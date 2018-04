Diez claves para seguir la jornada 32 de Liga

Quedan siete jornadas para el final y en una semana se disputarán tres. Ese recorrido se inicia con duelos directos por las dos o tres plazas en disputa para jugar la próxima Europa League. En la cabeza hay expectativa por ver el aterrizaje del Barcelona tras la debacle de Roma y si todavía puede haber salsa en la lucha por el título. Enfrente estará un Valencia que se ha metido de lleno en la pelea por la segunda plaza. En el cada vez más restringido tramo de equipos que miran hacia la división de plaza, Deportivo y Las Palmas deben ganar y esperar un tropiezo del Levante que no se produce.

1. Una final europea en Montilivi

Girona (8º, 44 puntos) – Betis (5ª, 49 puntos). Viernes, 13. 21 horas (Gol TV)

El 5-0 de Anoeta le dolió al Girona, que no esrá acostumbrado a esos zarandeos. “i perdemos, que no sea porque no hemos hecho todo lo posible para evitarlo. Queremos volver a la senda del triunfo y quiero volver a ese Girona reconocible”, pide el técnico Pablo Machín de cara a un duelo decisivo por Europa. “¿Es bonito jugar una final o no? ¿Sí? Pues nos lo vamos a tomar como una final, pero seguro que después habrá otras. Nos enfrentamos al rival que más en forma está para la lucha para Europa, nos vendría francamente bien ser capaces de doblegarlos”, explica el técnico del Girona. En el Betis todo sale a pedir de boca, tanto que Quique Setién asegura que está intranquilo por el miedo a perder todo lo que ha conseguido. Y no es poco. El equipo lleva cuatro jornadas de pleno, doce puntos que le han disparado por encima de Villarreal y Sevilla a la quinta plaza. Y tras Girona llegará entre semana un duelo aparentemente asequible contra Las Palmas en Heliópolis. Además las buenas noticias se completan con el regreso a una convocatoria de Tonny Sanabria, operado en su rodilla derecha el pasado 1 de diciembre. Y Setién piensa que con él igual hubieran estado un paso más adelante. “Habría sido un sueño el haber peleado por la Champions sin lesiones porque es verdad que cuando tienes a un jugador que lleva gol por partido como pasaba con Sanabria puedes pensar que sumarás muchos puntos”.

· El Girona lleva siete partidos como local invicto en esta liga (6V 1E), encajando un solo gol, su mejor racha en la temporada de debut en la máxima categoría.

· El Betis ha perdido el partido en las seis ocasiones lejos de su estadio en esta Liga en las que el equipo rival ha marcado el primer gol del partido.

2. Dos heridos en busca de alivio

Sevilla (7º, 46 puntos) – Villarreal (6ª, 47 puntos). Sábado, 14. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Dice el entrenador del Villareal, Javier Calleja, que la temporada de su equipo ees una especie de montaña rusa. También vale esa reflexión para el Sevilla. Ambos se cruzan esta jornada tras haber perdido pie en la clasificación a favor del Betis y con la plaza europea, que detentaron durante tantas jornadas, en riesgo. El Sevilla apenas sumó un punto en las últimas cuatro y su portero David Soria califica el partido como “el más importante de la temporada”, pero el Villarreal ha perdido cuatro partidos en las seis últimas jornadas y llegará al Sanchéz Pizjuán con una importante colección de bajas. En la zaga Bonera y Álvaro no estaán disponibles y así Mario Gaspar deberá acoplarse al eje junto a Victor Ruíz. Tampoco podrá jugar Pablo Fornals, que ha estado dos días ingresado en un hospital tras el nuevo síncope que sufrió el pasado lunes. Sufrió un síncope vasovagal, una repentina bajada de tensión que no se ha relacionado con ningún problema de arritmia o cardiopatía congénita. Pero la visita a Sevilla se la pierde. Regresa para cubrir su ausencia Dani Raba, que actuó en las dos últimas jornadas con el filial. “Jugamos contra un rival directo, pero cuando más grande es el reto, más grande es la recompensa”, cree Calleja.

· Desde la llegada de Montella, solo el Deportivo (29) ha encajado más goles en la Liga que el Sevilla (28).

· El Villarreal ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos ligueros, solo una derrota menos que en sus anteriores 19 encuentros con Javier Calleja como entrenador.

3. Marcelino no le gana al Barcelona

Barcelona (1º, 79 puntos) – Valencia (3ª, 65 puntos). Sábado, 14. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia. JOSE JORDAN AFP

Marcelino García Toral jamás le ha ganado al Barcelona como entrenador. Y ya se ha cruzado con ellos en 17 ocasiones. Apenas les pudo empatar en cuatro y perdió el resto. “Vamos al Camp Nou con la intención de ganar por nosotros, no por pensar en otras circunstancias”, explica el técnico. El Valencia se ha metido de lleno en la lucha por el subcampeonato, pero el Barcelona no puede permitirse un nuevo tropiezo tras la hecatombe de Roma y tiene además la posibilidad de acercarse aún más al título liguero y de paso batir la plusmarca de 38 partidos sin perder en el campeonato, que igualó la pasada jornada y ahora detenta con la Real Sociedad. Marcelino ha descartado al lateral Montoya, que no regresará a la que fue su casa y todo apunta a que blindará el flanco derecho con Rubén Vezo. El Valencia no pierde en Liga desde el 4 de febrero, cuando cayó ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y su última derrota se remonta al 11 de ese mes, precisamente ante el Barcelona, en la Copa del Rey. Pero el Camp Nou es una prueba complicada y Marcelino lo sabe. “El Barcelona es el equipo que más puntos suma en su campo, con una media de casi tres goles a favor y sólo siete encajados. Tiene un potencial tan grande que el hecho de haber perdido en Roma no va a condicionar la dificultad de este partido”.

· Lionel Messi lleva 29 goles en la Liga esta temporada y puede convertirse en el primero en alcanzar los 30 goles en siete temporadas distintas.

· Rodrigo Moreno es el jugador de La Liga que más puntos ha dado con sus goles a su equipo esta temporada (16 puntos con 15 goles).

4. Iago y Maxi, ¿mejor juntos o separados?

Leganés (14º, 36 puntos) – Celta (9ª, 43 puntos). Sábado, 14. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Los cuatro equipos que preceden al Celta en la tabla se cruzan entre sí en sendos partidos que se disputarán antes de que el equipo gallego salte al césped de Nuevo Butarque. Parece una buena oportunidad para acercarse a los puestos europeos y el técnico Juan Carlos Unzué lo sabe. “Puede pasar que si somos capaces de ganar los cinco equipos estemos en un pañuelo. Ahora ya no solo se nos abrió la puerta de la séptima plaza sino también de la sexta y quinta plaza porque al Sevilla y al Villarreal le está costando ganar”, explica. El preparador celeste recupera al delantero uruguayo Maxi Gómez después de que cumpliese sanción, por acumulación de tarjetas, ante el Sevilla, y dejó entrever que será titular pese a los tres goles que marcó Iago Aspas en la última jornada. El internacional español ha logrado dos hat-tricks en este campeonato ante Las Palmas y Sevilla justo cuando jugó como referencia en punta porque el charrúa estaba sancionado. Y en Vigo se ha abierto un cierto debate sobre ello. “Sinceramente no lo entiendo. No me sorprende por cómo funciona esto, pero yo creo que hay que hacer reflexiones más reales de las situaciones que se dan. Dudar en este momento de que tener a Iago y Maxi en el campo juntos sea un problema me hace pensar que alguien está ciego o no ha visto nada porque, si por algo nos hemos caracterizado, es por nuestra fortaleza ofensiva”, explica Unzué.

· El Leganés solo ha ganado dos partidos de liga de sus últimos 11 (2E 7D), pero ambas victorias fueron como local.

· Iago Aspas ha marcado 19 goles en la Liga esta temporada y puede convertirse en el primer jugador del Celta en alcanzar los 20 tantos en una misma campaña en la máxima categoría desde Mauro en la 55-56 (24).

🎥 Última sesión antes de viajar a Las Palmas ✌️ ¡A darlo todo mañana para conseguir los tres puntos! #RealSociedad pic.twitter.com/hEGqft0zSp — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 13 de abril de 2018

5. Paco Jémez contra las cábalas

Las Palmas (19º, 21 puntos) – Rea Sociedad (13ª, 37 puntos). Sabado, 14. 18,30 horas – 17,30 hora local (BeIN Sports LaLiga)

Desde la llegada de Paco Jémez al banquillo de Las Palmas el equipo canario ha sumado 10 puntos de 42 posibles, nueve goles a favor y 25 en contra y sería el tercero por la cola en una eventual clasificación. Tras caer en el campo del Levante, está a diez puntos de la salvación que marca el equipo valenciano y restan 21 por jugar. El descenso es cada vez una opción más real, pero el técnico no afloja y apela a la calculadora y la dignidad profesional. “Esto no se ha acabado y no voy a permitir que nadie se deje llevar”, asegura. “Todas las cábalas son una mentira; la única verdad es que necesitamos ganar un partido ya, una victoria rápida, para seguir vivos”, matiza. No podrá contar con el central Gálvez, sancionado, pero recupera a Ximo Navarro, que se quedó fuera la última jornada por ese motivo. Bigas, Peñalba, Emenike, Míchel Macedo y Momo están lesionados, pero más problemas tiene su colega Imanol Alguacil en la portería porque Rulli y Moyà están de baja y deberá jugar el tercer meta, Toño Ramírez, que no tuvo buenas actuaciones cuando le tocó ponerse a prueba esta temporada. “Tengo plena confianza en él”, dice Imanol.

· Esta es la temporada en la que Las Palmas ha marcado menos goles tras los primeros 31 encuentros (22) y ha encajado más (63) en toda su historia en la máxima categoría.

· El cuadro donostiarra es el que más puntos ha perdido con goles encajados en la segunda mitad de partido en esta Liga (18).

Borja Valle, Lucas Pérez y Adrián celebran el gol de la victoria del Deportivo contra el Málaga. Iago Lopez GTRES

6. Dos objetivos lejanos

Athletic (12º, 39 puntos) – Deportivo (18ª, 23 puntos). Sábado, 14. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

En San Mamés apurarán sus escasas opciones de llegar a sus objetivos tanto Athletic como Deportivo, que volvió a ganar tras cuatro meses de abstinencia, pero salió malparado de la pasada jornada por el gol de Campaña para el Levante en el último momento del duelo contra Las Palmas del equipo que marca la permanencia. Seedorf pierde a Guilherme, sancionado, y a Muntari, lesionado, así que hará cambios en la medular y volverá a contar con Krohn-Dehli, que vio desde la grada en el triunfo contra el Málaga y al que el entrenador holandés señaló no hace mucho por su floja aportación al equipo. También retomará una plaza en el once titular el tico Celso Borges, que no pierde la fe. “Estamos muy esperanzados. Es lo que da las victorias, nos traen mucha motivación y es algo que nos hace todavía mejor el día a día en el vestuario. Creo que vamos a ir con una muy buena actitud a Bilbao. Lo lamentable es que tenemos que ver otros partidos y estar a la expectativa”, comenta. Tampoco están satisfechos por la temporada en Bilbao, pero también acaban de llenar el tanque de la ilusión europea con la gasolina del triunfo, y con gol del reaparecido Muniain en Villarreal. “Soñé lo que pasó el lunes. Para eso están los sueños, para soñar a lo grande”, explica el mediapunta vasco”, que volvió a activarse en el Estadio de la Cerámica tras caer lesionado de gravedad el pasado 28 de septiembre y ansía regresar ante los suyos. “La felicidad es estar en el campo”, dice. Si salta a él este sábado jugará su partido 250 en Primera como un one club man.

· Como local, el equipo vizcaíno lleva diez partidos seguidos sin derrota en la máxima categoría (3V 7E), su mejor racha desde marzo de 2017 (13).

· El Deportivo lleva seis partidos de liga como visitante perdiendo de manera consecutiva. No cae en siete seguidos fuera de casa en la máxima categoría desde 1972 (8).

7. Mendilibar quiere hablar de fútbol

Eibar (10º, 40 puntos) – Alavés (16ª, 35 puntos). Domingo, 15. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Eibar está a seis puntos de la séptima plaza, así que Europa no es imposible si firma un buen final de temporada. Le queda por recibir a Alavés, Getafe y Las Palmas y viajar a feudo de Espanyol, Valencia, Girona y Atlético. Pero el objetivo que deslizan desde la caseta es el de llegar a superar los 54 puntos que sumó el equipo la pasada campaña y mantener la plaza actual entre los diez primeros. “Y cada vez está más complicado”, advierte el técnico José Luis Mendilibar. Su antagonista esta jornada, Abelardo Rodríguez, dice que su equipo precisa aún dos victorias para considerarse salvado. Semeja que ambos buscan alicientes para un derbi que llega algo descafeinado por lo que respecta a su importancia clasificatoria. En Eibar casi se habla más de la próxima campaña, del futuro del entrenador, que parece que va a seguir, y del capitán Dani García, del que se apunta que jugará en el Athletic. “Se habla de todo menos de la competición, y no debe ser así, porque debemos de querer competir cada partido”, protesta Mendilibar, que quiere poner el foco en la matinal de este domingo.

· El Eibar lleva cuatro encuentros como local sin conseguir la victoria ante rivales del País Vasco (2E 2D), quedándose sin marcar en todos ellos.

· El Alavés no ha vencido en Ipurúa en sus últimas cinco visitas en todas las competiciones (1E 4D), su última victoria fue un 2-1 en marzo de 2010 cuando ambos conjuntos militaban en Segunda División B.

8. El Levante quiere sumar y seguir

At. Madrid (2º, 68 puntos) – Levante (17ª, 31 puntos). Domingo, 15. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Inevitable hacer cuentas y buscar una cifra que le garantice la permanencia al Levante. Igual, visto el nivel de los tres últimos, ya le basta con los 31 puntos que tiene tras encadenar cinco jornadas sin perder. “Debemos olvidarnos de la cifra exacta de puntos porque no sabemos lo que van a hacer los rivales. Las cuentas de la lechera no nos interesan. Tenemos que sumar de tres en tres o de uno en uno. Cuantos más puntos, mejor”, pide el entrenador Paco López, el hombre que ha reactivado al equipo, afortunado además en instantes claves durante las últimas semanas. “Han tenido mucha suerte”, lamenta Seedorf desde A Coruña. Claro que la suerte se encuentra cuando se busca. “Lo que digan y hagan los demás no nos interesa. Sabemos lo que nos está costando ganar cada partido y el esfuerzo que hacen los jugadores y valoramos mucho todo el trabajo que estamos haciendo”, explica López, que quiere que la buena racha persista en un campo casi inaccesible para los visitantes como el Wanda Metropolitano, un feudi donde nadie ha ganado en la liga en lo que va de temporada y apenas rascaron empates Barcelona, Villarreal, Real Madrid y Girona. Solo en el partido contra los blancos se quedó sin marcar el Atlético ante su público.

· El Atlético de Madrid lleva en liga seis victorias seguidas como local, manteniendo su portería a cero en todos ellos. No logra siete victorias de manera consecutiva en la competición desde mayo de 2016.

· El Levante no conoce la victoria como visitante en las 11 ocasiones que ha visitado al Atlético de Madrid en la máxima categoría (un empate y diez derrotas).

Jorge Molina, delantero del Getafe. Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

9. El último esfuerzo del Getafe

Getafe (11º, 39 puntos) – Espanyol (15ª, 36 puntos). Domingo, 15. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Una victoria del Getafe frente al Espanyol unido a un tropiezo del Deportivo contra el Athletic sellaría la permanencia del equipo madrileño en el año de su regreso a la máxima categoría. Es apenas un trámite, pero el técnico Pepe Bordalás quiere darle valor. “Tenemos que hacer un último esfuerzo, el más importante del campeonato. No hemos hecho nada y la temporada no está hecha. Estamos obligados a dar una imagen buena, excelente, ante nuestra afición. Es un partido difícil pero muy importante”, explica el entrenador, que anticipa que su renovación con el club está prácticamente hecha. “Es la entidad la que tiene que pronunciarse y lo hará en breve”, revela. Para el Espanyol los objetivos son similares en un final de temporada con sordina, pero para el que el capitán David López no se plantea un reto menor, visto el descenso de la afluencia de gente al estadio perico: “Es importante es enganchar a la afición de cara a la próxima temporada. No podemos acabar la Liga con un mal sabor de boca. Además, cuanto más arriba acabemos, mayor será el beneficio económico para el club y eso siempre es importante”.

· Jorge Molina es el jugador que más penaltis ha provocado en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada (cinco).

· El Espanyol solo ha ganado en una de sus últimas 15 salidas en la máxima categoría (7E 7D), 0-1 en La Rosaleda ante el Málaga el pasado enero.

10. El Málaga ya mira a la plata

Málaga (20º, 17 puntos) – Real Madrid (4ª, 64 puntos). Domingo, 15. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Por si no tuviera pocos problemas el Málaga, ahora tiene dificultades para configurar el centro de la zaga,ya que Luis Hernández está sancionado, Diego González está descartado por una lesión muscular y Miguel Torres casi también por el mismo motivo. El equipo puede sellar el descenso de categoría en los próximos días y es inevitable pensar en un futuro en Segunda y en la salida de numerosos futbolistas. “Es una realidad que si el equipo no cumple el objetivo tengo que volver al Espanyol”, explica el cedido meta Roberto. “No sé dónde estaré la campaña que viene y, si tengo que jugar en Segunda, tampoco tengo problema. Pero no puedo confirmar nada”, explica el delantero Diego Rolan, que ya tiene firmado un compromiso con el Deportivo. En el Málaga ya se piensa en el proyecto para poder recuperar la categoría de inmediato y en cuanto dinero ingresarán por la ayuda al descenso fijada por La Liga, una cantidad cercana a los 20 millones de euros y que les convertiría seguramente en el club que disponga de un tope salarial más elevado la próxima temporada en la división de plata en base a que de los que desciendan será el que más años lleva en la máxima categoría.