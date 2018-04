Cristiano Ronaldo descansa más que nunca con Zidane

“Cristiano, Cristiano, Cristianoooooooo”, arrancó el público del Bernabéu cuando el cuarto árbitro levantó el cartelón con el número siete puesto en verde. Era el minuto 62. Benzema llevaba un rato en la banda esperando para saltar al campo. En la tribuna de prensa se hacían quinielas para adivinar a quién quitaría Zidane: los más votados fueron Lucas y Asensio. Nadie se esperaba que fuera el portugués el elegido para abandonar el terreno de juego.Menos en un derbi. Cristiano acababa de poner el 1-0 con un remate cruzado tras un gran centro de Bale.

Cuando vio el cartelón del cambio se marchó saludando al público, agradeció la ovación y los aplausos y antes de sentarse en el banquillo fue a buscar a Zidane para chocarle la mano. Nada de malas caras, ni de rabietas. CR tiene asumido que también tiene que descansar. Y ha vivido en su propia piel que así es como mejor llega al tramo final de la temporada, donde su juegan y ganan los títulos.

Contra el Atlético, en un derbi sin trascendencia en la tabla, Zidane le ahorró a Cristiano los últimos 20 minutos de partido. No quiere correr riesgos el técnico francés con el goleador del equipo (Benzema jugó la última media hora y no remató ni una sola vez a puerta). El miércoles llega la Juve al Bernabéu para la vuelta de los cuartos de Champions y, de clasificarse, el Madrid tendría las semifinales entre finales de abril y principio de mayo.

“Tenemos muchos partidos y de vez en cuando Cristiano tiene que descansar”, contestó el técnico francés a pregunta de si le había quitado por alguna molestia o por decisión técnica. El cambio estaba pactado. No es fácil sentar a un futbolista con ese hambre, a un depredador que vive del gol y que siempre quiere más. Zidane lo ha conseguido. En sus dos años y medio al frente del Madrid, el portugués se ha quedado fuera por descanso en 17 partidos. En los cinco y medio anteriores, con Mourinho, Ancelotti y Benítez, sólo descansó 15. ¿Cómo lo ha hecho?, le preguntaron a Zidane. “Es que Cristiano también es inteligente. Hay momentos en los que no y momentos en los que sí. Hoy en día lo necesita y se encuentra cada vez mejor, se le ve…”, respondió el técnico.

Lo necesita para, a sus 33 años, competir al máximo nivel en el tramo decisivo de la temporada y no llegar reventado como ocurrió en las finales de Lisboa y Milán. Ese Cristiano Ronaldo quería jugarlo todo y no atendía razones. Esta temporada, aparte de los cinco partidos que se perdió por sanción a principio de campeonato, ha descansado contra Leganés, Espanyol y Las Palmas en Liga (todos fuera de casa) y tampoco ha disputado la Copa.

Contra el Atlético marcó su gol número 23 en Liga, el 40 de la temporada, una temporada que empezó cegado de cara a portería. El martes anotó el gol de su vida en Turín y con el derbi lleva diez encuentros seguidos anotando. Un sueño imposible a principio de campaña (cuatro goles en los primeros 19 partidos).

¿Dependencia?

¿Es el momento de más dependencia de Cristiano? ¿Tiene la sensación de que si no marca él no marca nadie?, le preguntaron a Zidane. “No. Cristiano es Cristiano, toda la vida ha sido así, un jugador que mete 50-60 goles por temporada. No hay otro que lo hace, pero bueno, pueden marcar otros futbolistas. Tenemos que pensar en positivo y claro, es mejor que esté Cristiano con nosotros”, contestó el entrenador francés.

A Simeone, que ve como favorito al Madrid para ganar la Champions, le preguntaron cuál cree que es la pócima para que jugadores como Cristiano Ronaldo y Godín rindan así a su edad. “Siento admiración por este tipo de futbolistas que siempre quieren estar en la elite. Es difícil sostenerlo y además sostenerlo con respuestas en el campo. Admiro el esfuerzo que hacen, jugaron esta semana en Europa y hoy estaban de nuevo en la cancha compitiendo”, analizó el técnico argentino.