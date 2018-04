Diez claves para seguir la jornada 31 de Liga

Quedan cuarenta días y ocho jornadas del final, un tiempo decisivo que comienza este fin de semana con dos finales por la permanencia (se enfrentan entre sí los cuatro equipos de la cola de la tabla), duelos vitales por las plazas europeas ante los apuros de Villarreal y Sevilla en las últimas semanas y un derbi madrileño con la segunda plaza a la vista.

1. Duelo en las catacumbas

Deportivo (19º, 20 puntos) – Málaga (20ª, 17 puntos). Viernes, 6. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

El empate está prohibido para Deportivo y Málaga en un duelo por todo lo bajo en el que quien pierda estará casi sentenciado y las tablas dañan a los dos, un partido al que el Málaga lleva redivivo tras empatar en Vigo y ganar en casa al Villarreal y el Deportivo entre luchas intestinas porque un sector de aficionados entiende que ya hace tiempo que ha llegado el tiempo de los reproches. El “si se puede” que acompañó en los últimos descensos del equipo coruñés en 2011 y 2013 es ahora un arma para establecer comparaciones entre quienes se centran en la discusión y no en el juego. Para colmo, Clarence Seedorf, que no debería alzar mucho la voz tras sumar tres puntos de 24 posibles le ha pedido “autocrítica” a la gente y asegura que llegarán los optimistas “cuando empecemos a ganar”. Nada de eso sucede por ahora y hasta el colista Málaga semeja una amenaza para un equipo que hace cuatro meses que no gana y puede quedarse con el farolillo rojo en caso de derrota. “Estamos más concentrados que nunca”, advierte el técnico andaluz José González, que buscará el triunfo con Diego Rolan en la delantera, un futbolista que tiene contrato firmado con el Deportivo para la próxima campaña. “En el momento que me dice que piensa en el Málaga no hay más que hablar. Para nosotros en un referente”, apunta el entrenador andaluz.

· Clarence Seedorf es el primer entrenador del Deportivo que no gana en sus primeros ocho encuentros en la Liga desde Enrique Orizaola en la 1966-67.

· El Málaga solo ha ganado uno de sus 15 partidos fuera de casa en La Liga esta temporada (dos empates y doce derrotas) y es el equipo que menos goles ha marcado como visitante, seis.

Munir, delantero del Alavés. G3-CAT ©GTRESONLINE

2. Bordalás no tiene heridas

Alavés (16º, 32 puntos) – Getafe (11ª, 39 puntos). Sábado, 7. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Vuelve Pepe Bordalás a Mendizorroza, el campo en el que festejó como entrenador el último ascenso del Alavés, días antes de recibir la noticia de que no contaban con él para el periplo entre los grandes. Se ganó ese derecho el técnico un año después con el Getafe y ahora regresa con un mensaje: no tiene, asegura, ningún tipo de herida por aquel epílogo en Vitoria. “Hice un trabajo magnífico, el equipo también y sé que todo el mundo reconoció mi trabajo. Pero eso forma parte de la historia. Entiendo el fútbol como es. Se toman decisiones y ya está”. Bordalás negocia ahora su continuidad en el Getafe. “Estamos en buena línea”, informa. El Alavés frenó la caída en el campo del Espanyol con un empate a cero que satisfizo al equipo de Abelardo después de tres derrotas consecutivas. “Volvimos a la buena dinamica con noventa minutos muy serios y ganar ahora al Getafe sería un paso casi definitivo”, explica Burgui con la permanencia en la mirilla. “El equipo volvió a ser lo que quiero que sea”, rescata el técnico Abelardo, que ha ido recuperando tocados a lo largo de la semana, por ejemplo a Ibai Gómez y a Guidetti, que tiene una fractura en la nariz. “Jugaré con máscara. No pasa nada. Soy Súper Guidetti”, explica el simpar delantero sueco.

· El Alavés ha encajado solo el 9% de sus goles de cabeza (4 de 45), el porcentaje más bajo de un equipo en esta Liga.

· El Getafe es el equipo que más faltas comete (509) y más tarjetas amarillas recibe (91) en las cinco grande ligas de Europa esta temporada.

3. Montella y sus rotaciones a regañadientes

Celta (9º, 40 puntos) – Sevilla (7ª, 46 puntos). Sábado, 7. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Sevilla ha bajado a la séptima posición y corre serio peligro de no participar en competiciones europeas la próxima temporada. En esa tesitura el partido de Balaídos plantea un dilema porque el miércoles espera también el Bayern de Múnich con un todo o nada en la Liga de Campeones. ¿Debería reservar a alguno de sus hombres el técnico Montella? Lo hará. “Hay que hacer algún cambio. No me gusta hacerlos, pero los habrá”, explica el técnico italiano, que queda claro que no es un amante de las rotaciones. Parece probable, en todo caso, que juegue en la portería David Soria. El meta desbancó de la titularidad a Sergio Rico en el partido de ida contra el Bayern el pasado martes. “Sergio no está contento, pero lo siento”, dice el entrenador, que le da valor al partido de Balaídos. Porque además lo tiene. “Es como una final y también el del sábado próximo contra el Villarreal”, explica Montella, que identifica la campaña del equipo como “un poco rara”. También lo es para el Celta, que no acaba de funcionar, pero todavía tiene Europa a tiro y más si supera al Sevilla. Emre Mor no entra por tercer partido consecutivo en la convocatoria. Se perdió el del Málaga por lesión, pero a Bilbao no viajó porque Juan Carlos Unzué entendió que su actitud en el trabajo diario no fue la adecuada. Y esta semana tampoco debió serlo. “Ha reincidido”, dice el entrenador del Celta para explicar su ausencia de una convocatoria en la que tampoco entra por sanción el delantero Maxi Gómez.

· El Celta es el equipo que más puntos ha perdido tras encajar gol en los últimos diez minutos de partido en lo que va de temporada (ocho).

· Sergio Rico solo ha parado el 57,6% de los remates a portería que ha recibido en la Liga esta temporada (55 de 92), el porcentaje más bajo de un portero tras el deportivista Rubén (55,8% entre los que han jugado más de diez partidos).

Dani Giménez, y tras él Adán, en un entrenamiento del Betis. RBB

4. La lupa sobre Dani Giménez e Inui

Betis (6º, 46 puntos) – Eibar (10ª, 40 puntos). Sábado, 7. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

En cuatro temporadas en el Betis apenas ha jugado 479 minutos distribuidos en seis partidos, dos de ellos en Segunda División. Tras disputar 17 partidos en ese tiempo, la mayoría de ellos en Copa del Rey, Dani Giménez, a poco más de dos meses de finalizar su vínculo contractual, tendrá la oportunidad que tanto buscaba. Le llega después de que se decidiese que Adán, que también acaba contrato, debía pasar por el qurófano para resolver sus problemas de pubalgia. Son ocho partidos los que hay por delante y llegan para el meta gallego de 34 años en el momento clave para su equipo, en posición europea y justo por delante del Sevilla por segunda vez en toda la temporada (ya le había superado de manera efímera en la jornada novena). Pero la lupa no estará solo sobre él sino también sobre Takashi Inui, el extremo japonés del Eibar que la próxima campaña jugará en el Betis. Hasta el propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó que así será. Tampoco es descartable que Mendilibar prefiera evitar malentendidos y lo guarde en el banquillo. Por si acaso Ivan Ramis, uno de los pesos pesados del Eibar, advierte que el nipón esta comprometido al cien por cien con el equipo. Y es que el partido es importante para los vascos, que si caen pueden distanciarse de un rival directo por los puestos europeos.

· El Betis ganó su último partido como local en liga, sin embargo no suma dos partidos consecutivos en el Villamarín desde septiembre.

· El Eibar es el equipo que menos remates concede en la Liga esta temporada (243) y el cuarto que más intenta (381).

5. Bustinza puede con todo

Barcelona (1º, 76 puntos) – Leganés (13ª, 36 puntos). Sabado, 7. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

En el último partido ante el Valencia dejó entrever Asier Garitano el regreso al dibujo de tres centrales y dos laterales largos, el mismo esquema que tanto éxito le dio la campaña del debut en la Liga Santander y que en la actual apenas ha empleado. No podrá disponer de una pieza, el lateral zurdo Diego Rico, en el Camp Nou, de manera que casi seguro entrará el coruñés Raúl García para alinearse con Zaldua, Bustinza, Ezequiel Muñoz y Siovas, una nutrida telaraña para negarle los espacios al líder. Entre todos ellos destaca la aportación de Bustinza, que esta semana fue elegido en una votación entre aficionados del equipo como el mejor futbolista del mes de marzo. Y ya lo había sido en febrero y enero. Lateral reconvertido a central, este producto de la cantera de Lezama sobresale por su potencia y valentía en las disputas. Se trata del central más bajo (1,75 metros) de la liga, pero suple la talla física con espíritu. Ya es legandaria su reacción en el partido contra el Málaga cuando en una disputa de fracturó el tabique nasal y ante las atenciones del fisioterapeuta le pidió unos segundos y sobre el campo el mismo se recolocó los huesos rotos. El Barcelona le pondrá a prueba como pocos, pero lo que está cantado es que no dará un paso atrás.

· Luis Suárez ha marcado 12 goles en los 12 partidos que ha disputado en la Liga en este 2018. Solo Cristiano Ronaldo (18) ha logrado más que el atacante charrúa en ese tramo de campeonato.

· El conjunto azulgrana (18) y el pepinero (12) son los equipos que más veces dejan su portería a cero en la Liga esta temporada tras el Atlético (19).

6. Una final por la supervivencia

Levante (17º, 28 puntos) – Las Palmas (18ª, 21 puntos). Domingo, 8. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Es el partido más importante de los últimos años”, anuncia el capitán Vicente Gómez desde Las Palmas. Lo es seguramente dese que en junio de 2015 el equipo regresó a la máxima categoría. Una derrota en Valencia le dejaría a diez puntos de la permanencia con 18 por disputar, pero un empate también le pondría en una situación precaria porque estaríasiete puntos de su rival directo y con el golaverage perdido porque en Gran Canaria venció el Levante (0-2). Paco Jémez no podrá contar con Ximo Navarro, sancionado, y Bigas y Peñalba siguen de baja, pero peor lo tiene el Levante porque por un motivo u otro no dispone de Raúl Fernández, Iván López, Toño García, Luna, Doukouré, Lukic, Jason Remeseiro, Álex Alegría, Boateng y, posiblemente, Rochina. La situación es tal que podría entrar en la convocatoria Fahad Al-Muwallad, uno de los inéditos futbolista árables incorporados en el mercado de invierno al campeonato. “Se nos está acabando el tiempo, pero si ganamos al Levante la gente se vendrá arriba”, estima Vicente Gómez. Pero el cuadro valenciano está desatado tras sumar ocho puntos de doce en las últimas cuatro jornadas, siete de ellos bajo la dirección del técnico Paco López. “Dese el primer momento nos dijo que íbamos a jugar al ataque”, apunta el capitán José Luis Morales. La efervescencia ha llegado hasta la afición granota y se espera un lleno en el Ciutat de Valencia.

· Levante (239) y Las Palmas (243) son los equipos que menos minutos han ido por delante en el marcador en esta Liga.

· Paco Jémez no ha ganado ninguno de sus últimos 26 partidos como visitante en la Liga (11E 15D), seis de ellos al mando de Las Palmas (tres empates y tres derrotas).

7. Un derbi con cara y cruz en las delanteras

Real Madrid (3º, 63 puntos) – At. Madrid (2ª, 67 puntos). Domingo, 8. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

El derbi madrileño 219 de la historia llega entre medias de sendas eliminatorias europeas bien encarriladas para ambos equipos y con el objetivo de competir por la segunda plaza en una liga que ya parece encarrilada para el Barcelona. Será una nueva prueba para los dos máximos realizadores de ambos equipos. Cristiano Ronaldo llega en el mejor momento de la temporada, exuberante tras su inolvidable gol de chilena a la Juventus. Tiene con los derbis ante el Atlético una relación especial porque es el futbolista que más tantos ha logrado en estos enfrentamientos, 21 en 30 partidos. Antoine Griezmann tampoco tiene mal recuerdo de sus visitas a Chamartín. Allí ha marcado cinco goles, dos de ellos con el cuadro colchonero y los tres anteriores con la Real Sociedad. Y podría anotar en feudo madridista por tercera ocasión consecutiva. La cruz de esta moneda es para Benzema, que el Bernabéu nunca le ha marcado al Atlético y ya ha disputado siete partidos ante ellos. O para Fernando Torres, que ha jugado seis duelos en casa del eterno rival sin ver puerta.

· El Real Madrid no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos en el Santiago Bernabéu ante el Atlético en la Liga (1E 3D), la peor racha sin vencer en casa ante los rojiblancos en toda su historia en el campeonato.

· Con Simeone en el banquillo, el Atlético ha ganado cuatro de sus 12 derbis ligueros ante el Real Madrid (4E 4D). Antes de la llegada del argentino, el Atlético solo había ganado dos de sus anteriores 36 enfrentamientos con el eterno rival en el torneo doméstico (10E 24D).

8. El Girona y su favorable calendario

Real Sociedad (15º, 34 puntos) – Girona (8ª, 44 puntos). Domingo, 8. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El estreno de Imanol Alguacil como técnico en Anoeta llega en un partido vital para las aspiraciones europeas… del Girona. Hubiera sido complicado apostar por esta situación y no por la contraria hace unos pocos meses, pero la realidad es tozuda, tanto como el equipo que dirige Pablo Machín en mostrar que estamos ante la revelación del campeonato. Hay licencia para soñar en su equipo. “Tenemos margen para entrar en Europa”, apunta Álex Granell, uno de los capitanes del equipo. “Estamos cerca, pero debemos tener los pies en el suelo”; recomienda el delantero Stuani que se siente en un club pequeño, “pero con ganas de crecer”, asegura.Machín recupera al lateral Mojica, ausente por sanción la pasada jornada, y mira hacia un calendario alentador con un duelo directo la siguiente jornada frente al Betis. Tras Anoeta le quedarán cuatro partidos de siete como local en el fortín de Montilivi y ante una mayoría de rivales que casi seguro llegarán con sus objetivos cumplidos. El Girona se ha ganado el respeto de todos. “Es uno de los partidos más complicados que nos quedan. Es un equipo muy ordenado y organizado”, explica el meta Moyà, que disputará su partido 300 como profesional.

· Willian José es el jugador que más veces ha marcado el primer gol del partido en la Liga esta temporada (nueve); Cristhian Stuani, el segundo que más (ocho).

· El Girona solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos como visitante en la Liga (2E 5D), 0-2 en La Cerámica ante el Villarreal, y ha encajado 12 goles en sus últimos tres.

Rodrigo celebra su gol en Valencia. BENJAMIN CREMEL AFP

9. Las rachas de Rodrigo

Valencia (4º, 62 puntos) – Espanyol (14ª, 36 puntos). Domingo, 8. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Imposible no reparar en Rodrigo Moreno, triunfador con la selección y esencial en la magnífica temporada con el Málaga. Su gol en el campo del Leganés le dio un triunfo en la pasada jornada al Valencia y confirmó su buen momento cara a puerta. Suma cinco dianas en los últimos cuatro partidos, seis en cinco su se considera el partido que disputó con La Roja frente a Alemania. Si marca al Espanyol igualaría su mejor racha de la temporada en la liga. No son goles fútiles: en siete jornadas, entre ellas las cuatro últimas, abrió el marcador para su equipo y es el futbolista que más puntos da con sus tantos. El Valencia no pierde cuando él marca porque lo hizo en trece partidos y en ellos su equipo sumó once triunfos y dos empates. Su cotización se ha disparado, pero ahora que ha encontrado su sitio apunta que no tiene intención de hacer las maletas. “Estoy contento en el club porque vivo un momento especial a nivel individual y colectivo. He vuelto a reencontrar el camino y quiero ayudar a devolver al Valencia al sitio que merece. Renové mi contrato y espero estar en el club muchos años más”, explica.

· Rodrigo Moreno es el jugador que más puntos ha dado con sus goles en la Liga esta temporada (14 con 14 goles).

· Gerard Moreno es el jugador que ha marcado un mayor porcentaje de los goles de su equipo en la Liga esta temporada (46,1%, 12 de 26).

10. Irregularidad y cansancio en Villarreal

Villarreal (5º, 47 puntos) – Athletic (12ª, 36 puntos). Lunes, 9. 21 horas (Gol TV)

La plaza europea del Villarreal está en peligro, visto que el equipo, que apenas ha empatado en una de las últimas doce jornadas, no se apea de la irregularidad y va de la cara a la cruz. Esta último tocó en Málaga el pasado domingo. “Fallamos. Fue el peor partido de la temporada”, reconoce el central Álvaro. Y el calendario se le complica al Villarreal, que deberá jugar en lo que queda de campeonato contra Sevilla, Valencia, Barcelona y Real Madrid. Primero toca el Athletic, que busca su último tren europeo y que en caso de no ganar se abocaría a la irrelevancia en el último mes del campeonato. Todos apuran en el Villarreal, que trata de poner a punto a Trigueros, esencial en la medular, para que pueda ayudar al equipo a pesar de sus problemas de pubis. Se destila, con todo, una cierta atonía en Villarreal y así lo percibe el histórico vicepresidente José Manuel Llaneza. “La gente está un poco desenganchada, como si jugar en Europa no les motivase o estuvieran cansados”, lamenta antes de poner en valor qué es y de dónde viene el Villarreal. “Necesitamos el apoyo del equipo”, pide.

El Villarreal ha perdido cinco de sus últimos nueve partidos en la Liga (3V 1E), solo uno menos que en el resto de sus 21 encuentros de esta temporada.