte de seguir disfrutando mucho, que es lo más importante”, comentó Jiménez, que antes de este grande se había impuesto en cuatro citas del circuito: Greater Championship en abril de 2014, Mitsubishi Electric Championship en 2015, y Mississippi Gulf Resort Classic en 2016 y 2017.

Después de un vida de currante en el circuito europeo (donde tiene todavía el récord de ganador más veterano, 48 años), Jiménez ha descubierto un nuevo mundo en el Champions Tour junto a su inseparable Chema Olazabal (fue 64º en el Tradition). Ya el año pasado jugó la temporada completa, 19 torneos, y este curso lleva el mismo camino.

El Pisha sigue incombustible después de lograr en su carrera nueve clasificaciones entre los 10 mejores en un grande. Un segundo puesto en el US Open de 2000 fue su mejor resultado. Un cuarto puesto en el Masters de 2014, hace bien poco, su último gran registro antes de desembarcar, y ganar, en el circuito sénior. “Yo tengo 54 años y sigo ahí, después de muchas subidas y bajadas en mi vida en el golf”, comentaba en una entrevista a este periódico en marzo pasado; “lo importante no es caerse, es levantarse. Ya decían Nicklaus y Player que cuanto más entrenaban, más suerte tenían. Hay que dedicarle mucho sacrificio. A mis hijos les he dicho: “¿Queréis dedicaros al golf? Ya sabéis las cantidades de horas que no hemos estado juntos. He perdido toda vuestra juventud. Pensad en el sacrificio”. Ellos quieren jugar. ¡Y qué les voy a decir! Yo adoro el golf, es mi manera de vivir. Si quieren esa vida, adelante”.