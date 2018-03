Marcos Alonso: “No sé quién es el mejor de mi familia”

A Marcos Alonso (Madrid, 27 años) y Rodrigo Hernández (Madrid, 21 años), novatos en la convocatorias de la selección absoluta, les rodean circunstancias peculiares en su estreno. El primero, es hijo (Marcos) y nieto (Marquitos) de internacionales. El segundo se ha colado en la lista de Lopetegui con la etiqueta de ser el jugador más parecido a Busquets que milita en la Liga. “Es un jugador en el que me fijo, es un referente pero, es importante diferencias las cualidades de cada jugador, él es diferente. Intento parecerme a él y la posición que desarrolla en su club y aquí es lo que voy a intenta realizar yo. Es un espejo y un líder en el que mirarme”, admite el mediocentro del Villarreal que el verano que viene regresará al Atlético.

El nombre de Marcos Alonso venía sonando con fuerza desde hace tiempo. “Con retraso o no, lo importante es que estoy aquí, estoy muy concentrado en estos dos amistosos y en adaptarme al equipo y a los compañeros. Acostumbrado a jugar en el Chelsea como carrilero en una defensa de tres centrales, Alonso defiende su capacidad de adaptación: “No creo que sea un problema. El míster me conoce de mi época en el Castilla, cuando llegué a Italia también había dudas de si podía jugar en una defensa de tres, ahora vuelvo a jugar en una línea de cuatro con España, como he jugado la mayor parte de mi carrera y en el Chelsea sigo de carrilero”. Preguntado por cuál de los tres de la saga es el mejor, el chico respondió con timidez: “No sé quién era mejor de los tres, he visto poco de ellos, de aquellos tiempos no hay muchas imágenes, sobre todo de la época de mi abuelo, se lo dejo a los más mayores que opinen”.

Rodri admite que su carrera se ha disparado en los últimos meses; “Soy consciente de donde vengo y a dónde voy, me ha tocado participar en el Villarreal, he sabido esperar y bueno la verdad es que he ido paso a paso, primero con la sub 21 ya hora el míster ha visto conveniente que venga aquí ahora. No me lo tomo como un casting para el Mundial, si no como una oportunidad para disfrutar, que es lo que me dijo Marcos Senna cuando el domingo hablé con él”.