Cuadrado alivia a la Juventus antes de la visita del Real Madrid

A tres días de recibir al Real Madrid en Europa, la Juventus menos convincente y dominadora del último lustro cumplió con su particular obligación hegemónica en Italia. Restacados por la profundidad de Juan Cuadrado y Douglas Costa, el equipo de Allegri superó a un Milan descarado (3-1) y allanó el camino hacía su séptimo Scudetto consecutivo, este más apretado de lo habitual en un año de irregularidad y rearme para el equipo transalpino, incapaz de imponerse a Nápoles hasta este último mes. Así, con más dudas y carencias de las habituales, afronta los cuartos de final ante el Real una Juventus que parece llegar a la cita tambaleándose, con menos solidez que antaño y asomada al abismo por primera vez en unos cuantos años.

3-5-2 Massimiliano Allegri 1 Buffon 15 Barzagli 3 Chiellini 4 Tarjeta amarilla 37' Tarjeta amarilla Benatia 26 Cambio 45' Sale Douglas Costa Lichtsteiner 14 Cambio 60' Sale Cuadrado Matuidi 6 1 goles 86' Gol Khedira 5 Cambio 74' Sale Rodrigo Bentancur Pjanić 22 Asamoah 10 1 goles 7' Gol Paulo Dybala 9 Higuaín 99 Gianluigi Donnarumma 2 Davide Calabria 19 1 goles 27' Gol Bonucci 68 Tarjeta amarilla 38' Tarjeta amarilla Ricardo Rodríguez 13 Romagnoli 79 Kessié Franck 21 Cambio 75' Sale Montolivo Tarjeta amarilla 51' Tarjeta amarilla Biglia 5 Bonaventura 9 Cambio 64' Sale Kalinic André Silva 8 Suso 10 Cambio 79' Sale Patrick Cutrone Hakan Calhanoglu 4-3-3 Gennaro Gattuso

Todo ello lo cercioró el Milan, renacido a partir de la llegada de Gennaro Gatusso. El exjugador italiano, uno de los centrocampistas que mejor identifican el estilo rudo y duro del calcio, llegó al banquillo del equipo que le encumbró como futbolista promulgando que en su libreta solo había sitio para el fútbol atractivo. Ver para creer. Sus palabras no se quedaron en un propósito y a su Milan, con peloteros como Suso o Çalhanoglu, no le quema el balón. Al revés, toca, domina y propone. Con ese estilo ha conseguido el técnico aupar al equipo a puestos europeos con nueve victorias y dos empates en los últimos once encuentros. Su racha la cortó la Juve, aunque no se libró de un sofoco. Amenazada y a merced durante gran parte del partido, solo sus dos extremos puros le libraron de encarar la Champions con el Nápoles metido de lleno en la batalla por el título liguero.

Hasta la entrada de los dos bandas, el equipo rossoneri puso sobre la mesa sus virtudes y las visibles carencias del grupo de Allegri. Castigada por el paso del tiempo, la salida de algunos de sus jugadores clave y el mínimo despegue de Dybala, a esta Juve no solo le cuesta mostrase superior sino también parecer tan compacta como siempre. Con todo, logró adelantarse con un disparo desde la frontal del talentoso jugador argentino que dejó en evidencia a Donnarumma. El tanto no arrugó al Milan, que aglutinó la posesión ante una Juve plana y sin mordiente. La presencia de dos pivotes de contención, como Matuidi y Khedira, más dos carrileros defensivos, Lichtsteiner y Asamoah, son demasiado hormigón en un equipo en el Pjanic no parece suficiente pelotero para abastecer a Dybala e Higuaín, poco acertado hoy.

Si a ello le suma un problema de contundencia, la cosa se agrava. Ahí hizo sangre Bonucci en su regreso a Turín tras su estampida en verano. Recibido con excesiva hostilidad por la que fuese su afición, el central se impuso en un saque de esquina y firmó el empate. Lejos de buscar la paz con la hinchada local, celebró el tanto con rabia. Precisamente ha sido su marcha la que ha desarmado un sistema defensivo en el que Chiellini se adentra en el tramo final de su carrera mientras que Barzagli y Benatia están todavía lejos de asustar. El gol precedió a los mejores momentos de un Milan que en la segunda mitad pudo adelantarse con un latigazo de Çalhanoglu que se estrelló en el larguero.

Ya en reserva, la entrada de dos jugadores desequilibrantes y veloces de la talla de Cuadrado y Costa fundió al Milan y desató a la Juventus. En una versión más alegre y ofensiva, una internada del brasileño a falta de diez minutos terminó en un cabezazo a la red del colombiano, de vuelta tras tres meses de baja a causa de una pubalgia. Con los rossonero volcados, Khedira tuvo tiempo de exhibir su versión más llegadora para cerrar la victoria y dejar una distancia de seguridad de cuatro puntos con el Nápoles. Con la tarea allanada en Italia, la Juve afronta ahora el reto de Europa y del campeón Madrid.