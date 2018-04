Arroz caldoso de bogavante en la cena de los campeones en el Masters

De primero, una ensalada internacional, con ingredientes representativos de los países de los ganadores del Masters de Augusta. De segundo, el plato estrella, un arroz caldoso de bogavante que seguramente sorprenderá más de uno. De postre, una tarta de tres leches preparada por Ángela García, su mujer. Y para regar el manjar, Albariño y Tempranillo.

Este es el menú que Sergio García ha elegido, con la ayuda del chef José Andrés, para la tradicional y famosa cena de los campeones del Masters de Augusta, que el vigente campeón del torneo sirve cada año el martes anterior al inicio del juego. "Les he dicho a los chicos que estuvieran tranquilos, que les iba a encantar. He elegido los platos que a mí me gustan. Estoy deseando sentarme con ellos y escuchar sus historias", ha comentado Sergio García antes de la cena de este martes. A ella acudirán campeones como Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods y Chema Olazabal, con quien el castellonense comparte ahora taquilla en el vestuario del Masters.

Todo es felicidad para García en este Masters, al que acude no solo con la chaqueta verde de campeón, sino además con su hija Azalea (llamada así en honor a uno de los hoyos del campo) en sus brazos. El jugador no deja de fotografiarse en Augusta con su mujer, Angela, y su niña recién nacida. A partir del jueves le tocará defender el título de campeón.