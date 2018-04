Diez claves para seguir la jornada 33 de Liga

La última jornada intersemanal promete emociones fuertes porque tras ella apenas quedarán cinco para el final. El foco se sitúa de inicio en Galicia, con partidos importantes en los tres ámbitos de la tabla donde se litiga a estas alturas, por el descenso, por acceder a la Europa League y para determinar cuando podrá cantar el alirón el Barcelona.

1. Emre Çolak marca diferencias en el banquillo

Deportivo (18º, 26 puntos) – Sevilla (7ª, 47 puntos). Martes, 17. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Dos victorias consecutivas han disparado la esperanza entre el deportivismo tras un largo invierno de abstinencia sin triunfos entre diciembre y abril. Pero el equipo semeja haber dado un paso adelante en cuanto se ha visto perdido y se ha ajustado en torno a un esquema que sacrifica a Andone y monta un rombo en la medular con Mosquera por fin por delante de la zaga, dos interiores y un mediapunta. En esa posición que enlaza con la delantera se acomodó como titular en los dos últimos partidos el turco Emre Çolak, pero Seedorf le dejará en el banquillo de inicio en el decisivo partido ante el Sevilla. “Cuando está bien marca las diferencias, pero también lo puede hacer entrando desde la suplencia y en este momento, no por demérito, prefiero emplearlo desde el banquillo”, explica el técnico. En A Coruña no es momento para discusiones y sí para sumar. Varios exjugadores se han manifestado en las últimas horas en apoyo al equipo y los socios dispondrán de entradas gratuítas para que Riazor sea una caldera ante un rival en dudas que no gana desde su histórico triunfo en Old Trafford el 13 de marzo y suma cinco jornadas y dos partidos europeos sin triunfos. Montella anuncia rotaciones porque el Sevilla ya mira a la final de Copa del próximo sábado.

· El Deportivo acumula 12 partidos sin ganar ante el Sevilla en La Liga (5E 7D) y no le vencen en Riazor desde octubre de 2009.

· Nolito ha participado en cinco goles en sus últimos cinco partidos ante el Deportivo en la Liga (dos goles y tres asistencias).

2. Sergio Álvarez vuelve a brillar

Celta (9º, 43 puntos) – Barcelona (1ª, 82 puntos). Martes, 17. 21 horas (Movistar Partidazo)

Hugo Mallo y Tucu Hernández están sancionados en el Celta que se ilusiona con su fortaleza en Balaídos y pasadas brillantes actuaciones ante el Barcelona, pero que no acaba de encontrar su mejor versión. El último visitante que ganó en Balaídos fue el Villarreal allá por el 17 de diciembre y Unzué avisa: “No firmo el empate. Ellos saben que no van a tener un partido fácil”, explica el técnico del Celta, que la campaña pasada trabajaba en el Barcelona. “Tenemos otra bala, casi la última”, asume el meta Sergio Álvarez, con la vista puesta en las plazas europeas. Hace cuatro partidos que regresó a la titularidad porque su compañero Rubén Blanco se lesionó en el calentamiento previo al partido contra el Málaga y ha vuelto con un nivel excelente para conceder apenas dos tantos en esas cuatro citas. “De todos modos no vale de nada que uno esté bien si el equipo no gana”, lamenta. Sus actuaciones han reabierto el debate sobre la portería celtiña porque el prometedor Rubén Blanco no ha acabado de afianzarse y Sergio Álvarez, tantas veces criticado por un sector de la afición, ha mostrado lo mejor de su repertorio: reflejos felinos bajo palos y buen manejo en el mano a mano.

· Iago Aspas ha participado en seis goles en sus últimos cuatro partidos ligueros ante el Barcelona (cuatro goles y dos asistencias).

· Leo Messi ha participado en nueve goles en sus últimos cuatro encuentros ante el Celta en La Liga (cuatro goles y cinco asistencias).

3. Europa está en el Estadio de la Cerámica



Villarreal (6º, 48 puntos) – Leganés (14ª, 39 puntos). Martes, 17. 21,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Carlos Bacca durante el partido del Villarreal contra el Athletic. JOSE JORDAN AFP

Vuelve el Leganés al Estadio de la Cerámica, feudo en el que firmó esta temporada su pase a unos cuartos de final de Copa del Rey que acabaron por resultar históricos para los pepineros. Llegan en una feliz zona de nadie para un equipo que partía con el objetivo de la permanencia y ante un rival que no se despega de la irregularidad y que en Sevilla sumó el sábado su primer punto en las tres últimas jornadas. Allí perdieron a Jaume Costa, expulsado, por lo que Adrián Marín o Rukavina le suplirán en un once en el que todavía no puede entrar Fornals. Se apunta a la continuidad de Dani Raba, goleador en el Pizjuán. “El Leganés se nos ha atragantado este año, es un equipo que nos ha sabido jugar bien y que ha aprovechado nuestros errores”, alerta el técnico Javier Calleja, que sabe que es en su casa donde se juega el pasaporte europeo. Allí tiene ahora tres partidos consecutivos porque tras Leganés descansará el fin de semana al aplazar su partido con el Barcelona y antes de jugarlo recibirá a Celta y Valencia. Y todavía rendirá visita el Real Madrid en el cierre liguero. “Cada vez queda menos y los puntos de casa son claves, los equipos que nos han dado la pelota nos han complicado mucho”, reconoce Calleja. Así se espera al Leganés, que viaja sin Szymanowski, Martín Mantovani, Diego Rico, Omar Ramos y Amrabat, pero recupera a Claudio y a Gabriel.

· Bacca ha participado en ocho goles en sus últimos 10 encuentros ligueros como titular con el Villarreal (seis goles y dos asistencias).

· El Zhar ha participado en tres de los últimos cuatro goles del Leganés en La Liga (un gol y dos asistencias).

4. El desencanto perico

Espanyol (14º, 36 puntos) – Eibar (9ª, 43 puntos). Miércoles, 18. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

“A veces llegan nuestras limitaciones, nos vemos en el espejo y nos damos cuenta de que igual no damos para más”. Quique Sánchez Flores fue muy crudo tras la derrota del Espanyol el pasado domingo en Getafe. Igual demasiado si se considera que el equipo ha retrocedido hasta la décimosexta posición y todavía no ha garantizado su permanencia en la categoría. “Es obvio que el momento del equipo no es el que imaginábamos a principio de temporada. Habíamos dibujado un escenario en el cual el Espanyol estuviese clasificado ente el séptimo puesto y el duodécimo por presupuesto”, reclaca el director deportivo Jordi Lardín. Quique lo ve de otra manera. “En agosto intuí que la temporada iba a ser complicada. Yo vi las orejas al lobo y dije que no era lo que esperaba. A mí no me sorprende que se haya podido complicar la temporada”, apunta el entrenador, sobre el que se hace complicado pensar en una continuidad en el club. Durante todo la temporada ha deslizado inquietud por la indefinición del proyecto deportivo del club y en verano alertó sobre problemas para armar el equipo. “No era lo que esperaba”, desliza con cierto desencanto. El Espanyol lleva 378 minutos sin marcar, desde hace cinco jornadas, pero no es novedad: en catorce partidos de liga se quedó a cero. Al menos se encontrará ante un Eibar en el que faltarán por lesión Arbilla y Ramis, sus dos líderes defensivos.

· El Espanyol ha sumado seis puntos con goles marcados en los últimos cinco minutos de partido en esta liga, más que cualquier otro equipo.

· El Eibar es el equipo que más centra al área en el campeonato (943) y José Ángel el jugador que más lo hace (213).

Amath Ndiaye, del Getafe, controla la pelota. ZIPI EFE

5. Centrocampistas ausentes en Mestalla

Valencia (4º, 65 puntos) – Getafe (10ª, 42 puntos). Miércoles, 18. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

No sobran centrocampistas entre Valencia y Getafe. Coquelin está lesionado en los ches, que no podrán disponer de sanción con Kondogbia. Y en el Getafe son baja Arambarri, Bergara y Flamini de manera que Bordalás apunta a un doble pivote conformado por Sergio Mora y Fayçal Fajr. En el Valencia las bajas pueden suponer el regreso de Carlos Soler a posiciones más centradas. Todo en un partido con cierta chicha porque los locales quieren sellar cuanto antes su plaza para la próxima Liga de Campeones y podrían lograrlo esta misma jornada si obtienen la victoria y el Betis no gana a Las Palmas, pero el Getafe sueña con llegar al menos a la séptima plaza y ganarse la opción de competir en Europa porque ese puesto daría pasaporte si el Barcelona gana la Copa del Rey. “Todo es posible. Siempre se lo digo a los jugadores”, deja caer Pepe Bordalás, el técnico del equipo madrileño, que anuncia rotaciones. El club todavía no ha confirmado su renovación, pero pocos dudan de que seguirá en el equip.

· El Valencia lleva como local cinco victorias consecutivas en la Liga, su mejor racha desde marzo de 2015 (7).

· El Getafe solo ha logrado en una ocasión la victoria en los 12 partidos que ha disputado ante el Valencia en Mestalla en La Liga (2E 9D), 1-3 en marzo de 2014.

6. Córdoba y la renovación del Athletic

Real Madrid (3º, 67 puntos) – Athletic (13ª, 39 puntos). Miércoles, 18. 21,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Athletic se despidió prácticamente de sus ilusiones europeas con la derrota ante el Deportivo y ya piensa en un nuevo proyecto para que el que se apunta a Toto Berizzo como favorito para ser el entrenador y se reafirma a piezas que deben ser importantes en la renovación del equipo. Íñigo Córdoba es una de ellas, consolidado en su primera campaña en la elite. Acaba de suscribir contrato hasta 2022 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, ampliables según variables hasta los 40. “Ha sido sencillo, llevo en el club nueve años y el Athletic es mi casa”, explica el extremo, que ha jugado 35 partidos esta campaña entre Liga, Copa y Europa League y se estrenó como goleador en la última salida del equipo, en Villarreal. Ahora deberá mostrarse en el Bernabéu. “Es un campo difícil contra un rival muy complicado, pero es uno de los desafios que gustan a los deportistas y queremos ir a dar una buena imagen y sacar un resultado positivo”, apunta. Córdoba muestra potencial de buen extremo zurdo, ahora se apunta a como podría convivir con el reaparecido Muniain en el mismo once.

· El Real Madrid no ha logrado la victoria en 11 encuentros en el Santiago Bernabéu en todas las competiciones esta temporada (6E 5D), su peor campaña como local desde al 1999-00 (14).

· El Athletic lleva 12 derrotas consecutivas en liga en el Santiago Bernabéu, encajando 44 goles (3.6 de media), su racha más larga sin puntuar en el coliseo blanco.

7. La Real se blinda

Real Sociedad (11º, 40 puntos) – At. Madrid (2ª, 71 puntos). Jueves, 19. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Desde la llegada de Imanol Alguacil, la Real Sociedad no ha recibido gol en los tres partidos que ha disputado, algo que no ocurría desde noviembre de 2016. No mantiene su portería a cero en cuatro consecutivos desde noviembre de 1997, cuando estuvo incluso uno más sin encajar, y es probable que deba buscar ese reto con tres guardametas porque con Moyà lesionado el pasado fin de semana se alineo Toño Ramírez y ahora éste tiene problemas físicos que le pueden dar la alternativa a Rulli. “Tenía ganas de hacer un partido correcto porque está siendo un año muy difícil”, asegura Ramírez, que no rindió a buen nivel cuando le reclamaron y propició la urgente llegada de Moyà, que debutó contra el Betis en Sevilla sin pasar antes por San Sebastián. El caso es que con un portero u otro la Real ha dado el estirón que tanto anhelaba con los siete puntos que ha sumado con Imanol, ha minimizado riesgos atrás y recuperado a piezas como Januzaj, que le da amplitud y verticalidad al equipo. Pero el Atlético es un reto complicado para los donostiarras que únicamente le han ganado a los colchoneros un partido en los últimos tres años, justamente en Anoeta la temporada pasada. Simeone les ha superado con los rojiblancos en nueve de los trece compromisos que ha dirigido ante el conjunto guipuzcoan.

· Oyarzábal ha marcado tres goles en sus últimos dos partidos ligueros, tantos como en los anteriores 22 juntos.

· El Atlético de Madrid lleva tres salidas ligueras seguidas sin lograr la victoria (1E 2D), su peor racha desde marzo de 2015.

8. La factura del Girona

Alavés (15º, 38 puntos) – Girona (8ª, 44 puntos). Jueves, 19. 19,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Justo cuando quería acabar de dar el paso, y tenía cerca su consolidación en puestos europeos, se ha caído un tanto el Girona, desafortunado en su último partido contra el Betis, en el que mereció más. Ha sumado un punto de doce posibles en las cuatro últimas jornadas, pero la séptima plaza sigue a tiro y la ambición del equipo intacta. “Segumos vivos. Los contrarios tampoco están ganando y esto hace que estemos todos muy cerca”, incide el centrocampista Pere Pons, que en Mendizorroza no estará acompañado por su habitual pareja, Alex Granell, sancionado. Lo intenta el Girona que incluso durante la segunda parte contra el Betis se apeó de su conocido sistema para implantar un 4-4-2. “Y mejoramos”, dice Pons, que también asume que deben trabajar ese dibujo. El calendario parece favorable a las aspiraciones del equipo que dirige Pablo Machín porque tras Vitoria le quedarán tres partidos en casa (Espanyol, Eibar y Valencia) y dos fuera (Getafe y Las Palmas), pero debe sumar y el equipo parece llegar justo de fuerzas tras alinear a una base de once futbolistas por encina de 1.800 minutos en lo que va de campeonato. “La categoría pasa factura. Es exigente”, reconoce Pons.

· Ibai Gómez marcó su único triplete en la Liga en el partido de la primera vuelta esta temporada ante el Girona.

· El Girona es el equipo que más goles ha encajado en el primer cuarto de hora de partido esta temporada (nueve, como el Deportivo).

Diego Rolan supera al madridista Carvajal. JORGE GUERRERO AFP

9. Rolan defiende los intereses de sus dos equipos

Levante (17º, 31 puntos) – Málaga (20ª, 17 puntos). Jueves, 19. 21,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Si el Levante vence al Málaga, el conjunto andaluz será matemáticamente equipo de Segunda División y el valenciano habrá dado un paso muy importante de cara a su permanencia en la categoría, faena en la que se ha quedado con el Deportivo como único opositor. Pero en el horizonte surge un invitado inesperado, un futbolista del Málaga que tiene especial interés en que el Levante pierda y el equipo coruñés cimente sus esperanzas de permanecer entre los grandes. Es Diego Rolan, que tiene firmado un contrato con los deportivistas para la próxima temporada y puede convertirse en un refuerzo anticipado para ellos. “Vamos a trabajar para sacar buenos resultados en los partidos que nos quedan”, garantiza el futbolista más destacado del Málaga en una campaña nefasta. “Nadie había pensado que ya lo teníamos hecho”, explicó el técnico valenciano Paco López tras una última jornada contraria a sus intereses. Al menos en el Wanda Metropolitano a pesar de la derrota descubrió el magnífico rendimiento del lateral izquierdo debutante, el mauritano Aly Abeid. Necesita alternativas el Levante, que tras litigar con el Málaga jugará tres días después en San Mamés y tiene a siete futbolistas advertidos de suspensión: Roger, Lukic, Pedro López, Boateng, el lesionado Doukouré y la pareja de centrales, Cabaco y Róber.

· Los dos partidos de Paco López en Orriols al frente del Levante en liga los ha saldado con victoria (ambos por 2-1 frente a Eibar y Las Palmas). No enlazan los granotas tres consecutivos ante su público desde marzo de 2015.

· El Málaga es el equipo de esta Liga que ha marcado (5%, 1/20) y encajado (4%, 2/50) un porcentaje más bajo de sus goles desde fuera del área.

10. Betis, líder de las cinco últimas jornadas

Betis (5º, 52 puntos) – Las Palmas (19ª, 21 puntos). Jueves, 19. 21,30 horas (Gol TV)

Si solo se contaran los cinco últimos partidos de Liga el Betis sería líder con un pleno de quince puntos y Las Palmas colista con tan solo uno. Se ha desplomado el equipo de Paco Jémez mientras el Betis abraza no solo la victoria sino la solidez defensiva que no tuvo durante buena parte de la temporada. Desde que hace once jornadas Setién decidió alinear a tres centrales apenas encajó nueve goles. “Hemos cambiado el dibujo táctico pero el equipo no ha perdido su identidad. Ahora tenemos más pausa, esperamos más hasta encontrar los espacios”, explicó el técnico cántabro en una magnífica disección de la campaña del equipo realizada el pasado lunes por la noche en el programa El Club de BeIn Sports. Ahora no podrá contar con el sancionado Javi García, que en Montilivi cerró la zaga entre Mandi y Bartra. Jordi Amat, que se perdió el último partido también por una suspensión, puede ser su sustituto para recuperar la línea que venía jugando en anteriores encuentros. Empieza a tener unos números de épòca el Betis, que puede sumar seis victorias seguidas en la máxima categoría por primera vez desde hace 58 años y que de acabar imbatido frente a Las palmas acumularía cinco partidos sin encajar gol, algo que no sucede desde la temporada 1994-95.